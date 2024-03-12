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34 吋 21:9 UltraGear 弧形遊戲顯示器
所有規格
基本規格
-
屏幕大小(吋)
34" 弧面屏幕 144Hz
-
屏幕類型
IPS
-
色域（CIE1931）
NTSC 72%
-
色彩深度（顏色數）
8bits, 16.7M
-
解像度
2560 x 1080
-
亮度（Typ.)
250cd/m2 (Typ.), 200cd/m2 (Min.)
-
對比度
1000:1(Typ.)
-
反應時間(Typ.)
14ms
-
反應時間(GTG)
5ms(High), 1ms 動態模糊抑制功能
-
可視角度（CR≥10）
178/178 (CR≥10)
輸入/輸出
-
HDMI
2 (ver2.0)
-
- 水平頻率(HDMI)
30 ~ 163KHz
-
- 垂直頻率(HDMI)
60~144Hz
-
DisplayPort
1 (ver1.2)
-
- 水平頻率(DisplayPort)
30 ~ 163KHz
-
- 垂直頻率(DisplayPort)
60~144Hz (FreeSync 50~144Hz)
-
耳筒輸出
1
-
音效輸出
1
-
USB
有
-
- 上行
1 (USB3.0)
-
- 下行
2 (USB3.0) *port 1 支援快速度電
電源
-
類型
外置電源變壓器
-
輸入/輸出
100 ~240 , 50/60Hz
耗電量
-
一般(EPA7.0)
50W
-
一般(Typ.)
52W
-
省電模式/睡眠(Max)
1.2W
-
DC Off(Max)
0.3W
遊戲支援
-
Freesync
支援 (DP 50~144Hz)
-
遊戲模式
支援
-
DAS 模式
支援
-
Black Stabilizer
支援
-
1ms 動態模糊抑制
支援
-
Crosshair
支援
功能特色
-
圖像模式
自訂, 閱讀, 相片, 戲院, 黑房1, 黑房2, 色弱, FPS 遊戲 1, FPS 遊戲 2, RTS 遊戲, 自訂(遊戲)
-
畫面比例
寬屏, 正常, 戲院1, 戲院2, 1 : 1
-
DDC/CI
支援
-
HDCP
支援
-
按鍵鎖
支援
-
反應時間控制
支援
-
快速充電
支援
-
不閃爍屏幕
支援
-
智能省電
支援
-
自動待機
支援
-
閱讀模式
支援 (於圖像模式中選取)
-
6軸色彩調校
支援
-
Super+ 解像度
支援
-
色彩校正出廠
是
-
Dual EDID (硬件)
支援
-
一按連接座枱架
支援
應用程式
-
Dual controller
支援
-
Screen split2.0 (in OSC)
支援
-
My Display Preset (in OSC)
支援
-
OnScreen Control (OSC)
支援
座枱架
-
傾斜(角度)
-5~20 度
-
高度(範圍)
120mm
尺吋(闊X深X高, MM)
-
顯示器連座枱架
830.5 x449.5 x279.7
-
顯示器(不連座枱架)
830.5x370.3x75.5
重量(KG)
-
顯示器(連座枱架)
8.6
-
顯示器(不連座枱架)
6.4
掛牆架支援
-
掛牆架尺吋(mm)
100 x 100 (VESA)
標準及認證
-
UL (cUL)
有
-
TUV-Type
有
-
FCC-B, CE
有
-
CCC (中國)
有
-
BSMI (台灣)
有
-
Erp
有
-
Windows
有
-
DisplayPort
有
配件
-
電源線
有
-
HDMI線
有