為什麼應選用變頻冷氣機？

非變頻冷氣機和變頻冷氣機的主要分別在於壓縮機的運行方式。

非變頻冷氣機使用恆速運行的定速壓縮機，即當冷氣機開啟時，壓縮機會持續以全功率運行，產生大量冷空氣。當室內溫度下降時，定速壓縮機會停止運行並停止產生冷空氣，這會導致室內的溫度波幅較大，甚至使室內感覺過熱或過冷。這種停止與啟動的往復運作降低非變頻冷氣機的能源效益。

變頻冷氣機使用變頻控制壓縮機來調節速度以滿足所需溫度，可使用更少能源、提供更一致的製冷和製熱，比傳統冷氣擁有更長的使用壽命。