We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
實用小貼士
電視螢幕解像度
電視螢幕解像度
無論是您正在尋找一個新的電視還是檢查您現有電視的產品規格，您肯定之前已經遇到過“屏幕解像度”的術語。您可能對其詳細情況或屏幕解像度背後的技術不太了解。幸運的是，我們已經準備了一份方便的指南，使一切都變得清晰易懂！
甚麼是螢幕解像度?
在電視上，螢幕解像度指的是顯示器中垂直和水平像素的數量。通常，螢幕解像度越高，影像就越清晰。
高解像度顯示器 - 如超高清電視 (UHD 4K 電視) – 讓您無論是在觀看電影或電視節目，還是在玩遊戲，都可以生成更細緻的影像。長期以來，標準解像度都為 1920 x 1080 (或1080p)，即全高清電視的解像度，具有 1920 個水平像素和 1080 個垂直像素。時至今日，您會發現很多電視已擁有更高的解像度和更好的畫質：UHD 4K 電視的螢幕解像度為 3840 x 2160，或 2160p。
8K 電視則擁有更高的螢幕解像度，為 7680 x 4320 像素 (4320p) - 是4K型號像素數量的四倍。儘管 8K 電視可以生成非常詳細、色彩鮮艷、逼真的影像，但4K和8K電視同樣能提供非常高質的影像，適合觀看幾乎所有內容。
除此之外，還有不少影響畫質的因素，因此了解電視的顯示技術亦十分重要。另外，如果您觀看的是高清內容 (即專為這類電視制作的內容)，將可獲得最大的好處。
假如您在 4K 電視上觀看低解像度的內容，電視就需要進行一個「升頻」的過程，將像素的數量倍化以匹配電視的像素數量。因此，您會發現某些低解像度的內容 (例如未經數位修復的舊電影或電視節目) 在新電視上無法按預期顯示。但這將不成問題，因為現今的大部分舊內容都已經過DVD和藍光修復。
以下是當今市場上最常見的電視解像度，以及每個解像度的像素數量。
|解像度
|名稱
|水平像素
|垂直像素
|總像素數量 (大約)
|1080p
|全高清Full HD
|1920
|1080
|2,073,600
|2160p
|UHD 4K
|3840
|2160
|8,294,400
|4320p
|8K
|7680
|4320
|33,177,600
理解電視像素
像素是構成螢幕影像的微小點或正方形。像素不僅存在於電視中，它們是數碼影像的基本組成單位，您會在手提電腦、顯示器、智能手機、平板電腦甚至投影機中看到它們。
每個像素都包含稱為子像素的色彩濾鏡，這些子像素以不同亮度順序點亮，以將特定的顏色傳輸到屏幕上。僅憑三種顏色，就可以產生不同色調的影像。
如上表所示，現今電視由數百萬個像素組成。但是，雖然特定解像度的像素數量是相同的 (即所有全高清電視都會有 1920 個水平像素和 1080 個垂直像素），但在一吋顯示螢幕上的像素數量 – 即像素密度 (PPI) – 或會因屏幕大小而有所不同。
像素密度 (PPI) 會影響影像的清晰度。具有相同像素數量的情況下，較小的螢幕會提供比較細緻的影像。換句話說，具有更高 PPI 的顯示器可以提供更清晰的影像。
這亦是 QNED 電視的不同之處：Mini LED 技術使用更小的二極管 (這些二極管聚集成像素），其尺寸是標准 LED 的 1/40。這意味著更多的光可以進入面板中，提高清晰度和亮度。
甚麼是螢幕比例?
甚麼是螢幕比例?
電視螢幕比例指的是寬度和高度之間的比例，通常以 W:H (寬：高) 表示。
現今的電視螢幕比例為 16:9，這意味著每 16 個相等的寬度單位，就會有 9 個相應的高度單位。而在 80 – 90 年代，電視螢幕比例則為 4:3，使它們略微呈正方形。當時的電影和電視節目都以這種比例製作，這就是為什麼在較新的電視上觀看舊內容時，有時會看到垂直的黑邊 (Pillarbox)。
當購買一部新電視時，因為現代電視已經標準化的緣故，不需要太擔心螢幕比例。但值得注意的是，根據您觀看的內容和其拍攝時間，顯示上可能會有所變化。
準備購買新電視了嗎 ?
無論您喜歡觀看串流影片、體育賽事還是遊戲，擁有一部高解像度且顯示效果絕佳的電視，對於整體觀影體驗都會有很大影響。探索我們全系列的 LG 電視，包括 UHD 4K 電視、OLED 電視、QNED 電視和大尺寸電視。如果還不確定該選擇哪一款，歡迎查看我們的電視購買指南了解更多。