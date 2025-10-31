About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

32 吋 UltraGear™ QHD 遊戲顯示器 | 支援 200Hz

32 吋 UltraGear™ QHD 遊戲顯示器 | 支援 200Hz

32G620B-B
Front view of 32 吋 UltraGear™ QHD 遊戲顯示器 | 支援 200Hz 32G620B-B
32G620B 的 15 度側視圖
32G620B 的左側視圖
32G620B 遊戲顯示器的正視圖，在充滿未來感的霓虹風格環境中展示。
特寫科幻遊戲場景的 LG UltraGear 32 吋遊戲顯示器，展示其 16:9 QHD 2560x1440 解像度。
遊戲顯示器上展示充滿未來感的戰鬥場景，透過 99% sRGB 色域、IPS 和 DisplayHDR 認證呈現生動色彩。
遊戲顯示器上顯示電單車賽車場景，展現 200Hz 更新率帶來的流暢遊戲動作。
比較圖片顯示透過 1ms (GtG) 反應時間實現的快速螢幕轉換，在遊戲顯示器上呈現更流暢、反應更靈敏的遊戲視覺效果。
遊戲顯示器上展示《神力科莎出賽準備：競爭》遊戲的賽車場景，Adaptive Sync 支援 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™ Premium，帶來流暢無撕裂的遊戲體驗。
功能概覽圖片顯示遊戲顯示器介面，配備 Dual Mode 顯示調整功能，用於多工作業配置的智能螢幕分割功能、一鍵視像通話啟動功能，以及用於自訂螢幕設定的個人化圖片精靈。
顯示連接埠的遊戲顯示器後視圖，包括兩個 HDMI™ 2.0 輸入和兩個支援 DSC 的 DisplayPort 1.4 連接埠。
遊戲顯示器的正視圖和側視圖，展示其整體尺寸和輪廓設計。
32G620B 的傾斜正視圖
32G620B 的頂視圖
32G620B 的右後角度視圖
Front view of 32 吋 UltraGear™ QHD 遊戲顯示器 | 支援 200Hz 32G620B-B
32G620B 的 15 度側視圖
32G620B 的左側視圖
32G620B 遊戲顯示器的正視圖，在充滿未來感的霓虹風格環境中展示。
特寫科幻遊戲場景的 LG UltraGear 32 吋遊戲顯示器，展示其 16:9 QHD 2560x1440 解像度。
遊戲顯示器上展示充滿未來感的戰鬥場景，透過 99% sRGB 色域、IPS 和 DisplayHDR 認證呈現生動色彩。
遊戲顯示器上顯示電單車賽車場景，展現 200Hz 更新率帶來的流暢遊戲動作。
比較圖片顯示透過 1ms (GtG) 反應時間實現的快速螢幕轉換，在遊戲顯示器上呈現更流暢、反應更靈敏的遊戲視覺效果。
遊戲顯示器上展示《神力科莎出賽準備：競爭》遊戲的賽車場景，Adaptive Sync 支援 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™ Premium，帶來流暢無撕裂的遊戲體驗。
功能概覽圖片顯示遊戲顯示器介面，配備 Dual Mode 顯示調整功能，用於多工作業配置的智能螢幕分割功能、一鍵視像通話啟動功能，以及用於自訂螢幕設定的個人化圖片精靈。
顯示連接埠的遊戲顯示器後視圖，包括兩個 HDMI™ 2.0 輸入和兩個支援 DSC 的 DisplayPort 1.4 連接埠。
遊戲顯示器的正視圖和側視圖，展示其整體尺寸和輪廓設計。
32G620B 的傾斜正視圖
32G620B 的頂視圖
32G620B 的右後角度視圖

主要功能

  • 32 吋 QHD (2560x1440) IPS 顯示屏
  • 200Hz 更新率、1ms (GtG) 反應時間
  • 支援 HDR10 及高達 99% sRGB (Typ.) 色彩覆蓋率、覆蓋 1,670 萬色彩
  • 支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • 三邊近無邊框設計
  • 乾淨利落的 L 型支架
更多
未來感霓虹燈房內的 UltraGear™ G6 標誌。

未來感霓虹燈房內的 UltraGear™ G6 標誌。

32 吋 200Hz QHD 遊戲顯示器

未來感霓虹燈房內的 UltraGear™ 32G620B 遊戲顯示器前視圖。

未來感霓虹燈房內的 UltraGear™ 32G620B 遊戲顯示器前視圖。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

遊戲顯示器功能概覽：32 吋 QHD 2560x1440 解像度、RGBs 99% 色域、200Hz 更新率、1ms (GtG) 反應時間，以及支援 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 的 Adaptive Sync。

遊戲顯示器功能概覽：32 吋 QHD 2560x1440 解像度、RGBs 99% 色域、200Hz 更新率、1ms (GtG) 反應時間，以及支援 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 的 Adaptive Sync。

顯示屏

顯示屏

清晰度由您掌控

顯示器配備 32 吋 QHD (2560x1440) 屏幕，提供栩栩如生的視覺效果和始終如一的畫質，帶來更好的清晰度和畫面深度。16:9 長闊比提供平衡的全屏畫面，不但提升遊戲的空間感，更可輕鬆觀察到關鍵的視覺元素，讓您沉醉於遊戲體驗之中。

特寫科幻遊戲場景的 UltraGear™ 32G620B 顯示器，展示其 16:9 QHD 2560x1440 解像度。

特寫科幻遊戲場景的 UltraGear™ 32G620B 顯示器，展示其 16:9 QHD 2560x1440 解像度。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

沉浸享受真實色彩，征服遊戲大小戰場

顯示器支援寬廣色譜，sRGB (Typ.) 色域覆蓋率高達 99%，並透過 VESA DisplayHDR™ 400 技術呈現逼真色彩，帶來如幻似真的遊戲體驗。

UltraGear™ 32g620b 顯示器上充滿未來感的戰場場景，展示其通過 99% sRGB 色域、IPS 和 HDR 認證的生動鮮艷的色彩。

UltraGear™ 32g620b 顯示器上充滿未來感的戰場場景，展示其通過 99% sRGB 色域、IPS 和 HDR 認證的生動鮮艷的色彩。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

IPS™ 顯示屏

LG IPS™ 顯示器以廣闊視角呈現精準色彩。

HDR 10

HDR10 (高動態範圍) 支援特定的色彩與亮度等級。

sRGB 99% (Typ.)

顯示器提供 99% sRGB (Typ.) 覆蓋率，是精準色彩顯示的理想之選。

速度

速度

電單車賽車場景展示 UltraGear™ 32G620B 的 200Hz 更新率，呈現流暢、清晰的遊戲動作。

200Hz 更新率
動作快速流暢

200Hz 更新率有效降低動態模糊，呈現清晰流暢的視覺效果。

每格畫面都讓您更沉醉於遊戲之中。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

快速回應
遊戲內容

1ms (GtG) 反應時間可減少殘影，有助維持更清晰的畫面轉換，帶來更流暢、反應更靈敏的遊戲體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

技術

技術

動作酣暢淋漓，讓您保持專注

透過支援 NVIDIA® G-SYNC® 相容性及 AMD FreeSync™ Premium 技術，確保將畫面撕裂和延遲降至最低，帶來清晰無比的遊戲畫面。

UltraGear™ 32G620B 顯示器上展示《神力科莎出賽準備：競爭》遊戲的賽車場景，支援 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™ Premium。

UltraGear™ 32G620B 顯示器上展示《神力科莎出賽準備：競爭》遊戲的賽車場景，支援 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™ Premium。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在爆發的槍火中迅速穿梭。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準繩度，大增勝出機會。

FPS 計數器

FPS 計數器讓您看到內容加載情況。無論是剪輯、遊戲還是看電影，每幀畫面都至關重要，而 FPS 計數器可以提供實時數據。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

LG Switch 讓您智能操控，無縫切換

透過 LG Switch 應用程式，您可以善用顯示器配合您的遊戲和生活所需。輕鬆管理顯示器設定 - 按您的喜好調整畫質和亮度，然後透過快捷鍵瞬間套用設定。您亦可以 11 種畫面佈局分割顯示屏畫面。更可一鍵啟動視像通話平台。

下載

*本影片僅供參考，或無法反映實際產品規格。

*LG Switch 需要於LG.com 下載軟件及用户指南後才能使用。

適合遊戲的精巧流線型設計

體驗節省空間的設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜和高度調整。乾淨利落的纖薄支架佔用極小桌面空間，最大程度減少死角，同時增添更俐落、精緻的外觀。

可調整傾斜度的圖示。

傾斜度

可調校旋軸圖標。

旋軸

可調校高度圖示。

高度

掛牆安裝圖示。

掛牆安裝

UltraGear™ 32G620B 遊戲顯示器的正視圖和後視圖，屏幕顯示未來風格的賽車場景。

UltraGear™ 32G620B 遊戲顯示器的正視圖和後視圖，屏幕顯示未來風格的賽車場景。

HDMI 圖示。

HDMI™ 2.0 x2

DisplayPort 圖示。

DisplayPort1.4 x1 

支援 DSC

H/P 輸出圖示。

3 極 H/P 輸出

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

列印

主要規格

  • Display - Size [Inch]

    31.5

  • Display - Resolution

    2560 x 1440

  • Display - Panel Type

    IPS

  • Display - Aspect Ratio

    16:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    200

  • Display - Response Time

    1ms (GtG)

  • Mechanical - Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Pivot/Swivel

所有規格

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y26

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.3W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

DISPLAY

  • Size [Inch]

    31.5

  • Size [cm]

    80

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2727x0.2727 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    840:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1200:1

  • Response Time

    1ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    200

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

SW APPLICATION

  • Dual Controller

    YES

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Pivot/Swivel

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    713.2 x 610 x 220 mm (UP)/ 713.2 x 480 x 220 mm (DOWN)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    713.2 x 419.1 x 40.4

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    950 x 498 x 140

  • Weight with Stand [kg]

    7.2kg

  • Weight without Stand [kg]

    4.7kg

  • Weight in Shipping [kg]

    9.2kg

ACCESSORY

  • Display Port

    YES

用家意見

LG 為您精選