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65'' LG UHD 4K 智能電視 - UR91

功能

圖庫

規格

評論

支援

65'' LG UHD 4K 智能電視 - UR91

65UR9150PCK

65'' LG UHD 4K 智能電視 - UR91

(5)
LG 超高清電視正視圖

*以下產品概覽中使用的圖片僅供參考。
*準確產品圖片請參閱頁面頂部的圖片庫。

上下相對的岩石高山的自然影像呈現對比度與細節。

呈現每一處細節

配備 HDR10 Pro 的 LG 超高清電視帶來最佳亮度水平，呈現鮮明色彩與非凡細節。

*HDR10 Pro 並非 LG Dynamic Tone Mapping 技術逐幀應用於 HDR10 內容的格式。

α5 Gen6 4K AI 處理器

更佳影像體驗

LG 超高清電視配備 α5 Gen6 4K AI 處理器，帶來令人沉醉的體驗。

*86吋 UR80 型號配備 α7 Gen6 4K AI 處理器。

大自然視圖，比較了非 4K 內容和升級 4K 內容的畫質。

重新定義 4K 享受

在超高清大螢幕上以 4K 畫質觀賞非 4K 內容，時刻享受高清晰度和精準度。

*升級內容的畫質將按照來源解像度而有所差異。

AI Sound Pro

AI Sound Pro 的深度學習演算法將雙聲道音訊，轉化成虛擬 5.1.2 環迴立體聲，從而加強音效，讓您享受所有您喜愛的內容。聲音設定會根據您正在觀看的內容自動調整，帶來卓越的視聽體驗。

AI Sound Pro 被啟用，圖片顯示豐富的聲效充滿整個空間。

AI 亮度控制

AI 亮度控制根據周圍環境燈光調節亮度，在任何環境中都能保持完美亮度水平。

螢幕上顯示森林影像，並根據周圍環境調節亮度。

*86吋 UR80 型號配備 α7 Gen6 4K AI 處理器。
*UR78 和 UR73 配備虛擬環迴立體聲 5.1 向上混音功能。

超高清電視安裝在禪宗風格桌子後的牆身上。

超高清電視超越非凡

4K 超高清電視的超大螢幕讓您近距離欣賞心水內容。

鏡頭從電視頂部的特寫向下移至電視正面的特寫。電視畫面顯示綠色極光。鏡頭拉開以顯示超闊的客廳區。客廳整體呈現灰色，窗外有個森林。

完美融入家居佈局

LG 超高清電視現配備纖薄設計及幼薄邊框，與室內裝潢配搭無違。

音效完美契合

您所有喜愛的內容都將以清澈的聲音一一呈現。

螢幕下半部分及半個 sound bar。電視顯示白馬在水面上奔跑。

電視畫面顯示更改設定的介面。

WOW 介面

更多音效設定

只要連接至 LG 電視，LG Soundbar 即自動切換至 Soundbar 模式，呈現 3 種額外設定。

*此功能僅支援 2023 年電視型號，並因應不同型號而有所差異。
*功能或因應不同 LG Soundbar 型號而有所差異。

全新 webOS 23

貼合心意

從您心愛的內容到首選觀賞方式，全新 webOS 23 將作為以您為本的樞紐。

*服務或因應不同地區而有所差異。
*OTT 服務需要另行訂購。

My Profile

在您專屬的帳戶空間，獲取心水電影推薦，支持的球隊的賽程，及個人化訊息通知。

*顯示內容或因應不同地區及網絡連接而有所減少或限制。
*創建帳戶無上限，但主頁最多只可顯示 10 個帳戶。

Quick Card

為您心愛的應用程式及服務建立 Quick Card，並按您所想任意排列，迅速跳至心宜的內容。

AI Concierge

根據您的語音搜尋記錄獲得嶄新內容的推薦。

電視畫面顯示一位男士的樣貌，旁邊顯示建議關鍵字詞。

*服務或因應不同地區及系列而有所差異。
*「For you keyword」只能在母語支援 NLP 的地區提供。

智能助理及連接功能

LG 超高清電視支援 Apple AirPlay、HomeKit 及 Matter。
透過語音即可方便監控已連接的家電，並即時查看資訊。

Apple Airplay 標誌 兼容 Apple Home 的標誌 兼容 Matter 的標誌

*「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程序進行。
*Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 及 HomeKit 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。
*支援的功能列表及應用程式或因應不同地區而有所差異。
*語音命令或因產品和地區而有所差異。
*顯示的功能列表或因應不同型號而有所差異。
*AirPlay 2 和 HomeKit 的支援或因應不同地區而有所差異。

影像顯示一對夫妻使用 LG 超高清電視觀賞節目。

影院體驗帶入家中

4K 畫質呈現影院般的觀賞體驗

FILMMAKER MODE™

依照導演的期望欣賞電影，而無需調節畫面紋理或其他影像設定。

 

*FILMMAKER MODE™ 的支援或因應不同地區而有所差異。

*FILMMAKER MODE™ 的支援或因應不同地區而有所差異。

顯示串流服務平台標誌，各個標誌旁邊具有相配片段。Netflix《星期三》、Apple TV《乜都得教練》、Disney Plus《驚天奪寶》及 PRIME VIDEO《力量之戒》的圖片。

娛樂

無盡點播內容

在 LG 超高清電視直接享受包括 Netflix、Disney+、Viu TV、Prime Video 及Apple TV+
等各大串流平台的內容 。

*必須持有 Netflix 串流會籍。
*內容及應用程式或因應不同地區而有所差異。需要另外訂閱 Disney+。(c) 2022 迪士尼及其相關實體版權所有。
*Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc 於美國及其他地區註冊的商標。
*Apple TV+ 和/或部分內容可能並非在所有地區都能提供。
*需要訂閱 Apple TV+。
*Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com，Inc. 或其附屬公司的商標。需要支付 Amazon Prime 會員費和/或 Prime Video 費用。有關詳細資訊，請參閱 primevideo.com/terms。
*支援服務或因應不同地區而異。

3A 級遊戲世代從此開始

快速流暢的遊戲體驗讓您真正沉醉於遊戲之中。

Game Optimizer 遊戲畫質提升功能及遊戲儀錶板

最佳遊戲體驗所需的所有設定盡在一處，任君挑選。
遊戲儀錶板讓您快速更改當前的遊戲種類設定。

HGiG

LG 與遊戲業界的一些龍頭公司並肩合作，帶來最新 HDR 遊戲體驗，讓您體驗極致真實、非凡陶醉。

雲端遊戲

GeForce NOW 的雲端遊戲兼容性讓您探索更多您最喜愛的遊戲。

*軟件更新或因應不同型號和地區而有所差異。
*Game Optimizer 遊戲畫質提升功能選單中的項目或因應不同系列而有所差異。
*HGiG 是一個由遊戲和電視顯示器行業中的公司組成的自願團體，他們共同確立準則並提供給大眾，以改善消費者的 HDR 遊戲體驗。
*合作關係的支援或因地區而有所差異。

使用 LG 超高清電視包裝盒升級再造的鮮花包裝盒。

可持續發展

更好更環保

LG 超高清電視包裝經過重新設計，採用單色印刷及可回收包裝盒。

*包裝盒上的內容或因型號或地區而有所差異。

列印

主要規格

  • 顯示類型

    4K UHD

  • 刷新率

    60Hz Native

  • 影像處理器

    α5 AI Processor 4K Gen6

  • HDR

    HDR10 / HLG

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1456 x 840 x 29.7

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    23.6

所有規格

PICTURE (DISPLAY)

  • 顯示類型

    4K UHD

  • 解像度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 背光技術

    Edge

  • 刷新率

    60Hz Native

PICTURE (PROCESSING)

  • 影像處理器

    α5 AI Processor 4K Gen6

  • 人工智能倍線技術

    4K Upscaling

  • 動態色調配對

    支援

  • 人工智能亮度控制

    支援

  • HDR

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    支援

  • 調光技術

    區域控光

  • 影像模式

    9 (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room)

GAMING

  • HGIG 模式

    支援

  • 電競界面

    支援 (遊戲界面)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    支援

SMART TV

  • 系統

    webOS 23

  • 賽事提醒

    支援

  • 家庭設定

    支援

  • ThinQ

    支援

  • USB 鏡頭連接

    支援

  • 網頁瀏覽器

    支援

  • 智能語音識別

    支援

  • 神奇遙控器

    附送

  • 房對房分享

    支援 (接收)

  • 手機遙控應用程式

    支援 (LG ThinQ)

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    支援

  • Gray Scale

    支援

  • Invert Colors

    支援

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1456 x 840 x 29.7

  • 機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1456 x 909 x 285

  • 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1600 x 970 x 203

  • 檯架 (闊 x 深, mm)

    340 x 285

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    23.6

  • 機身連座檯架重量 (kg)

    27.4

  • 連包裝盒重量 (kg)

    34.7

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    300 x 300

AUDIO

  • AI 聲學調音

    AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix)

  • 專業清晰語音

    支援

  • LG Sound Sync

    支援

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • Bluetooth Surround Ready

    Yes (2 Way Playback)

  • 聲音輸出

    20W

  • AI Acoustic Tuning

    支援

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

  • Speaker Direction

    Down Firing

  • 音響系統

    2.0 Ch

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    支援 (v 5.0)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • HDMI Input

    3ea (supports eARC, ALLM)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB Input

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50~60Hz (Hongkong), AC 100~220V/50Hz (China)

  • 待機耗電量

    小於 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • 遙控器

    神奇遙控器

  • 電源線

    Yes (Detachable)

  • 遙控器電池

    支援 (AA x 2 粒)

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