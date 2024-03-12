3) UVnano™

UVnano 是複合詞，來自 UV 一字及其單位納米。

4)99.99% 除菌

[經 TUV 及 KTR 驗證]

- 測試日期：05/10/2021-05/18/2021

- 測試機構：TÜV Rheinland、韓國化學融合試驗研究院 (KTR)

- 測試對象：FS061PWHA

- 測試條件：(25±2) ℃，濕度 (50±10) %，氣流級別 1，UVC LED（開啟 1 小時）

- 測試方式：在扇葉上的指定位置測量數值。注射細菌後，在 1 級氣流下運行產品 1 小時，並評估活細胞數的減少，與對比組相比較 (參考標準：ISO22196:2011)，測試菌株：金黃葡萄球菌 (ATCC 6538)、表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)、肺炎克雷伯菌

- 測試結果：殺菌效率超過 99.99%



* 測試結果由國際認可的測試機構使用產品製造商提供的測試方式獲得，並可能因實際情況而有所差異，包括產品位置及因產品老化而導致的光輸出下降。

* 使用 UVnano 技術的殺菌效率只適用於暴露在 UV-C LED 燈下的扇葉範圍。

* Aero Tower 型號 (FS061PWHA) 的第三方認證套用於此證明，因其與 Aero Furniture 具有相同的 UV-C LED 燈及相似的吸氣通道