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實用小貼士
為什麼應選用變頻冷氣機？
隨著現代科技的發展，冷氣技術顯著進步，一種更高效的冷氣機應運而生，稱為變頻冷氣機。
與舊技術相比，變頻冷氣機具有多個好處，本文將讓你了解更多變頻冷氣機的特點和優勢，以及變頻冷氣機與非變頻冷氣機的分別。
非變頻冷氣機與變頻冷氣機的分別
非變頻冷氣機，也稱為傳統冷氣機，使用定速壓縮機，在冷氣機開啟時以全功率運行。相比之下，變頻冷氣機使用變頻控制壓縮機，可以調節速度以滿足所需的溫度。因此溫度更均勻，消秏更少電力。
什麼是變頻冷氣機？它如何運作？
變頻冷氣機是一種能夠調節壓縮機的運行速度的冷氣機系統。當室溫升高時，變頻壓縮機會提高速度以產生更多冷空氣，相對地當溫度下降時，變頻壓縮機會降低速度以產生較少冷空氣。這種調節使變頻冷氣機能夠保持更均勻的溫度，從而減少電力消秏。
變頻科技使用變頻驅動器 (VFD) 來調節壓縮機電機的速度，透過這種技術，它可以調整流經系統的製冷劑量，以滿足空間的製冷需求。
非變頻冷氣機和變頻冷氣機有什麼主要分別？
非變頻冷氣機和變頻冷氣機的主要分別在於壓縮機的運行方式。
非變頻冷氣機使用恆速運行的定速壓縮機，即當冷氣機開啟時，壓縮機會持續以全功率運行，產生大量冷空氣。當室內溫度下降時，定速壓縮機會停止運行並停止產生冷空氣，這會導致室內的溫度波幅較大，甚至使室內感覺過熱或過冷。這種停止與啟動的往復運作降低非變頻冷氣機的能源效益。
變頻冷氣機使用變頻控制壓縮機來調節速度以滿足所需溫度，可使用更少能源、提供更一致的製冷和製熱，比傳統冷氣擁有更長的使用壽命。
使用變頻冷氣機的優點
能源效益
由於變頻控制壓縮機的速度可以調節，其效率更高、能源消耗更低。透過調節壓縮機的速度，控制製熱或製冷輸出，並可以根據設定溫度與目前室溫之間的差異，為壓縮機建立低速運行範圍。與傳統定速冷氣機相比，可以更節省能源。一些變頻冷氣機還具有能源監測功能，可讓您追蹤電力消耗並相應地修改設定。
更長壽命
由於多種原因，變頻冷氣機比非變頻冷氣機擁有更長的使用壽命。由於變頻冷氣機需要高速和低速運行，因此與非變頻冷氣機相比，其組件通常使用具有更高標準的材料製成。變頻冷氣機的使用壽命因品牌、型號和使用情況而異，但平均而言，使用壽命約為 10 年。
快速冷卻並保持最佳溫度
變頻冷氣機可以調節速度以滿足空間的製冷需求。當房間需要快速冷卻時，壓縮機更高速度運行；而當房間變得涼爽時，壓縮機則以較低速度運作，減少不必要的能源浪費。由於變頻冷氣機通常能比非變頻冷氣機保持更穩定的溫度，減少急劇溫度波動，因此與非變頻冷氣機相比，變頻冷氣機為房間製冷或製熱時，能夠使用更少能源。
噪音等級
生命週期成本
雖然變頻冷氣機的初始成本通常高於非變頻冷氣機，但長期節省的費用可彌補價格差異。與非變頻冷氣機相比，使用變頻冷氣機可節省能源多達 70%* ，包括更少電費及更少零件磨損，長遠減少保養和維修的次數。
*LG 變頻式冷氣機 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻式冷氣機 (TS-H2465DA0) 節省多達 70% 能源。初始溫度（室外 35 ℃，室內 33 ℃）/設定溫度（26 ℃）/測試時間（8 小時）
LG 變頻冷氣機
LG 提供一系列技術先進的雙迴轉變頻冷氣機產品。壓縮機是冷氣機的核心其運作、效率或噪音情況，有機會影響用家日常生活或繳付高昂電費。LG 雙迴轉變頻壓縮機消除了這些憂慮，並提供 10 年保養服務，以提供最佳的持久效能。提供高效及均勺製冷或製熱功能，同時降低噪音等級、電力消耗和能源成
此外，用家可透過開源應用程式 Payback 推測 對比變頻冷氣機與非變頻冷氣機的年度運行成本，亦可於使用產品數月後，計算購買變頻冷氣機的潛在節省費用。LG 變頻冷氣機有助於降低生命週期成本。
選擇家用冷氣機時，有許多需要考慮的因素，我們希望本文能幫助您更進一步了解這個不可或缺的家居科技領域。
如需更多資訊，請查看《LG 冷氣機購買指南》，或閱讀我們的其他文章，了解更多關於節能或為家庭選擇理想冷氣機的資訊。