首先，我們對一直以來支持LG電子移動產品的各位顧客表達誠摯的感謝。



在此，我們就終止LG電子行動產品的LG Email / LG鍵盤 / LG資料轉移APP內部功能服務作出以下通知。

1）即將終止的功能：LG Email APP內的「支援使用Gmail帳號」功能

- 針對型號：LG手機/平板預設安裝的APP（除中國版本外）

- 終止日期：2023年12月29日00：00【韓國時間，GMT + 9】

- 功能終止服務後：由於LG Email APP「支援使用Gmail帳號」功能的合作夥伴停止提供訊息，因此無法使用該功能，敬請注意。

2）即將終止的功能：LG鍵盤APP內的「手寫」功能

- 針對型號：LG手機/平板預設安裝的APP（除中國版本外）

- 終止日期：2023年12月29日00：00【韓國時間，GMT + 9】

- 功能終止服務後：由於LG鍵盤APP「手寫」功能的合作夥伴停止提供訊息，因此無法使用該功能，敬請注意。

3）即將終止的功能：LG資料轉移APP內的「透過Google Drive自動備份」功能

- 針對型號：LG手機/平板預設安裝的APP（除中國版本外）

- 終止日期：2023年12月29日00：00【韓國時間，GMT + 9】

- 功能終止服務後：由於LG數據轉移APP「透過Google Drive自動備份」功能的合作夥伴停止提供信息，因此無法使用該功能，敬請注意。

但可手動轉移備份檔案以完成備份。

謝謝。