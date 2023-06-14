在電視上，螢幕解像度指的是顯示器中垂直和水平像素的數量。通常，螢幕解像度越高，影像就越清晰。



高解像度顯示器 - 如超高清電視 (UHD 4K 電視) – 讓您無論是在觀看電影或電視節目，還是在玩遊戲，都可以生成更細緻的影像。長期以來，標準解像度都為 1920 x 1080 (或1080p)，即全高清電視的解像度，具有 1920 個水平像素和 1080 個垂直像素。時至今日，您會發現很多電視已擁有更高的解像度和更好的畫質：UHD 4K 電視的螢幕解像度為 3840 x 2160，或 2160p。



8K 電視則擁有更高的螢幕解像度，為 7680 x 4320 像素 (4320p) - 是4K型號像素數量的四倍。儘管 8K 電視可以生成非常詳細、色彩鮮艷、逼真的影像，但4K和8K電視同樣能提供非常高質的影像，適合觀看幾乎所有內容。



除此之外，還有不少影響畫質的因素，因此了解電視的顯示技術亦十分重要。另外，如果您觀看的是高清內容 (即專為這類電視制作的內容)，將可獲得最大的好處。



假如您在 4K 電視上觀看低解像度的內容，電視就需要進行一個「升頻」的過程，將像素的數量倍化以匹配電視的像素數量。因此，您會發現某些低解像度的內容 (例如未經數位修復的舊電影或電視節目) 在新電視上無法按預期顯示。但這將不成問題，因為現今的大部分舊內容都已經過DVD和藍光修復。



以下是當今市場上最常見的電視解像度，以及每個解像度的像素數量。