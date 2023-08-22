了解 Soundbar

雖然電視的內置喇叭已經很不錯，但您可能會希望感受到更震撼的聲音效果，尤其當您在觀看動作片、電視節目，或是暢玩高性能遊戲的時候。

通常而言，由於喇叭位置的關係，電視內置喇叭的音質是無法與 Soundbar 相比的。現今世代的電視，喇叭通常都位於螢幕後方或下方，即聲音無法向外發射。因此在設計上，Soundbar 能提供更好的聲音質素，將聲音投射到房間的各個角落。

如果您想在家中享受影院級體驗，Soundbar 將會是一個很好的解決方案。原因如下：

● Soundbar 的安裝簡易，不需要額外的線材或硬件。

● 您可以直接將 Soundbar 放置於電視下方，甚至安裝於牆上，無論任何大小的房間，都能保持整潔美觀。

● 它們通常比其他音頻系統 (如環繞立體聲) 更經濟實惠。