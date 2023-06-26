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實用小貼士
設定冷氣機的理想溫度
冷氣機的溫度設定會顯著影響您的舒適度及冷氣機系統的效率。許多因素都會影響冷氣機的理想溫度設定，而不同家庭對舒適家居溫度的要求各不相同。本文將幫助您了解如何在舒適度與成本之間取得完美平衡。
為什麼了解理想的冷氣機溫度十分重要？
節省能源費用
了解家中最舒適的溫度可以幫助您提前做好準備，無需完全依賴您的冷氣機系統。在大窗戶上安裝窗簾有助在冬天鎖住溫暖空氣，並在夏天阻擋陽光，讓家中保持涼爽。避免大幅溫度浮動或使用冷氣機的最大製冷或製熱設定。相反，當您在家時保持恆定溫度，而當您入睡或不在家時則保持依賴較少能源驅動的溫度。
熱舒適性
選擇冷氣機溫度時，必須考慮自己的舒適度。如果家中有年幼或年長的家庭成員，他們可能會覺得在夏季和冬季更難保持涼爽或溫暖，因此，選擇合適溫度尤為重要。在夏季保持室內涼爽或在冬季保持室內溫暖可能會增加能源費用。然而，這是每個家庭作出的個人決定。
影響理想家居溫度的因素
家居濕度水平
濕度會影響理想的家居溫度。高濕度會使身體感覺空間更溫暖，而低濕度會使身體感覺空間更涼爽。
當濕度高時，體感空氣會更溫暖、更黏膩，身體更難透過出汗來散熱。在高濕度水平下，選擇較低的溫度設定可以讓您感覺更舒適。另一方面，當濕度較低時，空氣會感覺更乾燥、更涼爽，身體更容易散熱，所以在低濕度水平下，選擇較高的溫度設定會更好。
此外，高濕度會導致黴菌生長，引發過敏和哮喘等健康問題。高濕度還會損壞木製家具、電子產品和其他家居用品。控制家中濕度除了可以讓您保持舒適健康，同時更保護您的家居物品免受損壞。
各種活動
於家中進行不同活動亦需要不同的溫度設定才能讓您感覺舒適。
經常使用的房間（例如客廳和睡房）需要整天保持舒適的溫度。相比之下，使用頻率較低的房間（如客房或儲藏室），可以保持微涼的溫度。如果您經常使用焗爐烹飪，廚房空間會變熱，天氣溫暖時便需要製冷系統加強運作。
此外，某些房間可能有特定的溫度要求。例如，嬰兒房、有健康問題家庭成員的房間或健身房，都需要設定不同的溫度範圍。
使用具備靈活設定的冷氣機系統可以在室內不同房間保持舒適溫度。開啟 LG ThinQ 應用程式，您可以隨時隨地遙距選擇及調節冷氣機設定。ThinQ 應用程式還可以幫助您監測能源使用情況、調較節能模式得更多智能功能。
*ThinQ 提供的功能或因應國家及地區而異。
不同場合的理想溫度
夏季理想室溫
在夏季，理想室溫保持在攝氏 22 至 26 度之間。對於大多數人來說，夏季溫度保持在這個範圍會比較舒適。理想溫度範圍可能會因房間的位置、採光量及牆壁和窗戶的隔熱能力等因素而異。
你亦可考慮採取其他措施讓家中保持涼爽，例如在日間拉上窗簾或百葉窗以阻擋陽光，晚上打開窗戶讓冷空氣進入。
冬季理想室溫
在冬季，理想室溫通常在攝氏 18 至 20 度之間。雖然在冬季提高室溫對抗較冷的室外溫度似乎合乎邏輯，但出於健康原因，這種做法並不可取。室內外明顯的溫差會影響身體的適應能力，並對免疫系統產生負面影響，使您更容易患上冬季感冒和其他疾病。將室溫保持在攝氏 18 至 20 度之間有助於保持房間溫暖，同時提供舒適的生活環境。
冬季的理想睡眠溫度比日間略低。夜間較涼爽的室溫（攝氏 16 至 18 度之間）有助於調節睡眠期間的體內溫度。
如您希望在溫暖的房間裡睡得更好，可採取其他措施保持房間溫暖，例如在夜間關閉窗簾或百葉窗以保留熱能，使用擋風板阻止冷空氣透過門窗進入室內。
如何使用冷氣機裝置設定最佳溫度
恆溫器
許多恆溫器都設有可編程功能，幫助您在一天中的不同時段設定不同溫度。例如，在日間外出時設定較低溫度，夜間入睡時設定較高溫度。一些恆溫器還具有能源監測功能，可讓您追蹤電力消耗並相應地調節設定。藉助智能恆溫器，您可以使用智能手機或平板電腦遙距控制家中溫度。並設定時間表、監測能源消耗，甚至於離家前忘記調節溫度時收到提示。
智能感應器
您可在家中安裝智能溫度感應器來監測和追蹤溫度，幫助您更深入了解家中溫度，找出可以改善的區域，以提高舒適度與能源效率。
智能溫度感應器可以安裝在家中的不同位置，感應器可將溫度數據無線傳輸至智能手機應用程式或透過網絡使用的 Dashboard，讓您可以實時監測溫度。
某些智能溫度感應器還配備了額外功能，如您家中某個區域的溫度超過特定界限，智能提示會通知您。你亦可根據預先設定的時間表，自動調節溫度。
智能溫度感應器還可與其他智能家居裝置（例如智能恆溫器、風扇和冷氣機）整合，讓您一站式控制和監測家中溫度，締造更舒適、更節能的家居環境。
LG ThinQ 智能應用程式
LG ThinQ 智能應用程式讓您調節兼容 ThinQ 的冷氣機，您可透過智能手機或平板電腦，調節冷氣機溫度、風扇轉速、控制和監測家中溫度及其他設定。LG ThinQ 智能應用程式讓您調節兼容 ThinQ 的冷氣機，您可透過智能手機或平板電腦，調節冷氣機溫度、風扇轉速、控制和監測家中溫度及其他設定。
隨時隨地控制
使用 ThinQ 應用程式，您幾乎可以在任何地方控制冷氣機運作。您可透過應用程式調節家中溫度，更可智能排程，根據日常生活習慣讓冷氣機在特定時間開啟或關閉。
效率監測
LG ThinQ 智能應用程式還可以監測冷氣機的能源消耗，助您了解哪些電器使用最多能源，並在必要時調節有關裝置以減少能源消耗。
語音控制與智能整合
LG ThinQ 應用程式可以與智能家居裝置整合，例如 Amazon Alexa 或 Google Home，您亦可以使用語音指令控制冷氣機。
*ThinQ 提供的功能或因應國家及地區而異。
選擇理想家居溫度時，有許多需要考慮的因素，要在個人舒適與節省能源之間尋找平衡並不太容易。我們希望本文能為您提供一些實用小貼士，助您輕鬆購買適合的冷氣機。
如需更多資訊，請查看《LG 冷氣機購買指南》，或閱讀我們的其他文章，了解更多關於變頻冷氣機或節能的資訊。