為什麼選擇自發光科技？

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嚮往繁星點點的夜空之美嗎？
傳統 LED 電視上觀賞黑色往往不夠暗，
因此星星也不夠清晰。這是因為 LED 電視
只能關閉某些照明區域，從而產生「光暈」效果。
相比之下，LG OLED 電視能顯示純黑夜空及更閃亮、更清晰的星辰。
這正是自發光科技能夠做到的。
親身感受，然後你會發現 LG OLED 電視所帶來的視覺震撼。
並排模擬顯示繁星夜空的 LED/LCD 和 LG OLED，以比較完美純黑再現性
*模擬螢幕影像
畫質背後的秘密在於顯示技術。
LCD/LED 電視背光燈讓光線穿過濾鏡以顯示顏色
在實際的顯示器上，干擾會導致失真。
LG OLED 電視擁有自發光科技，可逐一照亮，
確保飽滿的色彩和對比度不受干擾。
背光 LED/LCD 電視與自發光 OLED 電視的上下比較，顯示每個畫面層的組成
前所未有的電視體驗
*計算結果按照 8K 解像度（7680 x 4320）及四個子像素相乘而得出。
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榮獲重大獎項
*「來源——Omdia。2013-2019 年裝置發貨量。結果未獲 LG Electronics 認可。
任何對這些調查結果的依賴都需由第三方自身承擔風險。」
「連續 8 年獲得消費電子展（CES）創新大獎」
*消費電子展（CES）創新大獎基於向評審提交的描述性資料。
消費者技術協會（CTA）並無核實任何提交項目或所作聲稱的準確性，亦無測試獲獎物品。
探索自發光科技
*Netflix 串流服務為會員制服務。