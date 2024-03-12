We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機 (高雅白)
LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機
讓呼吸更舒適自信
*濾網有效過濾懸浮粒子達 99.97% (KCL CT21-063277E, 2021年6月)。
*基於內部測試，步行平均需要30 LPM，跑步平均需要80-90 LPM(*LPM: 每分鐘/升)。 吸入阻力為0~2Pa @ 30LPM，自動模式條件(20~55LPM)。
*測試環境可能與實際使用情況有所不同。
*隨機附送大碼面罩 1 件，更另有中碼面罩以作選購，額外選購為 1 盒 1 件
*內部測試：空氣洩漏概率 (預期概率為 8%) - 測量並比較受試者在室內佩戴面罩做 5 次運動時，面罩內的氯化鈉濃度和氯化鈉顆粒濃度。
*言語清晰度評估測試結果：獲得韓國電子部品研究院下一代音響產業支援中心 (NSSC) 0.75 以上 (優秀) 認證
*建議產品僅供成人使用。
*切勿讓兒童在無監督的情況下取得產品。
可換式配件
無間斷呼吸潔淨空氣
可換式設計能有效將某些配件清潔及更換。
穿戴式空氣清新機配備一些可更換零件，例如過濾器、面罩、內蓋和耳帶，讓空氣持久清新。
*通過 SGS 測試 (2021 年 6 月)，9 個非金屬部件及 4 個金屬部件證明符合安全標準。
TÜV Rheinland 認証
濾網有效過濾細菌達 99% (TUV 60370661-002)，而產品連濾網可過濾 94.9% 細菌 (TUV KR219M5M-001, 2021 年 5 月) (※測試細菌：表皮葡萄球菌)(KCCM 40416 / ATCC 14990) 。測試均由TUV Rheinland Korea 的監察下進行內部測試 (2021 年 5 月)
TÜV Rheinland 認証
濾網有效過濾病毒達99.7% (TUV 60370659-002) ，而產品連濾網可過濾97.1% 病毒 (TUV KR21320X-001, 2021 年 5 月) (※測試病毒：噬菌體病毒 Phi X 174 ;宿主：大腸桿菌C) (ATCC 13706-B1 / ATCC 13706)。測試均由TUV Rheinland Korea 的監察下進行內部測試 (2021 年 5 月)
TÜV Rheinland 認証
產品連內部濾網可阻隔 97.2%飛沫 (TUV KR210XR2-001, 2021 年 5 月) 。測試均由TUV Rheinland Korea 的監察下進行內部測試 (2021 年 5 月)
SGS 認証
9 個非金屬部件及 4 個金屬部件證明符合安全標準。(2021 年 6 月)
獲得韓國過敏協會認證
獲英國過敏協會認證
通過韓國潔淨空氣組織測試
*保護盒(PWKAUW01) 僅供特定型號 (AP300AWFA) 進行充電。
*於 2020 年 9 月 25 日，TÜV Rheinland Korea 觀察下進行內部測試，證明透過 UVC 照射 30 分鐘後，細菌去除率達 99.99%。
*於 2020 年 9 月 25 日，TÜV Rheinland Korea 觀察下進行內部測試，證明於啟動濾網風乾模式 4 小時後，細菌減少達 99%。
*部分產品未有照射 UV LED，且產品殺菌效果實際取決於各種因素，例如：由於持續使用產品而導致 UV LED 功能降低、殺菌時間少於 30 分鐘、曝露於光源的距離、實際使用環境，故殺菌效果或有所不同。
*手機應用程式正在開發中，預計將於 2021 年下半年發佈。
*手機應用程式的功能或會根據當下情況而有所不同。
LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機
總結
所有規格
基本規格
-
顏色
白色
-
運作時音量（高/低）
35 / 52
功能特色
-
電池
1000mAh 內置式鋰電池
-
電池充電時間
約2小時
-
感應器
呼吸感應器
-
使用時間（充滿電量）
8小時(最大)
智能
-
USB 類型
USB C 充電接口
過濾器
-
空氣清新機濾網
H13 級別 HEPA濾網
-
過濾器等級
HEPA H13
尺寸和重量
-
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
142 x 109 x 52
-
包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）
180 x 148 x 143
-
重量（克）
94
合規性
-
原產地
韓國
-
產品類型（型號名稱）
穿戴式空氣清新機