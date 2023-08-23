我們的 QNED (量子納米發光二極體) 技術是一種使用 mini LED (約30,000個) 和更小型的背光面板，支援最多可達 2,500 個調光區域的 LED/LCD 顯示器。QNED 中的每個 LED 都比傳統 LED 小；在 LG QNED91中，mini LED 小於 300um，即標準 LED 的 1/40。



由於這些面板使用 mini LED 技術，因此可以將更多的光線投入到螢幕中，使亮度和影像再現更加精確和可控。



QNED 電視結合量子點和 NanoCell 技術，提供優質影像顯示和準確的色彩再現。集成到面板之中的納米粒子作為過濾器，會去除光波長中的雜質，讓您可以享受更細緻的純淨色彩。



由於我們使用 IPS 面板，QNED 電視提供廣闊視角和更快的回應時間，以減少動態模糊，這有利於觀看快節奏的遊戲或體育賽事。



請查看我們的電視購買指南，找出最適合您的 OLED 或 QNED 電視。



顯示技術不斷創新，為未來帶來令人興奮的前景。無論您是觀賞電影還是與海外親人進行視像通話，LG 設計的產品都能滿足您的熱情。現在就來了解這些技術可以為您做些什麼。