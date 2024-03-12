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32 吋 4K 超高清智能顯示器，配備 webOS

功能

圖庫

規格

評論

支援

32 吋 4K 超高清智能顯示器，配備 webOS

32SQ730S-W

32 吋 4K 超高清智能顯示器，配備 webOS

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LG 智能顯示器。

靈活工作　盡情玩樂

LG 智能顯示器專為多工處理而設。您不僅可以連接桌上電腦、手提電腦或遊戲設備，還可以透過各種串流平台輕鬆觀看您喜愛的內容。

LG 智能顯示器。

智慧功能

webOS 智能顯示器
ThinQ Home 信息中心
Magic Remote 遙控器支援

顯示屏

32 吋屏幕
4K UHD (3840x2160)
DCI-P3 90% (Typ.)

使用性

無線連接
各式連接埠
人體工學設計

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。

32 吋 UHD 4K (3840x2160) 顯示屏透過 DCI-P3 90% (標準) 再現清晰影像與精準色彩。
32 吋 4K 超高清顯示屏

令人驚艷的 4K 畫質

32 吋 UHD 4K (3840x2160) 顯示屏透過 DCI-P3 90% (Typ.) 再現清晰影像與精準色彩。讓您在喜劇、電影及體育賽事等不同內容中，享受戲劇性的視覺體驗。
webOS22 及立體聲喇叭

根據您的喜好設定個人賬戶

您可以透過 webOS22 使用 Netflix、Prime Video、Disney 、YouTube 等內置應用程式瀏覽各種節目和電影，並可以免費瀏覽 LG Channels。2 個 5W 立體聲喇叭亦有助完善音效體驗。

您可以使用 webOS22 的內置應用程式瀏覽各種節目和電影。2 個 5W 立體聲喇叭亦可完善音效體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。
*支援服務或因應不同地區而有所差異。LG Channels 的數量或有所更改。

ThinQ Home 信息中心

輕鬆掌控智能家電

有了 ThinQ Home 信息中心，生活從此便利無憂。使用遙控器即可立即查看和掌控家電狀態。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*如何連接 ThinQ 家居儀表板：1. 在手機安裝 LG ThinQ 應用程式，然後登記您的裝置。2. 將 LG ThinQ 應用程式上登記的裝置連接至 ThinQ Home 信息中心。
*支援服務可能因應不同地區而異。

使用 LG ThinQ 應用程式及 Magic Remote 遙控器
輕鬆控制裝置

以智能手機的 ThinQ 應用程式進行智能操控*

您可以使用 ThinQ 應用程式體驗遙控器的主要功能，例如開關機、變更頻道及搜尋內容。

Magic Remote 遙控器**語音識別功能

透過 Magic Remote 遙控器，您可以支援 AI 語音識別技術的語音指令操控顥示器，並播放心愛內容。

*您需要將 LG 智能顯示器連接到 ThinQ 應用程式。
*畫面上顯示的圖像可能有別於實際應用程式。服務或因地區或應用程式版本而異。
*您可以變更語言及地區設定，可選擇 146 個地區，並 22 種語言：英語 / 韓語 / 西班牙語 / 法語 / 德語 / 意大利語 / 葡萄牙語 /
俄語 / 波蘭語 / 土耳其語 / 日語 / 阿拉伯語 (沙地阿拉伯 / 阿聯酋) / 越南語 / 泰語 / 瑞典語 / 台語 / 印尼語 / 丹麥語 / 荷蘭語 / 挪威語 / 希臘語 / 以色列語 。(例如選擇美國+英語)
**Magic Remote 遙控器需額外選購 ，詳細規格或因不同地區而異。
**包裝內包括顯示器遙控器。
***模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

使用升級無線連接方便分享螢幕及聲音。
AirPlay 2 螢幕分享 藍牙

智能無線連接

您可以透過 AirPlay 2* (適用於 Apple 裝置) 或螢幕分享功能** (適用於 Android 裝置) 輕鬆將智能裝置中的內容分享到顯示器。此外，您亦可以透過藍牙配對享受豐富的音效。

*Apple 及相關標記和標誌是 Apple Inc. 的商標。支援的功能可能因地區而異。
*此顯示器兼容 AirPlay 2 和 HomeKit ，支援 iOS 12.3 及更高版本或 macOS 10.14.5 及更高版本。
**螢幕分享：支援 Android 或 Windows 8.1 及更高版本。
***裝置須連接至顯示器相同的 Wi-Fi 網絡。

USB Type-C™

操控方便　連接簡單

USB Type-C™ 連接埠方便用家進行 4K 畫面顯示、數據傳輸及為裝置充電 (最高 65W)，只需使用一條 USB Type-C™ 線，即可為手提電腦提供支援。

USB Type-C™ 連接埠方便用家進行 4K 畫面顯示、數據傳輸及為裝置充電 (最高 65W)，只需使用一條 USB Type-C™ 線，即可為手提電腦提供支援。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*為確保能如常運作，請務必使用 USB Type-C™ 連接線，連接至顯示屏的 USB Type-C™ 連接埠。
*USB Type-C™ 連接線需額外選購 。

查看所有連接埠

LAN 連接埠

HDMI 連接埠 X 2

USB 連接埠* X 3

LAN 連接埠

*如果顯示器 (USB IN 連接埠) 已連接至電腦的 USB 連接埠，側面兩個 USB 連接埠則可用作 USB hub 集線器，如同連接到電腦一樣。

人體工學設計

提供輕鬆舒適的用家體驗

使用人體工學底座，用家可輕易靈活地調校顯示器的高度及傾斜度，營造最佳、最舒適的位置。
顯示器提供傾斜調整。

傾斜度

-5~20˚
使用一鍵式支架輕鬆設定顯示器，無需任何其他設備

一鍵式支架

簡易安裝
顯示器提供高度調整。

高度

110mm

符合人體工學設計的顯示器支援傾斜和高度調整選項，並提供一鍵式支架。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    31.5

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Panel Type

    VA

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Display Position Adjustments

    傾斜 / 高度

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    714.3 x 597.3 x 260.0

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    714.3 X 435.5 X 50.2

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    817 x 212 x 537

  • Weight with Stand [kg]

    9.1

  • Weight without Stand [kg]

    7.2

  • Weight in Shipping [kg]

    12.5

FEATURES

  • HDR 10

    支援

  • HDR Effect

    支援

  • Auto Brightness

    支援

  • Reader Mode

    支援

  • Color Weakness

    支援

  • Super Resolution+

    支援

  • VRR

    支援

  • Black Stabilizer

    支援

  • Dynamic Action Sync

    支援

  • Smart Energy Saving

    支援

INFO

  • Product name

    智能顯示器 (UHD)

  • Year

    2022

CONNECTIVITY

  • HDMI

    支援 (1組)

  • USB-C

    支援 (1組)

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    3840 x 2160 at 60Hz

  • USB-C (Data Transsmission)

    支援

  • USB-C (Power Delivery)

    65W

  • USB Upstream Port

    支援 (1組/ver2.0)

  • USB Downstream Port

    支援 (2組/ver2.0)

  • LAN (RJ-45)

    支援

POWER

  • Type

    外部電源（變壓器)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Typ.)

    42W

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    0.5W↓

  • Power Consumption (DC Off)

    0.3W↓

SMART FEATURES

  • Smart Type

    支援

  • Operating System

    webOS 22

  • LG Content Store (App Store)

    支援

  • Full Web Browser

    支援

  • LG Channels

    支援

  • Art Gallery

    支援

  • Home Dashboard

    支援

  • Works With

    Apple Airplay, Homekit

  • LG ThinQ®

    支援

  • Magic Remote Control

    支援

  • Voice Assistants

    支援

  • Mirroring

    支援

  • Wi-Fi

    支援

STANDARD

  • RoHS

    支援

ACCESSORY

  • HDMI

    支援

  • USB-C

    支援

  • Remote Controller

    支援 (魔術遙控就緒)

DISPLAY

  • Size [Inch]

    31.5

  • Size [cm]

    80

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Panel Type

    VA

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    200 cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Typ.)

    3000:1

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SOUND

  • Speaker

    5W x 2

  • Bluetooth Connectivity

    支援

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    傾斜 / 高度

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

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