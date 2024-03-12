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《太空迷航 2》系列中英雄角色神情激動的特寫

自發光科技讓電影更具吸引力

01

自發光科技讓每個場景都栩栩如生

LED 電視的漏光情況會讓你錯過場景中的隱藏細節。
LG OLED 電視具有自發光科技，於完美純黑下呈現無限色彩對比。
即使在黑暗的戰斗場景中，你也可以看到各種顏色、細節和層次。

了解有關自發光科技
透過冬日樹林一位身穿盔甲的男士影像的顏色再現性，對 LCD/LED 和 LG OLED 的滑塊作比較
透過冬日樹林一位身穿盔甲的男士影像的顏色再現性，對 LCD/LED 和 LG OLED 的滑塊作比較

*模擬螢幕影像

荷里活電影級見證

荷李活電影導演 Rob Legato 和 Tim Miller 對有關 LG OLED 電視卓越畫質的訪談影片（播放視訊）

荷里活電影製片人

Rob Legato 和 Tim Miller

「無限的對比效果，畫面在畫框中躍然而出。影像堪稱完美。」

02

自發光科技將 8K 提升至嶄新水平

REAL 8K 展現豐富影像層次，透過超過 1 億個自發光科技清晰呈現每個細節，
帶來超逼真影像，讓你於 88 吋超大型屏幕下，每個電影場景恍如臨現場般真實。

了解更多 REAL 8K

一部 LG OLED 8K 電視，透過身穿紅色風衣在綠色稻田奔跑的女士影像展現 8K 逼真效果

*計算結果按照 8K 解像度 (7680x4320) 及四個子像素相乘而得出。

Real 8K 標誌, 8K ULTRA HD 標誌, Intertek 標誌, TÜV Rheinland 標誌

03

自發光科技專業聲畫質素

自發光科技的無限對比度與 Dolby Vision IQ 完美配合。
Dolby Vision IQ 是 Dolby Vision 的最新升級版本，亦是最先進的 HDR 解決方案。
LG OLED 電視與Dolby Vision IQ 互相融合，於任何內容或光暗環境下，帶來一致及最佳亮度和清晰度。

再加上 Dolby Atmos 環迴音效，
根據環境佈局調整聲效，帶來與別不同的音效體驗。

alt="The mark of DOLBY VISION IQ / The mark of DOLBY ATMOS, 父親和兒子在大螢幕電視上觀看恐龍紀錄片"

* Dolby、Dolby Atmos 及雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的註冊商標。

FILMMAKER MODE 標誌

如實呈現電影製作人之所想

LG OLED 電視新增 FILMMAKER MODE™。
自動調整畫面，保留原始畫面長寬比例、顏色和幀率，以徹底呈現完美呈現電影製作人的視野及電影效果。

*FILMMAKER MODE™ 標誌為 UHD Aliance, Inc. 的商標。

04

不同內容類型均有最佳表現

a9 Gen3 AI Processor 深度
分析及學習數百萬個數據，偵測並根據內容種類提升畫質，同時調整
聲音、聲效及頻率，帶來最佳聲效質素。

了解更多

Alpha 9 Gen3 AI 處理器晶片在黑色背景的襯托下藍色圖形閃閃發光

女孩正在電視上觀看迪士尼動畫，她的手臂靠在客廳的桌子上（移動投影片）

夫妻坐在梳化上以最佳畫質在電視上觀看電影（移動投影片）

一位女士站著以最佳畫質在電視上看播出的新聞，另一位坐在筆記型電腦前（移動投影片）

05

娛樂集於一身

在 Netflix 和 Apple TV 應用程式盡情暢享所有你喜愛的內容。
無需使用遙控器，透過語音指令即可觀看
最新電影、電視劇、紀錄片、現場體育賽事等。

Apple TV+ 標誌，接著是 Servant、Mythic Quest、Little America 和 The Morning Show 的四個垂直主題卡 NETFLIX 標誌，接著是 Stanger Things、6 Underground、The Crown、You 和 La Casa De Papel 的四個垂直主題卡

*受支援的內容 (Netflix 和 Apple TV+) 和服務可能會因國家/地區而有所不同。
*語音指令/免提控制功能的可用性可能因產品和平台而有所不同。

06

輕鬆操控你的理想影院

你可以輕鬆存取連線的智能裝置
並透過易用的智能家居界面在一個大螢幕上
以遠端方式控制家電。除了一般的語音指令之外，
你還可以建立自訂指令。

了解更多 LG ThinQ

一位女士在帶有海濱露台的客廳中，看著電視上的首頁儀表板，另一位正好走進來

*可用功能可能會因國家/地區和產品而有所不同。
*語音指令的可用性可能因產品和國家/地區而有所不同。
*LG OLED ZX、WX、GX 型號支援免提控制功能。
**設置的功能名稱可能會因電視操作系統版本而異。

07

自發光科技舒適觀賞體驗

LG OLED 電視超越藍光、閃爍和優質影像的標準。有效減少藍光，用家可舒適自在地長時間使用電視。

TÜV Rheinland 標記 / UL UL 認證標記。 男孩趴在地毯上在無藍光電視上看動畫片

*預設下提供優化的不閃爍功能。 啟用 OLED Motion 或 OLED Motion Pro 時可能會出現閃爍畫面。

自發光科技讓電影更具吸引力

The mark of DOLBY VISION IQ, The mark of DOLBY ATMOS, The mark of FILMMAKER MODE, The mark of eARC, The mark of apple TV, The mark of NETFLIX, The mark of LG ThinQ, The mark of TÜV Rheinland, The mark of UL Verification

回到首頁 LG OLED 電視系列 2020