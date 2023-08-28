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實用小貼士
洗衣小貼士：如何使用您的洗衣機
雖然很多人每天都會使用洗衣機，但實際上卻未必清楚知道洗衣的技巧，可以幫助您更輕鬆地完成洗衣過程。請參考以下內容，讓您更輕鬆地洗衣，了解如何正確地使用您的洗衣機，達到最佳清潔效果。
洗衣小貼士和技巧
了解這些洗衣技巧，可以助您避免洗衣失誤。
1: 謹慎選擇您的洗衣劑
現今市面上有各種不同類型的洗衣劑可供選擇，但您不應只挑最便宜的，在選擇洗衣劑時還要考慮你家庭的需要：想想您的衣服通常有多髒，以及您或家中其他人是否有皮膚敏感問題等問題。
以下是市面上最常見的洗衣劑類型：
● 粉狀洗衣劑適合一般洗衣用，但在冷水洗滌時不一定能完全溶解，因此可能會在衣物上留下白色殘留物。不過，粉狀洗衣劑的價格通常較便宜，且以大盒子包裝，一盒通常可以使用很長時間。如果您住得離商店比較遠，或者預算有限，粉狀洗衣劑會是您最好的選擇。
● 液體洗衣劑通常比洗衣粉更擅長去除污漬，因為液體清潔劑含有可以滲透並分解衣物上污漬的酵素。如果您的衣服通常相當髒污，例如家中有年幼的孩子，液體洗衣劑會是不錯的選擇。
● 單劑量的洗衣膠囊和片劑的使用十分方便，但比起液體和粉狀洗衣劑更昂貴，所以如果預算有限，它們未必是最佳選擇。
● 如果您或家中有人有皮膚敏感問題，則應選擇無香或非生物洗衣劑。非生物洗衣劑不含其他類型洗衣劑中所含的酵素，因此對敏感肌膚更加溫和。
2: 不要使用過量的洗衣劑
或許這很難讓人相信，但在洗衣時使用更多清潔劑並不意味著你會得到更清潔的衣物。事實上，使用過多清潔劑會在衣服上留下殘留物，使衣物變得僵硬或粗糙。亦會使衣服顏色顯得暗淡，並加速衣物的磨損和破損。因此以一般洗衣來說，您不需要使用超過一湯匙的清潔劑；而對於清洗超大量衣物而言，兩湯匙就已經足夠了。
LG 部份洗衣機具有ezDispense™ 自動洗衣劑量調控功能，它能感知衣物重量，自動釋放預設的最佳清潔劑量，從而減低應要添加多少清潔劑的疑慮。
3: 適當地準備衣物
3: 適當地準備衣物
正確地準備衣物進行清洗，可以避免任何潛在的洗衣災難，並且讓衣物獲得更徹底的清潔。
如果您曾經因為一隻紅色襪子而把你最喜愛的白色襯衫染成粉紅色，就會知道按顏色分類衣物有多重要。在啟動洗衣機之前，務必仔細檢查每件衣物，避免不同顏色衣物的混合。深色衣物應該反轉洗滌，以防止衣物褪色。
您也應該檢查所有口袋，確保牛仔褲和其他衣物上的拉鍊是扣好的；亦不要扣上紐扣，因為這樣可能會令線頭鬆動，並使鈕孔擴大。
最後，任何精緻衣物，包括內衣和毛衣，都應該放入拉鍊網袋中清洗。洗衣袋亦非常適合清洗襪子，以免兩隻襪子分離丟失。
4: 立即處理污漬
污漬難以避免，但越早處理就越有可能徹底去除。儘早以冷水沖洗或浸泡帶污漬的衣物，然後使用去漬劑。至於頑固的污漬，則可以在浸泡過夜後再放入洗衣機 (同樣地，在洗衣時請加入去漬劑)。如果污漬仍然存在，請緊記切勿將衣物放入乾衣機，因為高溫會使污漬固定在衣物上。相反，請再次清洗並再次使用去漬劑。
5: 清潔洗衣機
您應該定期清潔你的洗衣機，確保它能繼續以最佳狀態運作。畢竟，您不能指望髒兮兮的機器給您洗出乾淨的衣服。
部份 LG 洗衣機型號配有「滾筒清潔」程序，應該每月運行一次，清除任何殘留物或積聚的清潔劑。如果您的洗衣機沒有這項功能，您應該定期擦拭滾桶並運行空載熱水程序。如想了解更多有關如何清潔洗衣機的資料，請參閱我們的購買和保養指南。
6: 使用正確的設定
使用適當的設定是避免洗衣時出現任何問題的最佳方法，如果您不知道哪個洗衣程序適合您的衣物，請查閱我們的洗衣機購買指南，了解更多有關LG洗衣機上不同程序的資訊。
輕微或經常髒污的衣物通常可以在較低的溫度下清洗。實際上，這亦對衣服本身更好：高溫洗滌有可能會使衣服縮水，並增加衣服的磨損。另外，冷水洗滌更節能，對地球和您的錢包都更友好。
不過，如果您發現您的白色衣服看起來不再像以前那麼白，那可能是因為您以太低的溫度清洗衣物。因為污垢和污漬在白色衣物上會更加明顯，使用熱水通常更能有效去除這些污漬。
烘乾衣物：為甚麼衣服在乾衣機中會縮水?
洗烘過程中的衣物搖晃和高溫會使衣物的纖維收縮或扭曲，導致衣物縮水。因此，您應該注意乾衣機的設定。一般來說，精緻織物不應該被扔進烘乾機中。在烘乾衣物前，您亦應該先閱讀衣物的護理標籤，並在不確定時進行晾曬。
如果衣物在洗滌過程中縮水，您可以嘗試將其浸泡在加入一點嬰兒洗髮水的溫水中，以放鬆衣物纖維，幫助其恢復成原來的尺寸。但當然，最好是在開始時就避免任何縮水的問題才是最佳的做法！
如何正確於洗衣機中放置衣物
透過了解如何正確地裝載衣物，讓您的洗衣機在每個程序中都能獲得最佳的清潔效果。無論您是使用前置式還是頂揭式洗衣機，都可以跟隨以下指南，了解如何使用洗衣機。
如何正確於洗衣機中放置衣物
1: 分類您的衣物
如上面提到的，如果您想要避免任何錯誤的話，這一個步驟是非常重要。首先按顏色分類：白色、淺色、深色和精緻衣物應該分開洗滌。仔細檢查衣物的護理標籤，確保它們是可以機洗的，並分開需要手洗或乾洗的物品。
2: 選擇正確的洗衣程序和溫度
當為特定衣物設定洗衣程序週期和溫度時，您需要考慮的是這些衣物的髒污程度和它們的物料。相比起通常可以承受較高溫度的棉質衣物，如果您要清洗精緻衣物，就需要選擇更溫和的程序和較低的溫度。
溫水洗滌適用於中度髒污的衣物，但如果您要洗非常髒的衣物，就應該預先處理污漬。熱水洗滌可以用來消毒衣物和殺死細菌，所以這些程序大多用於毛巾和床上用品；您亦可以使用熱水清洗變硬的織物或非常髒的衣物，前提是您已經閱讀了護理標籤，並知道它們可以承受的溫度。
3: 加入洗滌劑
接下來，您需要加入洗滌劑。前置式洗衣機會有一個洗滌劑抽屜，通常位於機器頂部。而頂揭式洗衣機，您可以查看用戶手冊了解是否具有洗滌劑抽屜，如果不確定在哪裡加入洗滌劑，你亦可以簡單地將洗滌劑加入滾桶中。
4: 裝載洗衣機
當把衣物放進洗衣機時，您需要確保不要過度裝載。衣物應以合適的方法旋轉，使水流和洗滌劑可以自由均勻地穿過每件衣物。當一次性放入太多衣物時，水流將無法正常地循環，衣服就不能被徹底清潔。過度裝載還會對摩打造成壓力，進而損壞洗衣機本身。
5: 啟動
現在，您只需要關上機門，按下「啟動」按鈕即可。一旦程序完成，就可清空滾桶並打開機門，讓它能通風和乾燥一段時間。
使用我們的洗衣機，即使是以冷水洗滌，也可以享受乾淨和清新的衣物。立即搜尋 LG 全系列的洗衣機。