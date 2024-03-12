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01
自發光科技
充分利用家居空間
自發光科技呈獻最美的電視外觀，開啟設計靈活性的嶄新世界。
由於不需要背光組件，LG OLED 電視可如紙般纖薄。
令人讚嘆的設計為你的空間增添了品味，並彰顯了高級生活品味。
兩張主題卡並排，顯示Gallery 及Picture-on-Wall設計的電視，展現空間美學價值
Gallery 設計
LG OLED 全新 Gallery 設計與牆融為一體，消除了所有不必要的安裝空間，
無論從哪個角度，看起來都像是一件藝術品，更提升空間感。
客廳中的掛牆畫廊設計電視顯示藝術品的側視圖 壁掛畫廊設計電視顯示藝術品的特寫側視圖 與牆壁融為一體的畫廊設計電視顯示藝術品的完整側視圖
*電線可能會外露，具體取決於安裝環境。
*電視與牆身之間可能稍有間隙，具體取決於安裝環境。
*LG OLED GX 附送一個超薄無縫掛牆架，標準電視掛牆架及座檯架需額外購買。
2020 年 IF 設計獎、2020 年紅點設計獎標記
Wallpaper 設計
僅 3.85 毫米厚度、沉醉音效，讓你全情投入豐富的聲與畫體驗。
輕薄設計與牆身渾然一體，增添另一種風格。
掛牆牆紙設計電視的左側視圖，牆紙設計電視的右側視圖，揚聲器掛在牆上
*65 吋OLED W 系列電視尺寸。
*操作時需要使用附送的電視轉視聽盒線。
*電線及電視轉視聽盒線可能會於安裝期間外露。
02
讓你享受一整天的絢麗畫面
無論是晴天還是昏暗的夜間，都可以享受最佳的觀賞狀態。
人工智能亮度控制可偵測環境光暗，
自動平衡螢幕亮度並呈現自然色調。
Alpha 9 Gen3 AI 處理器晶片在黑色背景的襯托下白色圖形閃閃發光，並排比較兩位女士身處相似的房間，在不同光線環境中觀看相同的電視畫面
*支援功能的可用性可能因產品或國家/地區而有所不同。
03
更舒適享受
在大螢幕上分享和播放音樂、視訊、相片等。
支援 AirPlay 2 直接從 Apple 裝置的內容分享至 LG OLED 電視，
更可隨時觀賞 Dolby Vision IQ 和 Dolby Atmos 支援的內容。
你亦可透過 LG OLED 電視控制 Apple HomeKit 裝置，輕鬆控制家電。
AI ThinQ 標誌
*支援功能的可用性可能因產品或國家/地區而有所不同。
*某些功能需要第三方訂閱或帳戶。
*功能名稱或因電視操作系統版本而有所不同。
自發光科技
讓生活更具藝術感
The mark of LG ThinQ, The mark of Google Assitant, The mark of Apple AirPlay, The mark of Apple Homekit, The mark of alexa built-in, The mark of AI Brightness, The mark of GALLERY MODE