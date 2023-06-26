於家中進行不同活動亦需要不同的溫度設定才能讓您感覺舒適。

經常使用的房間（例如客廳和睡房）需要整天保持舒適的溫度。相比之下，使用頻率較低的房間（如客房或儲藏室），可以保持微涼的溫度。如果您經常使用焗爐烹飪，廚房空間會變熱，天氣溫暖時便需要製冷系統加強運作。

此外，某些房間可能有特定的溫度要求。例如，嬰兒房、有健康問題家庭成員的房間或健身房，都需要設定不同的溫度範圍。

使用具備靈活設定的冷氣機系統可以在室內不同房間保持舒適溫度。開啟 LG ThinQ 應用程式，您可以隨時隨地遙距選擇及調節冷氣機設定。ThinQ 應用程式還可以幫助您監測能源使用情況、調較節能模式得更多智能功能。

*ThinQ 提供的功能或因應國家及地區而異。