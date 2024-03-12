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LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機 (高雅白)

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LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機 (高雅白)

AP551AWFA

LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機 (高雅白)

(0)
正面 LG AP551AWFA

LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機

讓呼吸更舒適自信

探索穿戴式空氣清新機保護盒

你可能會喜歡的

探索穿戴式空氣清新機配件

你可能會喜歡的

一位戴著 LG Puricare 穿戴式空氣清新機的男士站在市中心環顧四周，背景是模糊的城市。

全方位淨化空氣

讓清新空氣隨身

配備H13 HEPA 濾網，有效過濾0.3ⴗm懸浮粒子達 99.97%，呼吸潔淨清新空氣。

一名戴著黑色 LG PuriCare 穿戴式空氣清新機的非裔美國男子正在健身室的跑步機上跑步。他看起來呼吸順暢，神態自若。

呼吸舒適自在

暢快呼吸潔淨空氣

內置雙變頻風扇及獲專利認證的呼吸感應器，因應佩戴者的呼吸循環所產生的氣壓相應地調節風速，讓呼吸更自在舒適。

*濾網有效過濾懸浮粒子達 99.97% (KCL CT21-063277E, 2021年6月)。
*基於內部測試，步行平均需要30 LPM，跑步平均需要80-90 LPM(*LPM: 每分鐘/升)。 吸入阻力為0~2Pa @ 30LPM，自動模式條件(20~55LPM)。
*測試環境可能與實際使用情況有所不同。

讓呼吸暢通無阻

輕鬆進行社交與對話

更纖薄、輕巧及貼合面形，有助減少洩氣量。

VoiceON™ 的智能設計讓你能清楚地聽到聲音。

VoiceON™

使用 VoiceON™ (內置麥克風及揚聲器) 將你的音量放大，讓你的聲音更容易被聽到。

點與線映射在女人的側臉上她的臉前是面罩內部，然後是面罩外部，表示它能貼合臉型，帶來舒適的配戴體驗。

人體工學設計

輕巧、緊貼臉部輪廓

僅重 94g，輕巧細小。矽膠面罩設中碼及大碼，因應需要選擇適合的面罩，更貼合個人臉形，佩戴舒適，同時減少洩氣量。

*隨機附送大碼面罩 1 件，更另有中碼面罩以作選購，額外選購為 1 盒 1 件
*內部測試：空氣洩漏概率 (預期概率為 8%) - 測量並比較受試者在室內佩戴面罩做 5 次運動時，面罩內的氯化鈉濃度和氯化鈉顆粒濃度。
*言語清晰度評估測試結果：獲得韓國電子部品研究院下一代音響產業支援中心 (NSSC) 0.75 以上 (優秀) 認證
*建議產品僅供成人使用。
*切勿讓兒童在無監督的情況下取得產品。

可換式配件

無間斷呼吸潔淨空氣

可換式設計能有效將某些配件清潔及更換。

穿戴式空氣清新機配備一些可更換零件，例如過濾器、面罩、內蓋和耳帶，讓空氣持久清新。

全效濾網

建議使用一個月後更換(隨機附送2件，額外選購為1盒2件)

面罩

醫療級矽膠物料 (隨機附送1件，額外選購為1盒1件)

內部濾網

隨機附送15件,額外選購為1盒30件

包含兩個 H13 級 HEPA 過濾器。
包含矽膠墊，舒適貼合臉型，可最大限度減少鼻子和下巴周圍的空氣洩漏和流入。
可阻隔呼吸道飛沫。
包含兩個 H13 級 HEPA 過濾器。
包含矽膠墊，舒適貼合臉型，可最大限度減少鼻子和下巴周圍的空氣洩漏和流入。
可阻隔呼吸道飛沫。
包含兩個 H13 級 HEPA 過濾器。

全效濾網

建議使用一個月後更換(隨機附送2件，額外選購為1盒2件)

包含矽膠墊，舒適貼合臉型，可最大限度減少鼻子和下巴周圍的空氣洩漏和流入。

面罩

醫療級矽膠物料 (隨機附送1件，額外選購為1盒1件)

可阻隔呼吸道飛沫。

內部濾網

隨機附送15件,額外選購為1盒30件

PuriCare™ 穿戴式空氣清新機的內部，淡藍色線標示採用醫用級矽膠製成的內蓋。
安全使用

醫療級矽膠物料 由外而內全面保護

經安全檢測，能有效減少因戴口罩帶來的皮膚敏感問題，令用家能舒適地佩戴

*通過 SGS 測試 (2021 年 6 月)，9 個非金屬部件及 4 個金屬部件證明符合安全標準。

TÜV Rheinland 認証

濾網有效過濾細菌達 99% (TUV 60370661-002)，而產品連濾網可過濾 94.9% 細菌 (TUV KR219M5M-001, 2021 年 5 月) (※測試細菌：表皮葡萄球菌)(KCCM 40416 / ATCC 14990) 。測試均由TUV Rheinland Korea 的監察下進行內部測試 (2021 年 5 月)

TÜV Rheinland 認証

濾網有效過濾病毒達99.7% (TUV 60370659-002) ，而產品連濾網可過濾97.1% 病毒 (TUV KR21320X-001, 2021 年 5 月) (※測試病毒：噬菌體病毒 Phi X 174 ;宿主：大腸桿菌C) (ATCC 13706-B1 / ATCC 13706)。測試均由TUV Rheinland Korea 的監察下進行內部測試 (2021 年 5 月)

TÜV Rheinland 認証

產品連內部濾網可阻隔 97.2%飛沫 (TUV KR210XR2-001, 2021 年 5 月) 。測試均由TUV Rheinland Korea 的監察下進行內部測試 (2021 年 5 月)

SGS 認証

9 個非金屬部件及 4 個金屬部件證明符合安全標準。(2021 年 6 月)

獲得韓國過敏協會認證

獲英國過敏協會認證

通過韓國潔淨空氣組織測試

前景的桌子上，穿戴式空氣清新機機盒內放著穿戴式空氣清新機。微弱的藍光從面罩中射出。機盒上顯示 Uvnano 圖示、自動干燥圖示和電源按鈕。

LG PuriCare™穿戴式空氣清新機保護盒 (需另購)

30 分鐘高效去除 99.99% 細菌

利用 UVnano 技術，可於 30 分鐘內去除 99.99% 細菌，包括大腸桿菌, 綠膿桿菌, 克雷伯氏肺炎菌, 表皮葡萄球菌及金黃葡萄球菌。同時支援 LG ThinQ™，查看運作模式。
30 分鐘高效去除 99.99% 細菌 產品詳情

*保護盒(PWKAUW01) 僅供特定型號 (AP300AWFA) 進行充電。
*於 2020 年 9 月 25 日，TÜV Rheinland Korea 觀察下進行內部測試，證明透過 UVC 照射 30 分鐘後，細菌去除率達 99.99%。
*於 2020 年 9 月 25 日，TÜV Rheinland Korea 觀察下進行內部測試，證明於啟動濾網風乾模式 4 小時後，細菌減少達 99%。
*部分產品未有照射 UV LED，且產品殺菌效果實際取決於各種因素，例如：由於持續使用產品而導致 UV LED 功能降低、殺菌時間少於 30 分鐘、曝露於光源的距離、實際使用環境，故殺菌效果或有所不同。

圖像表明可以透過手機的藍牙功能追蹤呼吸體驗，以更新健康狀態並檢查電池狀態。
藍牙連接

智能連接呼吸更理想舒適

透過藍牙連接應用程式，記錄用家的呼吸節奏及產品使用程度，達至最佳使用效果。

*手機應用程式正在開發中，預計將於 2021 年下半年發佈。
*手機應用程式的功能或會根據當下情況而有所不同。

LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機

LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機 2
戴出自信
佩帶白色的 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機的非裔美國人坐在公車上向前凝望。
徹底淨化空氣
留著辮子的年輕女子，右腳在滑板上，配戴著啟動的白色的 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機。
更優質的呼吸體驗
亞裔男子手持一份文件正在打電話，並配戴黑色的 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機。
暢通無阻的性能
保養維護
保養維護
LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機 2
佩帶白色的 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機的非裔美國人坐在公車上向前凝望。
留著辮子的年輕女子，右腳在滑板上，配戴著啟動的白色的 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機。
亞裔男子手持一份文件正在打電話，並配戴黑色的 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機。
保養維護

LG 會員招募

LG 會員招募 詳情

總結

列印
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
142 x 109 x 52
運作時音量（高/低）
35 / 52

所有規格

基本規格

  • 顏色

    白色

  • 運作時音量（高/低）

    35 / 52

功能特色

  • 電池

    1000mAh 內置式鋰電池

  • 電池充電時間

    約2小時

  • 感應器

    呼吸感應器

  • 使用時間（充滿電量）

    8小時(最大)

智能

  • USB 類型

    USB C 充電接口

過濾器

  • 空氣清新機濾網

    H13 級別 HEPA濾網

  • 過濾器等級

    HEPA H13

尺寸和重量

  • 產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    142 x 109 x 52

  • 包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    180 x 148 x 143

  • 重量（克）

    94

合規性

  • 原產地

    韓國

  • 產品類型（型號名稱）

    穿戴式空氣清新機

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