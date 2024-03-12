65'' LG OLED evo G3 4K 智能電視

*以上內容及認證適用於 65C3，並因應不同型號而異。

**所有 2023 LG OLED 型號均採用環保包裝。

***所有 Z3、G3、C3、B3 及 A3 型號均認證為「Eco Product」（環保產品）。

****「Reducing CO2」（減碳）足印標籤僅適用於 77/65/55/48/42C3。所有 G3 及 83C3 型號均帶有「CO2 Measured」（已測量二氧化碳）標籤。



1. α-realism 影音世界是指 LG α9 Gen6 4K AI 處理器帶來的逼真聲畫質素。

2. 與非 OLED evo 型號根據 Full White 全白色測量進行對比。

3. 在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。

4. 電視與牆身之間可能有微細間隙，具體情況取決於安裝環境。安裝方式或有不同。詳情請參閱安裝指南。

5. 必須持有 Netflix 串流會籍。

6. 需要訂閱 Disney+。受 http://www.disnetplus.com 所述條款約束 ⓒ 2023 迪士尼及其相關實體版權所有。

7. Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com，Inc. 或其附屬公司的商標。需要支付 Amazon Prime 會員費和/或 Prime Video 費用。有關詳細資訊，請參閱 primevideo.com/terms。

8. 需要訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。