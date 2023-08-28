洗衣小貼士：如何使用您的洗衣機

現今市面上有各種不同類型的洗衣劑可供選擇，但您不應只挑最便宜的，在選擇洗衣劑時還要考慮你家庭的需要：想想您的衣服通常有多髒，以及您或家中其他人是否有皮膚敏感問題等問題。



以下是市面上最常見的洗衣劑類型：



● 粉狀洗衣劑適合一般洗衣用，但在冷水洗滌時不一定能完全溶解，因此可能會在衣物上留下白色殘留物。不過，粉狀洗衣劑的價格通常較便宜，且以大盒子包裝，一盒通常可以使用很長時間。如果您住得離商店比較遠，或者預算有限，粉狀洗衣劑會是您最好的選擇。

● 液體洗衣劑通常比洗衣粉更擅長去除污漬，因為液體清潔劑含有可以滲透並分解衣物上污漬的酵素。如果您的衣服通常相當髒污，例如家中有年幼的孩子，液體洗衣劑會是不錯的選擇。

● 單劑量的洗衣膠囊和片劑的使用十分方便，但比起液體和粉狀洗衣劑更昂貴，所以如果預算有限，它們未必是最佳選擇。

● 如果您或家中有人有皮膚敏感問題，則應選擇無香或非生物洗衣劑。非生物洗衣劑不含其他類型洗衣劑中所含的酵素，因此對敏感肌膚更加溫和。