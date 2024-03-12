UHD TV UK7500

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所有規格
設計
-
系列
UHD 4K
-
設計
亮麗金屬邊框
-
座檯架設計
新月型底座
顯示
-
屏幕類型
LCD
-
屏幕尺寸(寸)
65
-
解像度
3840 × 2160
-
第 2 代 Nano Cell 顯示技術
是
-
IPS 屏幕
是
-
可視角度
廣闊可視角度
-
闊色域技術
Nano Cell Color
-
控光技術
局部控光
-
超亮度提升技術
有
-
背光技術
側光式
廣播接收
-
數碼廣播
DTMB
-
資訊接收
MHEG
-
EPG
支援
-
模擬廣播
支援
影像
-
高動態範圍影像
4K Active HDR
-
HDR10 Pro
支援
-
HLG
支援
-
HDR 效果
支援
-
2K 高幀率影像
HDMI / USB (只適用於 60P)
-
影像處理器
4 核心處理器
-
色彩增強
動態色彩增強
-
顏色還原
真實色彩技術
-
影像倍線技術
4K 倍線器
-
訊噪抑制技術
有
-
動態色調配對
有
-
HEVC
4K@60P, 10bit
-
VP9
4K@60p, 10bit
音效
-
音響系統
2.0 ch / 20W
-
音效同步輸出
支援
-
還迴立體聲
Ultra 環迴立體聲
-
清晰語音
清晰語音 III
-
一鍵音效調較
支援
-
自動音效適配功能
支援
-
音質提升功能
支援
-
LG Sound Sync
支援
-
藍牙音效播放
支援
-
DTS 解碼
支援
-
音碼編碼
AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (詳情請參閱說明書)
智能電視
-
智能系統
webOS Smart TV
-
神奇遙控器
附設
-
快速存取
支援
-
焦點放大
支援
-
實時放大
支援
-
語音辨識
支援
-
360VR 影像
支援
-
神奇連結
支援
-
LG Content Store
支援
-
網頁瀏覽器
支援
-
音樂播放器
支援
-
我的內容
支援
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我的頻道
支援
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頻道顧問
支援
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流動裝置應用程式 (LG TV Plus)
支援
-
Miracast
支援
-
網絡文件瀏覽器
支援
其他功能
-
USB 錄影
支援
-
時間平移
支援
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
ARC
支援
-
界面語言
中文 / 英文
無線連接
-
Wi-Fi
802.11ac
-
藍牙
4.2
連接
-
HDMI
2 (背面) / 2 (側面)
-
USB
1 (背面) / 1 (側面)
-
乙太網絡連接
1 (背面)
-
色差輸入 (Y,Pb,Pr及音效)
與復合端子共用
-
復合端子輸入 (CVBS及音效)
與色差輸入共用
-
天線輸入
1 (背面)
-
SPDIF (光纖數碼音效輸出)
1 (背面)
節能
-
香港自願性能源效益級別
一級能源標籤
-
亮度感應器
有
-
節能模式
有
尺寸(MM)
-
機身連座檯架 (闊x高x深)
1456 × 916 × 318.5
-
機身不連座檯架 (闊x高x深)
1456 × 844 × 63.9
-
座檯架 (闊 x 深)
795 x 318.5
重量(KG)
-
機身連座檯架
26.2
-
機身不連座檯架
24.5
配件
-
掛牆架 (選購)
OLW480B
原產地
-
原產地
韓國