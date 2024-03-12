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智能家居
讓生活更加輕鬆
在 LG ThinQ 應用程式中設定您的家電，可依照實際房間進行管理，您還可使用彩色壁紙進行分類和裝飾。
智能家居
掌控家中所有 LG ThinQ 智能家電
只需透過互聯網，即可監控及管理您的家電，即使外出也能安心無憂。
回家之前開啟家中冷氣機
為精緻毛衣選擇專用的乾衣模式
透過手機檢查洗衣狀態和完成度
找不到遙控器嗎？透過 LG ThinQ 應用程式控制您的電視
出遠門時打開節能模式節約能源
智能家居
讓您的家配合您的一天
您可用 LG ThinQ 例行程序來自動化您的智能家電，無論是在睡覺、度假，還是在回家的路上，皆可配合您的行程。只需打開睡眠模式，LG ThinQ 智能家電能確保您一覺好眠。
智能家居
完美掌控家居生活
告別在洗衣機旁焦急等待的日子，透過 LG ThinQ 應用程式，您可以隨時隨地監控所有智能家電。
圖片顯示一個螢幕上呈現 LG ThinQ 應用程式中洗衣機狀態更新的畫面。
智能家居
點擊連接電視和手機
把遙控器換成 LG ThinQ 應用程式。只需魔術點擊一下，即可進行螢幕鏡射，將電視畫面及音效共享到手機上，反之亦然。²⁾
客戶服務
立即解決問題
LG ThinQ 智能診斷即時為家電排除故障。它會檢查家電運行狀況，在出問題時發出通知及解決方法。
客戶服務
無須擔心家電運作
LG 智能家電會主動提醒您任何潛在問題。
您的一站式解決方案
直接從支援 ThinQ Care 的 LG ThinQ 應用程式中即時聯絡客服。
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探索更多關於 LG ThinQ 應用程式
01. 下載 LG ThinQ 應用程式並建立帳戶
下載 LG ThinQ 應用程式並登入您的帳戶。還沒有帳戶？建立帳戶簡單又快捷。
02. 搜尋您的家電
點擊應用程式中的 + 號，掃描附近的家電。您亦可以 LG ThinQ 產品清單或掃描產品 QR code 搜尋您的裝置。
03. 連接 Wi-Fi
長按家電上的 Wi-Fi 按鈕 3 秒鐘。一旦 Wi-Fi 網路出現在 LG ThinQ 應用程式上，
即可透過手機連接並控制家電。
立即下載 LG ThinQ 應用程式
*價格、促銷和供應狀況可能因實體門市和網路門市而異。價格如有變更，恕不另行通知。數量有限。欲了解最終價格和供應狀況請洽詢您當地的零售商。
**影片或網站中介紹的產品、服務和可用功能可能因型號或地區 / 國家而異。
***Alexa 和 Google Assistant 是其他公司持有的商標。
【首頁】
1) 部分的電視型號可能會需要遙控器才能使用語音指令。
【應用程式】
1) 隨掃即煮功能僅適用於合作產品。可能會有限制和例外狀況。
2) 魔術點擊鏡射功能僅適用於特定的 LG 手機型號，且內容僅限於特定的時間和頻道。
3) 智能再訂購區域顯示的喇叭是 Amazon 的產品。
【技術】
1) 語音指令控制僅可在本地使用。
【服務】
1) 因優惠套裝而異。
2) 能源需量反應：根據夏季高峰期的完全參與給予獎勵。需要註冊。適用條款和條件。完整的條款和條件請參閱 https://www.eversource.com/content/ct-c/residential/save-money-energy/manage-energy-costs-usage/efficient-products/heating-cooling/wi-fi-air-conditioner-demand-response。
3) 需量反應計劃因適用區域和期間而異。
4) ThinQ Care 提醒實際發送的應用程式推播通知可能會有所不同。
用 LG ThinQ 充實您的世界，整合至手機、電視、冰箱、洗衣機、吸塵器等 LG 產品中。探索 LG ThinQ，了解它如何幫助您在家中和外頭創造無縫的連結，讓生活更美好。親身了解跨裝置通訊和資料共享如何創造出更輕鬆、更個人化的體驗，進而提升您的生活品質，並且讓您空出時間去做最重要的事情。以下是幾個等待著您的產品和體驗：
配備 ThinQ 的 LG OLED 和 NanoCell 電視可為您的客廳提供更上一級的 AI（人工智慧），以及更卓越的觀看體驗。探索顛覆以往的智能，為您的智慧型居家及其他場所創造絕佳的劇院體驗和中心。
LG 電器。當您選擇採用 LG 直觀智能 AI 技術的電器時，它們不僅僅是電器，還可幫您管理您的居家和生活。InstaView™ Door-in-Door® 冰箱內建 Amazon Alexa，所以您只需要幾個簡單的語音指令，即可完成所有的操作。雜貨採購、創造待辦清單、聆聽您最愛的音樂等等。您亦可在其他電器上看到 ThinQ 技術，包括吸塵器和洗衣機。
人工智慧還能為您做什麼？探索 LG 最新的創新，持續了解廚房和整個家中的最新智慧型解決方案，並且了解連結如何讓生活變得更美好。