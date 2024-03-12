UHD TV UM7400

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
所有規格
設計
-
系列
LG UHD TV AI ThinQ
顯示
-
屏幕類型
UHD
-
屏幕尺寸
43
-
解像度
3840 x 2160
-
IPS 屏幕
是
-
可視角度
廣闊可視角度
-
背光技術
直下式
-
TruMotion
TruMotion 100
廣播接收
-
數碼廣播
DTMB
-
模擬廣播
支援
-
資訊接收
MHEG
-
EPG
支援
影像
-
影像處理器
四核心處理器
-
HDR
4K Active HDR
-
HDR10 Pro
支援
-
HLG
支援
-
HDR 效果
支援
-
動態色調配對
HDR Dynamic Tone Mapping
-
色彩增強
先進色彩增強
-
顏色還原
真實色彩技術
-
影像倍線技術
4K 倍線器
-
訊噪抑制技術
有
-
HEVC (影像解碼)
4K@60P, 10bit
-
VP9 (影像解碼)
4K@60P, 10bit
-
即時遊戲反應
ALLM
-
影像模式
9
音效
-
音響系統
2.0ch / 20W
-
音效同步輸出
支援
-
DTS Virtual:X
支援
-
自動音效適配功能
支援
-
一鍵音效調較
支援
-
環迴立體聲
DTS Virtual:X
-
清晰語音
清晰語音 III
-
LG Sound Sync
支援
-
藍牙音效播放
支援
-
自動通知 (藍牙簡易連接)
支援
-
DTS 解碼
支援
-
音效解碼
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (參考說明書), DRA
人工智能
-
ThinQ
支援
-
語音轉換文字
支援
-
AI UX
支援
-
AI Home
支援
-
AI 建議功能
支援
-
智能編輯
支援
-
Home Dashboard
支援
-
設備自動偵測
支援
-
Apple HomeKit*¹
支援
-
流動裝置連接
支援
智能電視
-
智能系統
webOS 智能電視
-
LG TV Plus 應用程式
支援
-
ThinQ™ 智能家電控制
支援
-
OCF
支援
-
Apple AirPlay2*¹
支援
-
螢幕分享
支援
-
神奇遙控器
附設
-
快速存取
支援
-
360VR 影像
支援
-
神奇連結
支援
-
LG Content Store
支援
-
網頁瀏覽器
有
-
音樂播放器
有
-
檔案瀏覽器
有
其他功能
-
界面語言
中文 / 英文
-
錄影功能
有
-
時間平移
有
無線連接
-
Wifi
802.11ac
-
藍牙
5.0
連接性
-
HDMI
1 (背) / 2 (側)
-
HDMI 版本
HDMI 2.0
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
音訊傳回頻道 (ARC)
支援
-
USB
1 (背) / 1 (側)
-
乙太網絡連接
有
-
色差輸入
與復合端子共用
-
復合端子輸入 (AV)
與色差輸入共用
-
天線輸入
1
-
SPDIF (光纖數碼音效輸出)
支援
電源及節能
-
待機耗電量
小於 0.5W
-
節能模式
有
-
光亮度感應
有
尺寸(MM)
-
機身不連座檯架 (闊 x 高 x 深)
973 x 572 x 85
-
機身連座檯架 (闊 x 高 x 深)
973 x 622 x 221
-
座檯架 (闊 x 深)
760 x 221
重量(KG)
-
機身不連座檯架
8.2
-
機身連座檯架
9
配件
-
掛牆架 (選購)
LSW240B
-
VESA
200 x 200
原產地
-
原產地
韓國
備註
-
*1
2019 年內推出