自發光科技的無限對比度與 Dolby Vision IQ 完美配合。

Dolby Vision IQ 是 Dolby Vision 的最新升級版本，亦是最先進的 HDR 解決方案。

LG OLED 電視與Dolby Vision IQ 互相融合，於任何內容或光暗環境下，帶來一致及最佳亮度和清晰度。



再加上 Dolby Atmos 環迴音效，

根據環境佈局調整聲效，帶來與別不同的音效體驗。