探索更多智能生活方式

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為什麼選擇 LG ThinQ？
LG ThinQ 的使用情境
LG ThinQ 應用程式讓生活更簡單
集中管理所有的家電，讓您無論在家或是出門在外，都能安心無慮。
聰明到足以照顧自己的智能家電
LG ThinQ 智能家電會根據您的產品使用情況發送提示和貼士，幫助您避免意外和故障。
節約能源
LG ThinQ 智能家電分析您的使用習慣，幫助您節省時間、能源和金錢。
探索 LG ThinQ 產品系列
掌控您的智能家居
圖片顯示 LG ThinQ 應用程式螢幕
立即下載 LG ThinQ 應用程式
*價格、促銷和供應狀況可能因實體門市和網路門市而異。價格如有變更，恕不另行通知。數量有限。欲了解最終價格和供應狀況請洽詢您當地的零售商。
**影片或網站中介紹的產品、服務和可用功能可能因型號或地區 / 國家而異。
***Alexa 和 Google Assistant 是其他公司持有的商標。
【首頁】
1) 部分的電視型號可能會需要遙控器才能使用語音指令。
【應用程式】
1) 隨掃即煮功能僅適用於合作產品。可能會有限制和例外狀況。
2) 魔術點擊鏡射功能僅適用於特定的 LG 手機型號，且內容僅限於特定的時間和頻道。
3) 智能再訂購區域顯示的喇叭是 Amazon 的產品。
【技術】
1) 語音指令控制僅可在本地使用。
【服務】
1) 因優惠套裝而異。
2) 能源需量反應：根據夏季高峰期的完全參與給予獎勵。需要註冊。適用條款和條件。完整的條款和條件請參閱 https://www.eversource.com/content/ct-c/residential/save-money-energy/manage-energy-costs-usage/efficient-products/heating-cooling/wi-fi-air-conditioner-demand-response。
3) 需量反應計劃因適用區域和期間而異。
4) ThinQ Care 提醒實際發送的應用程式推播通知可能會有所不同。
用 LG ThinQ 充實您的世界，整合至手機、電視、冰箱、洗衣機、吸塵器等 LG 產品中。探索 LG ThinQ，了解它如何幫助您在家中和外頭創造無縫的連結，讓生活更美好。親身了解跨裝置通訊和資料共享如何創造出更輕鬆、更個人化的體驗，進而提升您的生活品質，並且讓您空出時間去做最重要的事情。以下是幾個等待著您的產品和體驗：
配備 ThinQ 的 LG OLED 和 NanoCell 電視可為您的客廳提供更上一級的 AI（人工智慧），以及更卓越的觀看體驗。探索顛覆以往的智能，為您的智慧型居家及其他場所創造絕佳的劇院體驗和中心。
LG 電器。當您選擇採用 LG 直觀智能 AI 技術的電器時，它們不僅僅是電器，還可幫您管理您的居家和生活。InstaView™ Door-in-Door® 冰箱內建 Amazon Alexa，所以您只需要幾個簡單的語音指令，即可完成所有的操作。雜貨採購、創造待辦清單、聆聽您最愛的音樂等等。您亦可在其他電器上看到 ThinQ 技術，包括吸塵器和洗衣機。
人工智慧還能為您做什麼？探索 LG 最新的創新技術，持續了解最新智能家居解決方案，並且了解連結如何讓生活變得更美好。