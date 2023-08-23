現今市場上最受歡迎的顯示器為 IPS 或 VA 類型，亦有 TN (扭曲向列) 面板類型可供選擇。這些顯示器輸入延遲都比較低且反應時間快，因此對於遊戲玩家來說是不錯的選擇。

儘管 IPS、VA 和 TN 顯示器都使用 LED 技術 (LCD液晶顯示器的一種)，但畫質和反應時間都有所不同；譬如說，TN 顯示器無法像 IPS 和 VA 顯示器那樣有效地呈現顏色。