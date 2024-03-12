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01
自發光科技讓每個場景都栩栩如生
LED 電視的漏光情況會讓你錯過場景中的隱藏細節。
LG OLED 電視具有自發光科技，於完美純黑下呈現無限色彩對比。
即使在黑暗的戰斗場景中，你也可以看到各種顏色、細節和層次。
*模擬螢幕影像
荷里活電影級見證
02
自發光科技將 8K 提升至嶄新水平
REAL 8K 展現豐富影像層次，透過超過 1 億個自發光科技清晰呈現每個細節，
帶來超逼真影像，讓你於 88 吋超大型屏幕下，每個電影場景恍如臨現場般真實。
一部 LG OLED 8K 電視，透過身穿紅色風衣在綠色稻田奔跑的女士影像展現 8K 逼真效果
*計算結果按照 8K 解像度 (7680x4320) 及四個子像素相乘而得出。
03
自發光科技專業聲畫質素
自發光科技的無限對比度與 Dolby Vision IQ 完美配合。
Dolby Vision IQ 是 Dolby Vision 的最新升級版本，亦是最先進的 HDR 解決方案。
LG OLED 電視與Dolby Vision IQ 互相融合，於任何內容或光暗環境下，帶來一致及最佳亮度和清晰度。
再加上 Dolby Atmos 環迴音效，
根據環境佈局調整聲效，帶來與別不同的音效體驗。
alt="The mark of DOLBY VISION IQ / The mark of DOLBY ATMOS, 父親和兒子在大螢幕電視上觀看恐龍紀錄片"
* Dolby、Dolby Atmos 及雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的註冊商標。
*FILMMAKER MODE™ 標誌為 UHD Aliance, Inc. 的商標。
04
不同內容類型均有最佳表現
a9 Gen3 AI Processor 深度
分析及學習數百萬個數據，偵測並根據內容種類提升畫質，同時調整
聲音、聲效及頻率，帶來最佳聲效質素。
Alpha 9 Gen3 AI 處理器晶片在黑色背景的襯托下藍色圖形閃閃發光
05
娛樂集於一身
在 Netflix 和 Apple TV 應用程式盡情暢享所有你喜愛的內容。
無需使用遙控器，透過語音指令即可觀看
最新電影、電視劇、紀錄片、現場體育賽事等。
Apple TV+ 標誌，接著是 Servant、Mythic Quest、Little America 和 The Morning Show 的四個垂直主題卡 NETFLIX 標誌，接著是 Stanger Things、6 Underground、The Crown、You 和 La Casa De Papel 的四個垂直主題卡
*受支援的內容 (Netflix 和 Apple TV+) 和服務可能會因國家/地區而有所不同。
*語音指令/免提控制功能的可用性可能因產品和平台而有所不同。
06
輕鬆操控你的理想影院
你可以輕鬆存取連線的智能裝置
並透過易用的智能家居界面在一個大螢幕上
以遠端方式控制家電。除了一般的語音指令之外，
你還可以建立自訂指令。
一位女士在帶有海濱露台的客廳中，看著電視上的首頁儀表板，另一位正好走進來
*可用功能可能會因國家/地區和產品而有所不同。
*語音指令的可用性可能因產品和國家/地區而有所不同。
*LG OLED ZX、WX、GX 型號支援免提控制功能。
**設置的功能名稱可能會因電視操作系統版本而異。
07
自發光科技舒適觀賞體驗
LG OLED 電視超越藍光、閃爍和優質影像的標準。有效減少藍光，用家可舒適自在地長時間使用電視。
TÜV Rheinland 標記 / UL UL 認證標記。 男孩趴在地毯上在無藍光電視上看動畫片
*預設下提供優化的不閃爍功能。 啟用 OLED Motion 或 OLED Motion Pro 時可能會出現閃爍畫面。