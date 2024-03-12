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LG PuriCare™ 360° 空氣清新機 雙層版(H13級HEPA濾網, 內置清淨循環扇)
360° 全方位空氣淨化
不論放在任何位置，LG PuriCare™ 360° 空氣清新機都能全方位潔淨空氣，並將清新空氣吹送至每個角落。
嶄新航太級風扇技術
應用美國國家航空暨太空總署 (NASA) 在波音 747 上使用的航太風扇技術，內置航太級超導流強淨風扇 ，透過鋸齒狀風扇葉片，有效降低風阻，展現更強大的空氣清淨功能。
*超導流強淨風扇採用了美國國家航空暨太空總署 (NASA) 在波音 747 上使用的航太風扇技術。
清淨循環扇
更快速潔淨更大範圍
清淨循環扇可向上立起及左右旋轉，可提升空氣淨化速度達 24%，並可將乾淨空氣吹送至 7.5 米遠，確保每個角落都可以呼吸到潔淨空氣。
*基於 LG 的實驗，灰塵濃度與初始階段相比降低了 90%，AS309DWA 渦輪運行 259 ㎡ 風力，運行清淨循環扇時比未運行清淨循環扇時快 24%（16 分 30 秒）。
*測試日期：2019 年 2 月
*測試機構：LG Electronics
*測試主題：LG Electronics 空氣清新機 (AS309DWA)
*測試條件：渦輪風力運行，259 ㎥（9.8 x 9.8 x 2.7 m）
*測試方法：在距離產品 7.5 m 處使用風速計（KANOMAX Anemomaster 6115 型）測量風速
- 使用粒子計數器（Grimm OPC 1.109 型）測量粉塵過濾效能，在產品一定距離處使用粒徑為 0.3 μm 的測試粒子（比較循環扇模式和雙層模式）
*測試結果：在距離產品 7.5 m 處測量 0.25 m/s 風速。清潔速度在循環扇模式下提高 24%
*基於實驗室測量，結果可能因生產環境而異。
清淨循環扇
多重過濾系統
多重過濾系統有效去除 99.9% 細菌病毒以及過濾 99.999% 灰塵*，致敏原及各種有害氣體，例如異味及煙霧等。。
除臭濾網
Safe Plus 前置濾網 及 HEPA13 濾網
Safe Plus 前置濾網 及 HEPA13 濾網
有效過濾 99.9% 細菌及 99.999% 灰塵及小於 0.01μm 的微塵、懸浮粒子及致敏原。
- 99.9% 抗菌 / 99.9% 抗病毒
- 過濾較大灰塵
- 過濾沙塵 / 超微細粉塵
- 過濾過敏原 (室內塵蟎、霉菌)）
除臭濾網
過濾有害氣體。
- 過濾家居異味 (乙醛、氨、醋酸)
- 甲醛、脫甲苯等異味成分
- 過濾空氣污染物 (二氧化氮、二氧化硫)
*99.9% 抗菌 ①由 KTR（韓國測試和研究機構）測試 ②測試細菌：金黃色葡萄球菌/肺炎克雷伯菌/大腸桿菌 ③測試方法：ISO 20743（紡織品抗菌活性測定）(於2020年4月測試)
* 99.9% 抗病毒 ①由首爾大學研究所衛生學院測試 ②測試細菌：小鼠肝炎病毒（MHV；鼠冠狀病毒）（人類傳染性冠狀病毒替代品） ③測試方法：ISO 20743 (於2020年4月測試)
*99.999% 除塵：由 KCL，韓國合格實驗室測試。在循環扇模式下運轉 20 分鐘後，在 60 分鐘內除去 99.999% 的 0.01㎛ 的微塵。產品：PuriCare™ AS309DWA 條件：30.0立方米的房間。(於2020年2月測試)
*由美國奧本大學測試：去除沙門氏菌 98.0%、曲狀桿菌 81.2%、塵蟎過敏原 96.1% 4 *結果可能依據環境而所不同。
*由首爾大學測試：10 分鐘內可去除 MRSA 99%，30 分鐘內可消除肺炎鏈球菌 95%，60 分鐘內可消除96% 的腺病毒，120 分鐘內可消除 96% 的 H1N1 病毒。結果可能依據環境而所不同。
* Puricare 空氣清新機會自動檢測室內空氣質素，並在機身側面的指示器以四種顏色作標示：紅色、橙色、黃色或綠色。紅色表示空氣質量很差，綠色表示空氣質量很好。
總結
所有規格
基本規格
-
建議面積 (㎡)
100
-
CADR (CMH)
779
-
顏色
白色
-
風扇摩打類型
變頻式摩打
-
CASR (CMM)
13
-
運作時音量（高/低）
54 / 20
功能特色
-
360° 潔淨
是
-
兒童安全鎖
有
-
濾網更換提醒
支援
-
納米離子
是
-
粒子密度顯示
PM 10 / 2.5 / 1.0, 以微米顯示
-
遙控器
支援
智能
-
智能診斷
支援
-
ThinQ(Wi-Fi)
支援
過濾器
-
空氣清新機濾網
有害氣體全效濾網
-
過濾器等級
HEPA H13
尺寸和重量
-
產品重量（公斤）
19.2
-
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
376 x 1073 x 376
合規性
-
產品類型（型號名稱）
360° 空氣清新機