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【通知】關於終止LG Email / LG鍵盤 / LG資料轉移APP內部功能服務的通知
首先，我們對一直以來支持LG電子移動產品的各位顧客表達誠摯的感謝。
在此，我們就終止LG電子行動產品的LG Email / LG鍵盤 / LG資料轉移APP內部功能服務作出以下通知。
1）即將終止的功能：LG Email APP內的「支援使用Gmail帳號」功能
- 針對型號：LG手機/平板預設安裝的APP（除中國版本外）
- 終止日期：2023年12月29日00：00【韓國時間，GMT + 9】
- 功能終止服務後：由於LG Email APP「支援使用Gmail帳號」功能的合作夥伴停止提供訊息，因此無法使用該功能，敬請注意。
2）即將終止的功能：LG鍵盤APP內的「手寫」功能
- 針對型號：LG手機/平板預設安裝的APP（除中國版本外）
- 終止日期：2023年12月29日00：00【韓國時間，GMT + 9】
- 功能終止服務後：由於LG鍵盤APP「手寫」功能的合作夥伴停止提供訊息，因此無法使用該功能，敬請注意。
3）即將終止的功能：LG資料轉移APP內的「透過Google Drive自動備份」功能
- 針對型號：LG手機/平板預設安裝的APP（除中國版本外）
- 終止日期：2023年12月29日00：00【韓國時間，GMT + 9】
- 功能終止服務後：由於LG數據轉移APP「透過Google Drive自動備份」功能的合作夥伴停止提供信息，因此無法使用該功能，敬請注意。
但可手動轉移備份檔案以完成備份。
謝謝。
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LG Electronics 服務的私隱政策更新（2023年9月15日） 30/08/2023
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