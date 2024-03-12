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647L InstaView Door-in-Door™ 雪櫃
*相比 LG 傳統並排 InstaViewThinQ™(GSX971NEAE).
*TÜV Rheinland 採用 LG 內部測試方法，測量 LGE LinearCooling 線性冷藏型號 GSXV91NSAE 保鮮格層架上的白菜重量減輕 5% 所需時間的結果。結果或與實際使用期間有所不同。
*TÜV Rheinland 採用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling™ 與非 DoorCooling™ 型號頂部門箱內水容器溫度下降所需時間的結果。只限於適用型號。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。*當門打開時，DoorCooling™ 機門送風會暫停運作。
*細菌：金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、李斯特菌、肺炎克雷伯菌。
*全部流程和結果均經 Intertek 認證，ISO 27447 測試協定。
*在抗菌過濾器注入 0.2 毫升細菌溶液前，及進行四小時反應後計算細菌數量。
*除菌效能是計算直接注入過濾器的細菌所得的實驗室測試結果。
*效果可能因應實際使用情況而有所不同。*上圖中的藍光僅用於圖像演示。
*635L：根據歐盟標準，635L 是 LGE 型號 GSXV91NSAE 的容量。
*27 立方英呎：根據北美洲標準，27 平方英呎是 LGE 型號 LRS*2706 的容量。
現代典雅設計，關注每個細節
*Metal Fresh™ 是複合詞，來自應用於冷風排放口上所用的「metal laminated design」（金屬層疊設計）以及 LinearCooling™ 和 DoorCooling+™ 所用的「NatureFresh」。
*使用金屬組件本身不能使雪櫃內的食品更加新鮮。
智能控制，享智能生活
隨時隨地連接和控制雪櫃
簡易連接控制
*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ。
*智能功能及語音助手產品可能因應不同國家/地區及型號而異。請向您的當地零售商或 LG 查詢服務供應情況。
*不包括支援語音的智能喇叭。
*10年壓縮機保養服務 - 此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。
總結
主要規格
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
913 x 1790 x 735
-
壓縮機類型
線性變頻式壓縮機
-
InstaView
有
-
Door-in-Door 透視門設計
有
所有規格
控制與顯示
-
快速凍結
有
尺寸與重量
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
913 x 1790 x 735
-
產品重量（千克）
122
功能
-
機門送風+
有
-
Door-in-Door 透視門設計
有
-
InstaView
有
材質與飾面
-
手柄類型
HORIZONTAL-POCKET
效能
-
壓縮機類型
線性變頻式壓縮機
雪櫃冰格
-
冰箱燈
LED
-
層架_強化玻璃
有
-
Hygiene Fresh+
支援
-
櫃門儲物籃_多用途箱／零食區
有
-
蔬果盒
1
冰箱冰格
-
層架_強化玻璃
有
-
抽屜_冰箱
2