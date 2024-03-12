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31.5 吋 UltraFine™ HDR 4K 超高清顯示器

功能

圖庫

規格

評論

支援

31.5 吋 UltraFine™ HDR 4K 超高清顯示器

32UR550-B

31.5 吋 UltraFine™ HDR 4K 超高清顯示器

(0)
31,5 po UHD 4K (3 840 x 2 160)
LG UHD Monitor 4K

畫質精密細緻

透過 LG UHD 4K HDR 顯示器欣賞極致清晰和色彩鮮豔的畫面。31.5 吋顯示屏讓您可以高效工作並沉浸在串流影片之中。

透過 LG UHD 4K HDR 顯示器欣賞極致清晰和色彩鮮豔的畫面。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

顯示屏
31.5 吋4K 超高清 (3840 x 2160)
三邊纖薄邊框設計
畫質
HDR10
DCI-P3 90% (Typ.)
功能
AMD FreeSync™
可調校傾斜度、高度和旋軸
為遊戲而設的功能

沉浸式遊戲體驗

32UR550 不但提供出色的影像和立體聲效 (Waves MaxxAudio®)，同時還透過 AMD FreeSync™、Dynamic Action Sync 和 Black Stabilizer，為用戶帶來逼真的遊戲體驗。

4K HDR 沉浸式遊戲體驗

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*此功能或根據用家的使用情況和環境而有所差異。
AMD FreeSync™

快速流暢的動作

遊戲用家透過 AMD FreeSync™ 將影像撕裂及畫面延遲問題幾乎一掃而空，在在高解像度和快節奏的遊戲中，縱享流暢無比的沉浸式體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*關閉 (左圖) 及 開啟 AMD FreeSync™ 功能之比較。

  • 不使用 DAS
  • DAS
Dynamic Action Sync

迅速反應

Dynamic Action Sync 減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，並快速回應對手的一舉一動。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*此功能或根據用家的使用情況和環境而有所差異。

Black Stabilizer

穿越黑暗，勇往直前

Black Stabilizer 有助遊戲玩家發現潛伏在暗處的狙擊手，並在槍火爆發時迅速定位目標。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*此功能或根據用家的使用情況和環境而有所差異。

享受 4K 及 HDR 內容

視覺盛宴

探索來自各串流平台的 HDR 內容，並享受 LG UHD 4K 顯示器帶來的出色亮度和寬廣色彩範圍。支援 DCI-P3 色彩空間的 HDR 技術，讓您沉浸在令人驚嘆的視覺效果和栩栩如生的娛樂影像之中。

顯示器為用家帶來 4K 及 HDR 內容。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*OTT 串流服務僅能在將 OTT 裝置連接至顯示器時使用。產品不包含 OTT 裝置和遙控器 (需另行購買)。
OnScreen Control

簡化控制

OnScreen Control 程式讓您只需點擊幾下，即可輕鬆調整顯示設定。您亦可以透過螢幕分割輕鬆分割顯示區域。
下載

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*下載最新的 OnScreen Control，請點擊「下載」。

*根據使用者所使用的電腦，功能或無法正常運作。

人體工學設計

輕鬆又舒適

人體工學支架讓您保持舒適的坐姿 - 輕鬆調整高度、傾斜和樞軸，獲得理想的觀賞體驗。

一鍵式支架

簡單安裝

傾斜度

-5~20˚

旋軸

90°、順時針

高度

  • 110 mm

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

列印

所有規格

顯示

  • 尺寸 (英寸)

    31.5

  • 尺寸 (cm)

    80

  • 解像度

    3840 x 2160

  • 屏幕類型

    VA

  • 屏幕比例

    16:9

  • 像素間距

    0.06053 x 0.18159

  • 亮度 (最少)

    200

  • 亮度 (典型)

    250

  • 色域 (最少)

    DCI-P3 80%(CIE1976)

  • 色域 (典型)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 對比度 (最少)

    2100:1

  • 對比度 (典型)

    3000:1

  • 反應時間

    4ms (GtG at Faster)

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

HDR

  • HDR 10

    支援

功能特色

  • 不閃爍屏幕

    支援

  • 閱讀模式

    支援

  • 色弱模式

    支援

  • Super Resolution+

    支援

  • RADEON FreeSync™

    支援

  • FreeSync (低幀率補償)

    支援

  • 動態動作同步

    支援

  • 智能節能

    支援

軟件支援

  • Dual Controller

    支援

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    支援

連接性

  • HDMI

    支援 (2組)

  • DisplayPort

    支援 (1組)

  • DP 版本

    1.4

  • 耳機輸出

    3-pole (Sound Only)

音效

  • 揚聲器

    支援

  • 音效輸出 (功率)

    5W x 2

  • Maxx Audio

    支援

電源

  • 類型

    外置電源 (變壓器)

  • AC 電源輸入

    100~240V (50/60Hz)

  • 耗電量 (典型)

    45W

  • 耗電量 (睡眠模式)

    0.5W

  • 耗電量 (DC 電源關閉)

    少於 0.3W

機械設計

  • 可調節座檯架

    傾斜/高度/轉動

  • 可調節座檯架

    傾斜

  • 掛牆架支援

    100 x 100 mm

尺寸及重量

  • 連座檯架尺寸 (寬x高x深)

    714.3x597.1x239.3(↑)

  • 不連座檯架尺寸 (寬x高x深)

    714.3x420.1x45.7

  • 出貨尺寸 (寬x高x深)

    821x507x226

  • 連座檯架重量 (kg)

    7.0

  • 不連座檯架重量 (kg)

    5.2

  • 運輸重量 (kg)

    10.1

配件

  • HDMI

    支援

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