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實用小貼士
了解 Soundbar
Soundbar可以真正提升您的聲音體驗，在家中提供豐富的沉浸式音效。無論您是熱衷於遊戲還是於串流平台觀看最新電影大作，Soundbar都可以讓您仿佛置身於情境之中。如果您正在考慮是否應該購買 Soundbar，或想更了解它們的功能，請繼續瀏覽以下指南。
Soundbar是什麼，以及它們是如何運作？
Soundbar是什麼，以及它們是如何運作？
Soundbar 是可以增強聲音質素的喇叭，設計整潔，可以放置在電視下方或上方，提供沉浸式觀賞體驗。如果您擁有高清電視，例如 UHD、OLED 或 QNED 電視，Soundbar 就可以增強聲音體驗，匹配高清晰度的視覺效果。
Soundbar 由數個喇叭組成，這些喇叭位於機身的不同位置，使您的大腦誤以為聲音來自您周圍。如果您正在觀看電影或高清電視節目，此音效技術可讓您在家中享受影院級體驗。
為甚麼要選購Soundbar？
雖然電視的內置喇叭已經很不錯，但您可能會希望感受到更震撼的聲音效果，尤其當您在觀看動作片、電視節目，或是暢玩高性能遊戲的時候。
通常而言，由於喇叭位置的關係，電視內置喇叭的音質是無法與 Soundbar 相比的。現今世代的電視，喇叭通常都位於螢幕後方或下方，即聲音無法向外發射。因此在設計上，Soundbar 能提供更好的聲音質素，將聲音投射到房間的各個角落。
如果您想在家中享受影院級體驗，Soundbar 將會是一個很好的解決方案。原因如下：
● Soundbar 的安裝簡易，不需要額外的線材或硬件。
● 您可以直接將 Soundbar 放置於電視下方，甚至安裝於牆上，無論任何大小的房間，都能保持整潔美觀。
● 它們通常比其他音頻系統 (如環繞立體聲) 更經濟實惠。
設置重低音喇叭和後置喇叭
部份 LG Soundbar配備重低音喇叭 (Subwoofers)，增強低頻音效，例如音樂中的低音部份。如果您正在看電影，重低音喇叭還可以增強低沉的人聲或如爆炸聲的音效，因此您可以享受更豐富的聽覺體驗。它們也支援無線傳輸，因此您無需擔心額外的連接線 (儘管您需要將重低音喇叭接上電源)。
您亦可以將 Soundbar 與一組後置喇叭配對，以創造環繞立體聲效。部份 Soundbar， 如LG Sound Bar S80QR，就配備了三重向上發射聲道，使音頻充滿整個房間。
Soundbar vs. 環迴立體聲音響
Soundbar vs. 環迴立體聲音響
Soundbar和環迴立體聲音響之間的區別與設置本身有關。Soundbar 的設計是由幾個喇叭組成，以可輕鬆地安置於電視下方為目標，因此體積要小得多，相對佔用的空間亦少得多，因此您不需要一個巨大的空間來容納它的安裝。相反，環迴立體聲音響需要在房間四周放置多個喇叭，並以多條連接線連接起來。因此環迴立體聲音響的價格也比 Soundbar 更高，而且安裝起來也不像 Soundbar 那麼容易。
除了安裝設置之外，個人偏好也是在選擇 Soundbar 和環迴立體聲音響的重要原因。如果您的客廳足夠大，可以享受環迴立體聲的豐富音色。然而，大多數人會發現， Soundbar 的音效已經可以滿足他們的需求。
連接性
如上所述，Soundbar 易於安裝，可以有線或無線連接。如果您有掛牆電視，但想讓 Soundbar放置於下方的電視架或電視櫃，無線連接就非常重要，可讓您無需擔心電線繁多的問題。
另外，我們的 Soundbar 還具有藍牙®連接功能，可以從兼容設備上串流播放您喜愛的音樂，獲得更豐富的聲音效果。
挑選LG Soundbar時要注意的功能
我們的 Soundbar 配備了一系列出色的功能，增強您的體驗。
智能功能
部份 Soundbar 型號透過智能技術提高整體聲音體驗，以下是其中一些智能功能。
AI Sound Pro
AI Sound Pro 會分析兼容的 LG 電視上的內容，並根據內容自動提升聲音效果，因此當您欣賞電視訪談或音樂節目時，就不需要另外設定音效模式，即能享受最佳音效選項。
語音控制
部份 LG Soundbar 支援人工智能服務，包括 Amazon Alexa、Google Assistant 和 Siri ( Apple AirPlay)，因此只使用語音即可操控 Soundbar。
AI Room Calibration
AI Room Calibration 使用空間感知技術分析房間的大小，並環境營造自然音效。您只需要使用兼容的智能手機，透過 LG Soundbar 應用程式連接 Soundbar，AI Room Calibration 即會測量您的房間形狀和大小，並相應地調整聲音。
Meridian
部份 LG Soundbar 採用與英國頂級音響品牌 Meridian 合作開發的技術，提供出色的音響體驗，配備Meridian Horizon，一種獨特的增強混音科技 (Upmix Technology)，不管喇叭佈局如何，可以從2聲道立體聲內容提供沉浸式多聲道音頻，旨在為每位聽眾提供更震撼的音效。
DTS Virtual: X
DTS Virtual: X 技術為音效添加了高度和環迴立體２聲效，提供真正的沉浸式體驗。利用兩個前置喇叭和一個重低音喇叭，DTS Virtual: X 創建了一個類似環迴立體聲音響的音頻「圓頂」，而無需設置額外的喇叭。它更可與多個 Soundbar 配合，提供更豐富的音效、更清晰的對話和更深沉的低音。
準備了選購Soundbar?
LG 讓您將賣座電影的震撼帶到家中，感受您最喜愛歌曲的低音，或是透過更豐富震撼的音效深入體驗遊戲。探索我們完整的 Soundbar 產品系列，享受無與倫比的聲音體驗。