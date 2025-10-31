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32 吋 UltraGear™ QHD 遊戲顯示器 | 支援 200Hz
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
清晰度由您掌控
顯示器配備 32 吋 QHD (2560x1440) 屏幕，提供栩栩如生的視覺效果和始終如一的畫質，帶來更好的清晰度和畫面深度。16:9 長闊比提供平衡的全屏畫面，不但提升遊戲的空間感，更可輕鬆觀察到關鍵的視覺元素，讓您沉醉於遊戲體驗之中。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
沉浸享受真實色彩，征服遊戲大小戰場
顯示器支援寬廣色譜，sRGB (Typ.) 色域覆蓋率高達 99%，並透過 VESA DisplayHDR™ 400 技術呈現逼真色彩，帶來如幻似真的遊戲體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
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快速回應
遊戲內容
1ms (GtG) 反應時間可減少殘影，有助維持更清晰的畫面轉換，帶來更流暢、反應更靈敏的遊戲體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
動作酣暢淋漓，讓您保持專注
透過支援 NVIDIA® G-SYNC® 相容性及 AMD FreeSync™ Premium 技術，確保將畫面撕裂和延遲降至最低，帶來清晰無比的遊戲畫面。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
LG Switch 讓您智能操控，無縫切換
透過 LG Switch 應用程式，您可以善用顯示器配合您的遊戲和生活所需。輕鬆管理顯示器設定 - 按您的喜好調整畫質和亮度，然後透過快捷鍵瞬間套用設定。您亦可以 11 種畫面佈局分割顯示屏畫面。更可一鍵啟動視像通話平台。
*本影片僅供參考，或無法反映實際產品規格。
*LG Switch 需要於LG.com 下載軟件及用户指南後才能使用。
適合遊戲的精巧流線型設計
體驗節省空間的設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜和高度調整。乾淨利落的纖薄支架佔用極小桌面空間，最大程度減少死角，同時增添更俐落、精緻的外觀。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
主要規格
Display - Size [Inch]
31.5
Display - Resolution
2560 x 1440
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
200
Display - Response Time
1ms (GtG)
Mechanical - Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot/Swivel
所有規格
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y26
POWER
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.3W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
DISPLAY
Size [Inch]
31.5
Size [cm]
80
Resolution
2560 x 1440
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.2727x0.2727 mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Color Gamut (Min.)
sRGB 99% (CIE1931)
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Contrast Ratio (Min.)
840:1
Contrast Ratio (Typ.)
1200:1
Response Time
1ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
200
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FEATURES
HDR 10
YES
HDR Effect
YES
Color Calibrated in Factory
YES
Flicker Safe
YES
Reader Mode
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
Smart Energy Saving
YES
SW APPLICATION
Dual Controller
YES
CONNECTIVITY
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4
Headphone out
3-pole (Sound Only)
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot/Swivel
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
713.2 x 610 x 220 mm (UP)/ 713.2 x 480 x 220 mm (DOWN)
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
713.2 x 419.1 x 40.4
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
950 x 498 x 140
Weight with Stand [kg]
7.2kg
Weight without Stand [kg]
4.7kg
Weight in Shipping [kg]
9.2kg
ACCESSORY
Display Port
YES