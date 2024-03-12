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LG OLED 電視框顯示地球和太陽日食的驚人視野

為什麼選擇自發光科技？

嚮往繁星點點的夜空之美嗎？

傳統 LED 電視上觀賞黑色往往不夠暗，
因此星星也不夠清晰。這是因為 LED 電視
只能關閉某些照明區域，從而產生「光暈」效果。

相比之下，LG OLED 電視能顯示純黑夜空及更閃亮、更清晰的星辰。
這正是自發光科技能夠做到的。

親身感受，然後你會發現 LG OLED 電視所帶來的視覺震撼。

並排模擬顯示繁星夜空的 LED/LCD 和 LG OLED，以比較完美純黑再現性

*模擬螢幕影像

畫質背後的秘密在於顯示技術。
LCD/LED 電視背光燈讓光線穿過濾鏡以顯示顏色
在實際的顯示器上，干擾會導致失真。

LG OLED 電視擁有自發光科技，可逐一照亮，
確保飽滿的色彩和對比度不受干擾。

背光 LED/LCD 電視與自發光 OLED 電視的上下比較，顯示每個畫面層的組成

自發光科技帶來了什麼？1

自發光科技帶來了什麼？

父親和兒子在大螢幕電視上觀看恐龍紀錄片

更具表現力的影院效果

LG OLED 電視具有獨立的自發光科技，可產生無限的對比度和完美純黑。
你可以在每個場景中看到豐富的色彩、全部細節和層次。

一位男士坐在黑暗房間的賽車座椅上在大電視前玩賽車遊戲

更靈敏的遊戲體驗

自發光科技可確保更出色的 HDR 遊戲畫質，
充分利用 G-SYNC 兼容性以作出快速的回應時間。

人們正在大電視上觀看足球比賽，並以整個體育場視圖為背景

更逼真的體育賽事

LG OLED 電視顯示每一個微小動作和面部表情，
無任何顏色偏差、模糊或閃爍。除了令人驚歎的畫質外，
自發光科技還可從寬視角提供同樣出色的視野。

女士正享受畫廊設計電視上的抽象藝術品

更富藝術感的設計

由於不需要背光組件，LG OLED 電視設計可如紙一樣纖薄。
因此，你可以體驗超出所有期望的未來派設計。

更富藝術感的設計 了解更多貼服美學設計

前所未有的電視體驗

顯示技術的重要1

顯示技術的重要

Youtuber 肖像特寫

電視和相機專家 YouTuber

Extrashot

"From this comparison (blind test of 4K OLED vs 8K LED),
when it comes to displays, the resolution doesn't mean quality."
「透過 4K OLED 與 8K LED 於在顯示方面的盲測，解像度的高低並不等於品質。」

技術影響者 Adam Savage 的肖像

YouTuber/483 萬粉絲

Adam Savage's Tested

"HDR is bigger than resolution. LCD-LED TVs contrast and black level isn't quite up there with LG OLED."
「HDR 比解像度更重要。LCD-LED 電視的對比度和黑色水平無法媲美 LG OLED。」

4K OLED 與 4K LCD 的並排電視畫面比較

YouTuber/528 萬粉絲

JerryRigEverything

"Those millions of self-lit pixels on the OLED panel are what gives you more control over the image."
「OLED 面板上數百萬個自發光科技讓你可以更好地控制影像」

自發光科技<br>將 8K 提升至嶄新水平1

自發光科技
將 8K 提升至嶄新水平

REAL 8K 展現豐富影像層次，透過超過 1 億個自發光科技清晰呈現每個細節，
帶來超逼真影像，讓你於 88 吋超大型屏幕下，每個電影場景恍如臨現場般真實。

自發光科技<br>將 8K 提升至嶄新水平 了解更多 8K 電視

*計算結果按照 8K 解像度（7680 x 4320）及四個子像素相乘而得出。

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榮獲重大獎項

開創全球第一 OLED 電視 7 星品牌的 IBS 標記

LG 在 OLED 電視市場繼續確立其穩固地位，2019 年銷售額位列行業前茅，令人驚歎。

 

*「來源——Omdia。2013-2019 年裝置發貨量。結果未獲 LG Electronics 認可。
任何對這些調查結果的依賴都需由第三方自身承擔風險。」

「連續 8 年獲得消費電子展（CES）創新大獎」

CES 2020 Best of Innovation Award Winner

  • 於影片顯示器類型、65RX

     

  •  

CES 2020Innovation Awards Honoree

  • 於數位影像或攝影、88ZX

     

  •  

CES 2020Innovation Awards Honoree

  • 於影片顯示器類型、88ZX

  •  

*消費電子展（CES）創新大獎基於向評審提交的描述性資料。
消費者技術協會（CTA）並無核實任何提交項目或所作聲稱的準確性，亦無測試獲獎物品。

iF Design Award

LG SIGNATURE OLED TV R
UX設計/用戶界面（UI）

iF Design Award

  • LG OLED TV 65WX

iF Design Award

  • LG OLED TV 65GX

     

  •  

Red Dot Design Award

  • LG OLED TV 65GX

     

  •  

Red Dot Design Award

  • LG OLED TV 65WX

“The most elegant wall-mountable designs we've ever seen.”“我們見過的最優雅的掛牆設計。”

LG Gallery（GX）OLED 電視，tom’s guide，2020年1月

了解更多

“The GX model is an impressive all-in-one set.”“GX 令人印象深刻。”

LG Gallery Series（GX）OLED，TechRadar，2020年1月

了解更多

“This is great news for folks who love the minimalist look.”“對於那些喜歡簡約外觀的人來說，這是個好消息。”

LG Gallery Series（GX）OLED，TechRadar，2020年1月

了解更多

“The GX has certainly set a mighty benchmark.”“GX 無疑是樹立了一個很高的標準。”

LG OLED電視65GX，What Hi-Fi?？，2020年4月

了解更多

“…. the CX is typically sharp, colourful and punchy.”“……。 CX 非常纖薄，而且色彩鮮艷生動。

LG OLED TV 48CX，What Hi-Fi?, 2020年1月

了解更多

“LG CX handled it with smooth motion, delivering plenty of on-screen detail.”“LG CX 使人物動作於屏上移動時更加流暢，呈現了大量細節。”

LG OLED48CX 4K OLED電視，What Hi-Fi?, 2020年1月

了解更多

"the best gaming display on the market."“是市場上最好的遊戲顯示器。”

了解更多

"It could be the dream screen for gamers."“可能是遊戲玩家夢寐以求的屏幕。”

了解更多

探索自發光科技

Cinema

Dolby Vision IQ & Dolby Atmos
FILMMAKER MODE™ / eARC / Eye Comfort
Bluetooth Surround Ready
Apple TV / Netflix

感受戲院級音效

Gaming

兼容 G-SYNC 、HGiG、1 毫秒回應時間、低輸入延遲、VRR、ALLM、遊戲模式、低藍光顯示

投入電競世界

Sport

  •  大螢幕、完美可視角度、運動模式、體育賽事提醒、面容增強顯示、文字清晰、語音清晰
置身賽事現場

Lifestyle

LG AI ThinQ /
Apple Airplay / Apple Homekit
/ AI 亮度控制
Gallery Mode

融入任何家居佈局

*Netflix 串流服務為會員制服務。

 

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