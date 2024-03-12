為什麼選擇自發光科技？

嚮往繁星點點的夜空之美嗎？



傳統 LED 電視上觀賞黑色往往不夠暗，

因此星星也不夠清晰。這是因為 LED 電視

只能關閉某些照明區域，從而產生「光暈」效果。



相比之下，LG OLED 電視能顯示純黑夜空及更閃亮、更清晰的星辰。

這正是自發光科技能夠做到的。



親身感受，然後你會發現 LG OLED 電視所帶來的視覺震撼。