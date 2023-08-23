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實用小貼士
LG 屏幕技術
當您查看我們的電視或顯示器時，可能會看到「IPS」、「OLED」和「QNED」等術語。在購買新電視時，應該先了解這些術語，再進一步瞭解背後的技術。因此，以下提供 LG各種屏幕類型的詳細介紹。
了解 LED 顯示屏
開始之前，讓我們先釐清一下甚麼是 LED，及它們如何在不同類型的屏幕中使用。
LED (發光二極體) 是半導體光源，可將電能轉換為光能。儘管您並不會留意到 LCD 屏幕後面的LED，但這些 LED 其實是緊密地排列在顯示面板上。
LED / LCD 技術被廣泛應用於各種顯示器：您可以在電視、手提電腦、顯示器、較舊的智能手機，以及各類電子顯示屏上找到它們。
像素
所有數碼圖像都是由像素組成的，它們是顯示面板上發射彩色光的微小點或正方形，亦即二極管的聚集體。每個聚集體相當於一個像素；而每個像素由三個顏色濾光片或子像素 (紅、綠、藍) 組成。
像素的數量決定了螢幕解像度，並且是顯示圖像清晰度的關鍵因素。您可以查看我們的指南了解更多有關螢幕解像度的資料。
LED 與 LCD
LED 與 LCD
LED 背光電視實際上是 LCD 顯示器的一種，兩種技術均使用液晶屏幕來產生圖像，不同之處就在於所使用的背光技術。
液晶顯示技術 (LCD) 使用冷陰極熒光燈 (CCFL) 作為背光源。這些燈均勻地設置於屏幕之後，為整個面板提供一致的光線，使圖像在任何地方都具有相同的亮度水平。
LED / LCD 電視使用 LED 背光技術代替這些燈泡。有兩種 LED 背光方式：全陣列背光，以及直接和邊緣背光。
全陣列背光將 LED 均勻地分布在整個屏幕上，並將它們分組。在每個區域內，LED 燈可以被調暗 (即局部調暗技術)，這顯著提高了圖像深度和黑色部分。由於可以調暗面板的特定區域，因此局部調暗技術讓您享受更好的對比度。相反，這在標準的 LCD 顯示器上是做不到的，原因在於整個圖像都只能像單一巨大區域般均勻發光。
邊緣照明則將 LED 放置在屏幕的底部，而不是整個面板上。儘管機身更加纖薄，但邊緣照明產生的影像質素並不如全陣列 LED。
而 OLED 技術已經完全消除了背光的需要。
LG IPS技術
IPS 即是橫向電場效應顯示技術 (In-Plane Switching)，是 LED 顯示屏的一種。液晶被平行地置於兩個玻璃基板之間，而液晶分子會排列和移動以產生豐富的色彩。
IPS 面板是為了應對 VA 面板而設計的。VA 面板在像素反應時間、色彩再現和視角方面受到限制。但與 VA 面板不同，因為液晶可以水平位移，IPS 面板具有廣闊的視角。您可以從廣闊的角度觀看 IPS 顯示器或電視，而對色彩對比度造成最低損失。
另外還可以提供出色的色彩準確度和一致性。因此，IPS 技術被廣泛應用於專業環境中，包括廣播和醫療行業。但不止如此，家用 IPS 屏幕亦可以大大提升您的觀賞體驗。
LG OLED 技術
LG OLED 技術
OLED技術使用有機發光二極體，與 IPS 或其他 LED 背光面板不同，它們不需要背光。當施加電壓時，OLED 顯示器中的像素會發光以產生不同顏色；然後傳輸影像到屏幕上。
由於像素可以單獨關閉，不允許光線通過，因此OLED顯示器具有更深的對比度，可以呈現完美純黑。這在 LED/LCD 面板中無法實現，因此總有少量的光線通過，使顯示器在昏暗環境下表現較差。此外，由於 OLED 面板的像素在顯示黑色時不會消耗電力，因此較為節能。
然而，與 IPS 顯示器一樣，OLED 面板具有廣闊的視角 - 從中心點計平均 70°，令 OLED 顯示器非常適合多人一同觀看，或用於寬敞的房間；即使您坐在屏幕稍微偏側的位置，也不會感受到顏色或亮度的變化。
亦由於 OLED 電視和顯示器不需要使用 LED/LCD 顯示器的背光技術，所以它們可以變得更加輕薄。
我們的 OLED evo 電視更進一步提升了這項技術，因而能夠產生更明亮的顯示效果，並展現令人驚嘆的色彩和細節。OLED evo 技術在 OLED 面板中使用額外的綠色發光材料，以增加亮度水平，實現更生動的顯示效果。LG OLED evo 電視中的面板還使用了氘：一種可以承受更高電壓且耐久性更長的有機材料。
LG QNED 技術
LG QNED 技術
我們的 QNED (量子納米發光二極體) 技術是一種使用 mini LED (約30,000個) 和更小型的背光面板，支援最多可達 2,500 個調光區域的 LED/LCD 顯示器。QNED 中的每個 LED 都比傳統 LED 小；在 LG QNED91中，mini LED 小於 300um，即標準 LED 的 1/40。
由於這些面板使用 mini LED 技術，因此可以將更多的光線投入到螢幕中，使亮度和影像再現更加精確和可控。
QNED 電視結合量子點和 NanoCell 技術，提供優質影像顯示和準確的色彩再現。集成到面板之中的納米粒子作為過濾器，會去除光波長中的雜質，讓您可以享受更細緻的純淨色彩。
由於我們使用 IPS 面板，QNED 電視提供廣闊視角和更快的回應時間，以減少動態模糊，這有利於觀看快節奏的遊戲或體育賽事。
請查看我們的電視購買指南，找出最適合您的 OLED 或 QNED 電視。
顯示技術不斷創新，為未來帶來令人興奮的前景。無論您是觀賞電影還是與海外親人進行視像通話，LG 設計的產品都能滿足您的熱情。現在就來了解這些技術可以為您做些什麼。