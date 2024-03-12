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32 吋 4K 超高清智能顯示器，配備 webOS
靈活工作 盡情玩樂
LG 智能顯示器。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。
根據您的喜好設定個人賬戶
您可以使用 webOS22 的內置應用程式瀏覽各種節目和電影。2 個 5W 立體聲喇叭亦可完善音效體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。
*支援服務或因應不同地區而有所差異。LG Channels 的數量或有所更改。
輕鬆掌控智能家電
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*如何連接 ThinQ 家居儀表板：1. 在手機安裝 LG ThinQ 應用程式，然後登記您的裝置。2. 將 LG ThinQ 應用程式上登記的裝置連接至 ThinQ Home 信息中心。
*支援服務可能因應不同地區而異。
使用 LG ThinQ 應用程式及 Magic Remote 遙控器
輕鬆控制裝置
以智能手機的 ThinQ 應用程式進行智能操控*
您可以使用 ThinQ 應用程式體驗遙控器的主要功能，例如開關機、變更頻道及搜尋內容。
Magic Remote 遙控器**語音識別功能
透過 Magic Remote 遙控器，您可以支援 AI 語音識別技術的語音指令操控顥示器，並播放心愛內容。
*您需要將 LG 智能顯示器連接到 ThinQ 應用程式。
*畫面上顯示的圖像可能有別於實際應用程式。服務或因地區或應用程式版本而異。
*您可以變更語言及地區設定，可選擇 146 個地區，並 22 種語言：英語 / 韓語 / 西班牙語 / 法語 / 德語 / 意大利語 / 葡萄牙語 /
俄語 / 波蘭語 / 土耳其語 / 日語 / 阿拉伯語 (沙地阿拉伯 / 阿聯酋) / 越南語 / 泰語 / 瑞典語 / 台語 / 印尼語 / 丹麥語 / 荷蘭語 / 挪威語 / 希臘語 / 以色列語 。(例如選擇美國+英語)
**Magic Remote 遙控器需額外選購 ，詳細規格或因不同地區而異。
**包裝內包括顯示器遙控器。
***模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*Apple 及相關標記和標誌是 Apple Inc. 的商標。支援的功能可能因地區而異。
*此顯示器兼容 AirPlay 2 和 HomeKit ，支援 iOS 12.3 及更高版本或 macOS 10.14.5 及更高版本。
**螢幕分享：支援 Android 或 Windows 8.1 及更高版本。
***裝置須連接至顯示器相同的 Wi-Fi 網絡。
操控方便 連接簡單
USB Type-C™ 連接埠方便用家進行 4K 畫面顯示、數據傳輸及為裝置充電 (最高 65W)，只需使用一條 USB Type-C™ 線，即可為手提電腦提供支援。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*為確保能如常運作，請務必使用 USB Type-C™ 連接線，連接至顯示屏的 USB Type-C™ 連接埠。
*USB Type-C™ 連接線需額外選購 。
查看所有連接埠
*如果顯示器 (USB IN 連接埠) 已連接至電腦的 USB 連接埠，側面兩個 USB 連接埠則可用作 USB hub 集線器，如同連接到電腦一樣。
提供輕鬆舒適的用家體驗
符合人體工學設計的顯示器支援傾斜和高度調整選項，並提供一鍵式支架。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
主要規格
-
Size [Inch]
31.5
-
Resolution
3840 x 2160
-
Panel Type
VA
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250 cd/m²
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
-
Display Position Adjustments
傾斜 / 高度
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
714.3 x 597.3 x 260.0
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
714.3 X 435.5 X 50.2
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
817 x 212 x 537
-
Weight with Stand [kg]
9.1
-
Weight without Stand [kg]
7.2
-
Weight in Shipping [kg]
12.5
FEATURES
-
HDR 10
支援
-
HDR Effect
支援
-
Auto Brightness
支援
-
Reader Mode
支援
-
Color Weakness
支援
-
Super Resolution+
支援
-
VRR
支援
-
Black Stabilizer
支援
-
Dynamic Action Sync
支援
-
Smart Energy Saving
支援
INFO
-
Product name
智能顯示器 (UHD)
-
Year
2022
CONNECTIVITY
-
HDMI
支援 (1組)
-
USB-C
支援 (1組)
-
USB-C (Max. Resolution at Hz)
3840 x 2160 at 60Hz
-
USB-C (Data Transsmission)
支援
-
USB-C (Power Delivery)
65W
-
USB Upstream Port
支援 (1組/ver2.0)
-
USB Downstream Port
支援 (2組/ver2.0)
-
LAN (RJ-45)
支援
POWER
-
Type
外部電源（變壓器)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Typ.)
42W
-
Power Consumption (Sleep Mode)
0.5W↓
-
Power Consumption (DC Off)
0.3W↓
SMART FEATURES
-
Smart Type
支援
-
Operating System
webOS 22
-
LG Content Store (App Store)
支援
-
Full Web Browser
支援
-
LG Channels
支援
-
Art Gallery
支援
-
Home Dashboard
支援
-
Works With
Apple Airplay, Homekit
-
LG ThinQ®
支援
-
Magic Remote Control
支援
-
Voice Assistants
支援
-
Mirroring
支援
-
Wi-Fi
支援
STANDARD
-
RoHS
支援
ACCESSORY
-
HDMI
支援
-
USB-C
支援
-
Remote Controller
支援 (魔術遙控就緒)
DISPLAY
-
Size [Inch]
31.5
-
Size [cm]
80
-
Resolution
3840 x 2160
-
Panel Type
VA
-
Aspect Ratio
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.18159 x 0.18159
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
200 cd/m²
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250 cd/m²
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
-
Contrast Ratio (Typ.)
3000:1
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SOUND
-
Speaker
5W x 2
-
Bluetooth Connectivity
支援
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
傾斜 / 高度
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100