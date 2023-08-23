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實用小貼士
了解顯示器類型
無論您是用顯示器進行遊戲、商業用途或日常使用，要完全了解市場上各種不同種類的顯示器技術可能會有些困難。因此透過我們這份指南，可以深入了解到 IPS 和 VA 顯示器的特點，以及這兩種類型如何與 TN 顯示器有何不同。
IPS、VA 與 TN 技術
現今市場上最受歡迎的顯示器為 IPS 或 VA 類型，亦有 TN (扭曲向列) 面板類型可供選擇。這些顯示器輸入延遲都比較低且反應時間快，因此對於遊戲玩家來說是不錯的選擇。
儘管 IPS、VA 和 TN 顯示器都使用 LED 技術 (LCD液晶顯示器的一種)，但畫質和反應時間都有所不同；譬如說，TN 顯示器無法像 IPS 和 VA 顯示器那樣有效地呈現顏色。
IPS vs. VA 顯示器
LG 擁有一系列的 IPS 和 VA 面板，如果你正在尋找新的顯示器，可以了解一下這兩種類型的差別。
甚麼是 IPS 顯示器?
甚麼是 IPS 顯示器?
IPS (平面轉換) 顯示器提供出色的影像質素和色彩。在這裡，您會找到支援98% sRGB 及 HDR10 技術的 IPS 顯示器，能夠提供準確和一致的色彩顯示。由於 IPS 顯示器可提供高清晰度和深度，因此成為了遊戲玩家、平面設計師及內容創作者的熱門選擇，亦非常適合日常工作。
此外，IPS 顯示器在不同角度下，影像質素都不會受到影響，因此十分適用於共享觀看。這也是與 TN 面板的不同之處，後者可能無法提供相同的視角靈活性。一般而言，用戶必須正視 TN 顯示器，才能獲得真正色彩精度。
甚麼是 VA 顯示器?
甚麼是 VA 顯示器?
VA (垂直排列) 顯示器使用垂直排列的晶體進行背光。你可能會發現 IPS 技術被使用於各種不同顯示屏幕中，但只有在顯示器和電視才會使用 VA 技術。
與 IPS 面板一樣，VA 顯示器提供清晰的影像，但它們尤其擅長於對比度。我們備有 3000:1 及 2500:1 高對比度的 VA 顯示器，能夠出色地再現暗色調。部分 VA 屏幕還配備了黑暗穩定模式，提供更出色的可視性，更加清晰地觀看電影和遊戲中的昏暗場景。
了解解像度、對比度、反應時間和更新率
解像度
顯示器的解像度決定了它能夠以多清晰地顯示影像。一般來說，解像度越高，影像就越清晰。
在這裡，您能找到 1080p (全高清) 以及 2160p (超高清) 的顯示器。如果您非常關注畫面質素，那麼 4K 及 5K 型號就最適合您。這類顯示器提供令人驚嘆的清晰度，非常適合內容創作者或遊戲玩家。另外，我們的全高清顯示器仍然具有足夠清晰的顯示效果，適用於觀看串流影片等日常使用。
對比度
在顯示器中，對比度是純白和純黑之間的亮度 (或光度) 差異。具有較高對比度的顯示器能提供更清晰的影像，重現更深的黑色調，對於觀看很多昏暗場景的電影或遊戲非常重要，特別是在黑暗的房間中。
更新率及反應時間
在顯示器上，更新率決定了影像變化的速度。較快的更新率意味著更平滑的影像，每秒變化的次數以赫茲 (Hz) 為單位進行測量。回應時間是像素變換顏色所需的時間，通常以毫秒 (ms) 為單位進行測量。這些概念是相互關聯的，因為如果像素不反應，顯示器就無法更新影像。
我們的部分遊戲顯示器配備了 IPS 1ms 的反應時間，及 240 Hz (0/C 260Hz) 的更新率，因此可以減少動態模糊，讓您享受無縫遊戲體驗。
LG顯示器的功能
當查看我們的顯示器時，您會注意到一些LG 顯示器配備了一系列創新技術。以下是您會在選定的型號中找到最值得注意的功能。
4K & 5K 顯示
我們的 4K & 5K 顯示配備超高清解像度和廣闊的色彩範圍，提供出色的清晰度和色彩再現，還配備可調節支架，屏幕亦可以根據您的需求進行傾斜、升高或降低，非常適合需要高性能家庭辦公室設置的專業人士。
UltraWide™ 顯示器
UltraWide™ 顯示器
顧名思義，UltraWide™ 系列顯示器比普通顯示器更寬，從 29 吋到令人印象深刻的 49 吋不等，提供足夠的屏幕空間進行多工作業。
系列中亦有弧形顯示器。如果您正在尋找暢快的遊戲體驗，弧形顯示器應該會是您最佳的選擇。
UltraGear™
UltraGear™
我們的 UltraGear™ 顯示器擁有令人難以置信的影像質素、1ms 反應時間及玩家為本的設計，提供最佳遊戲體驗。
配備 ATW 的 Nano IPS 屏幕，以及具有防眩光及低反光的 OLED 屏幕，將UltraGear™ 顯示器的畫質提升到全新水平，讓玩家享受逼真的遊戲。
憑藉 1ms 反應時間和最高 260hz (0/c) 的更新率，顯示器能夠實現同步，讓玩家感覺就像置身於遊戲的中心。
UltraGear™ 型號專為遊戲玩家設計，不僅包括可以看到的部分，還包括配套的軟件，為您隨時隨地享受身臨其境的遊戲體驗。
Ergo 顯示器
Ergo 顯示器讓您輕鬆調整屏幕高度，亦可以旋轉、內外伸縮、樞軸、傾斜屏幕，將屏幕調整至最適合的位置。其靈活性使您能夠根據需要和任務自定工作站。顯示器的人體工學設計提供持久的舒適感，提高生產力，非常適合在家工作。
閱讀模式
如果您經常在顯示器上閱讀大量文章，就發現我們的閱讀模式十分有用。支援閱讀模式的特定型號，如 27.6 吋 16:18 DualUp 顯示器或 27 吋 UltraFine™ 4K 超高清顯示器27UP650-W，可以減少藍光，提供更舒適的閱讀體驗，尤其是當您長時間觀看螢幕的時侯。
在LG，無論是工作還是娛樂，您都能找到適合的高性能顯示器。立即探索完整的產品系列。