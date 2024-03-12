LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機 (高雅白)

*隨機附送大碼面罩 1 件，更另有中碼面罩以作選購，額外選購為 1 盒 1 件

*內部測試：空氣洩漏概率 (預期概率為 8%) - 測量並比較受試者在室內佩戴面罩做 5 次運動時，面罩內的氯化鈉濃度和氯化鈉顆粒濃度。

*言語清晰度評估測試結果：獲得韓國電子部品研究院下一代音響產業支援中心 (NSSC) 0.75 以上 (優秀) 認證

*建議產品僅供成人使用。

*切勿讓兒童在無監督的情況下取得產品。