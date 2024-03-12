32 吋 4K 超高清智能顯示器，配備 webOS

*您需要將 LG 智能顯示器連接到 ThinQ 應用程式。

*畫面上顯示的圖像可能有別於實際應用程式。服務或因地區或應用程式版本而異。

*您可以變更語言及地區設定，可選擇 146 個地區，並 22 種語言：英語 / 韓語 / 西班牙語 / 法語 / 德語 / 意大利語 / 葡萄牙語 /

俄語 / 波蘭語 / 土耳其語 / 日語 / 阿拉伯語 (沙地阿拉伯 / 阿聯酋) / 越南語 / 泰語 / 瑞典語 / 台語 / 印尼語 / 丹麥語 / 荷蘭語 / 挪威語 / 希臘語 / 以色列語 。(例如選擇美國+英語)

**Magic Remote 遙控器需額外選購 ，詳細規格或因不同地區而異。

**包裝內包括顯示器遙控器。

***模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。