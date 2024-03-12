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31.5 吋 UltraFine™ HDR 4K 超高清顯示器
畫質精密細緻
透過 LG UHD 4K HDR 顯示器欣賞極致清晰和色彩鮮豔的畫面。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
沉浸式遊戲體驗
4K HDR 沉浸式遊戲體驗
*此功能或根據用家的使用情況和環境而有所差異。
快速流暢的動作
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*關閉 (左圖) 及 開啟 AMD FreeSync™ 功能之比較。
-
不使用 DAS
-
DAS
迅速反應
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*此功能或根據用家的使用情況和環境而有所差異。
-
關
-
開
穿越黑暗，勇往直前
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*此功能或根據用家的使用情況和環境而有所差異。
視覺盛宴
顯示器為用家帶來 4K 及 HDR 內容。
*OTT 串流服務僅能在將 OTT 裝置連接至顯示器時使用。產品不包含 OTT 裝置和遙控器 (需另行購買)。
簡化控制
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*下載最新的 OnScreen Control，請點擊「下載」。
*根據使用者所使用的電腦，功能或無法正常運作。
輕鬆又舒適
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
所有規格
顯示
-
尺寸 (英寸)
31.5
-
尺寸 (cm)
80
-
解像度
3840 x 2160
-
屏幕類型
VA
-
屏幕比例
16:9
-
像素間距
0.06053 x 0.18159
-
亮度 (最少)
200
-
亮度 (典型)
250
-
色域 (最少)
DCI-P3 80%(CIE1976)
-
色域 (典型)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
對比度 (最少)
2100:1
-
對比度 (典型)
3000:1
-
反應時間
4ms (GtG at Faster)
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
HDR
-
HDR 10
支援
功能特色
-
不閃爍屏幕
支援
-
閱讀模式
支援
-
色弱模式
支援
-
Super Resolution+
支援
-
RADEON FreeSync™
支援
-
FreeSync (低幀率補償)
支援
-
動態動作同步
支援
-
智能節能
支援
軟件支援
-
Dual Controller
支援
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
支援
連接性
-
HDMI
支援 (2組)
-
DisplayPort
支援 (1組)
-
DP 版本
1.4
-
耳機輸出
3-pole (Sound Only)
音效
-
揚聲器
支援
-
音效輸出 (功率)
5W x 2
-
Maxx Audio
支援
電源
-
類型
外置電源 (變壓器)
-
AC 電源輸入
100~240V (50/60Hz)
-
耗電量 (典型)
45W
-
耗電量 (睡眠模式)
0.5W
-
耗電量 (DC 電源關閉)
少於 0.3W
機械設計
-
可調節座檯架
傾斜/高度/轉動
-
可調節座檯架
傾斜
-
掛牆架支援
100 x 100 mm
尺寸及重量
-
連座檯架尺寸 (寬x高x深)
714.3x597.1x239.3(↑)
-
不連座檯架尺寸 (寬x高x深)
714.3x420.1x45.7
-
出貨尺寸 (寬x高x深)
821x507x226
-
連座檯架重量 (kg)
7.0
-
不連座檯架重量 (kg)
5.2
-
運輸重量 (kg)
10.1
配件
-
HDMI
支援