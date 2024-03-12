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01
自發光科技帶來迅速遊戲快感
LG OLED 電視採用獨有的自發光科技，確保更出色的畫質和支援更快反應時間，
大大減少了影像撕裂與畫面延遲等問題。
在 LG OLED 電視上享受令人驚歎的流暢遊戲體驗。
The mark of NVIDIA G-SYNC, The mark of 1ms Response Time, The mark of Low Input lag, The mark of Variable Refresh Rate, The mark of Auto Low Latency Mode, 一位男士坐在黑暗房大電視前的賽車座椅上，沉浸在賽車遊戲中
頂級遊戲 KOL 都讚嘆！
The mark of NVIDIA G-SYNC, LCD/LED 與 OLED 並排遊戲內容螢幕比較
*模擬螢幕影像
*NVIDIA G-SYNC 功能支援 RTX 20 或 GTX 16 系列顯示卡。較舊型號的 GPU 不兼容 “G-Sync Compatible”。
The VP/GeForce 和 G-SYNC OEM NVIDIA
Kaustubh Sanghani
「...順暢、快速回應的遊戲體驗。
呈現最佳畫質。」
一位男士在大電視前玩賽車遊戲的背影
*回應時間是指可將像素灰色間的變化速度。
*測試規格︰2.1d（連 HDCP、FRL 12G(8K60)、CEC、ARC、eARC、6G、HBR、4K）
02
自發光科技讓遊戲世界更添層次
自發光科技營造完美純黑，讓 LG OLED 電視充分發揮
HDR 遊戲的效果——從最暗到最亮的影像，不會損失任何顏色。
每個像素都發揮其作用，讓隱藏細節、提示和完整動作一一呈現。
*模擬螢幕影像
*HGiG 由遊戲和電視顯示器行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。
03
全新 48 吋 LG OLED 電視你的專屬遊戲空間
全新 48 吋 OLED 是我們生產的最小巧但功能最強大的電視。
將 OLED 畫質帶到更小巧的電視，卻帶來更清晰的畫面。
此外還支援其他 LG OLED 電視中採用的變革解決方案。
一位男士在用 48 英寸 LG OLED 電視 CX 系列、桌子和椅子搭起的遊戲站玩遊戲
04
自發光科技舒適遊戲體驗
LG OLED 電視超越藍光、閃爍和優質影像的標準。有效減少藍光，用家可舒適自在地長時間暢玩自己最愛的遊戲。
男孩趴在地毯上在無藍光電視上看動畫片。 TÜV Rheinland 標記/UL 認證標記
*預設下提供優化的不閃爍功能。 啟用 OLED Motion 或 OLED Motion Pro 時可能會出現閃爍畫面。
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人工智能呈現更臻完美的音效
a9 Gen3 AI Processor 可調整及平衡音效，讓觀眾感受畫面的動作細節。
透過空間識別技術，AI Acoustic Tuning 能夠了解及掌握所在的空間及位置，以傳遞各種細微的聲音。
在大螢幕電視前玩戰爭遊戲的女士背影
06
遊戲馬拉松永不停步
"遊戲輸贏相差一瞬間，
有時你可能無法暫停遊戲或使用電視遙控器。
在那些關鍵時刻使用內置的 LG ThinQ 和
免提語音控制，即可為你帶來游戲優勢。"
坐在梳化上的兩個傢伙拿著無線遊戲控制器，沉浸在遊戲中
*語音指令或因產品和國家/地區而有所不同。
*LG OLED ZX、WX、GX 型號支援免提控制功能。