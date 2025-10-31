32 吋 UltraGear™ QHD 遊戲顯示器 | 支援 200Hz

顯示器配備 32 吋 QHD (2560x1440) 屏幕，提供栩栩如生的視覺效果和始終如一的畫質，帶來更好的清晰度和畫面深度。16:9 長闊比提供平衡的全屏畫面，不但提升遊戲的空間感，更可輕鬆觀察到關鍵的視覺元素，讓您沉醉於遊戲體驗之中。