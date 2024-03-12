48" LG OLED A3 4K 智能電視

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*資料來源：Omdia，2013 - 2023 年裝置發貨量。結果並不代表 LG Electronics 的認可。任何因信任此調查結果而產生的風險均由第三方自行承擔。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。
全世界渴望擁有的 OLED
核心演變
AI Super Upscaling
人工智能處理系統運用 AI Noise Reduction 及 AI Super Resolution 將圖像分類並消除雜訊。深度學習演算法會分析人面及物件效果，使層次更豐富立體、色彩更鮮明、影像更自然。
圖片顯示市內的一位女士。正方疊層套用在女士上，代表 AI Super Upscaling，其在她身上細緻對焦，背景則呈現巧妙的模糊效果。
OLED Dynamic Tone Mapping
OLED Dynamic Tone Mapping 調控最佳色調，達致更自然的 HDR 效果、畫面對比度及細節，使影像提升至另一層次。
*模擬螢幕影像。
**Soundbar 可單獨購買。
走進電影音效的領域
LG OLED 電視和 α9 Gen6 4K AI 處理器的俯視圖。橙色和藍綠色的波浪連接晶片和電視，然後螢幕散發出描繪音效的氣泡。
**音效或因聆聽環境而有所差異。
***必須透過音效模式選單啟動。
*模擬螢幕影像。
**音效或因聆聽環境而有所差異。
***AI Acoustic Tuning 必須在「AI 服務」選單啟動。
****遙控器可能會因地區而有所不同。
完美融合 脫穎而出
影像顯示配備座地架的 LG OLED A3，在窗前俯瞰城市。LG OLED A3 位於現代風格房間的墻壁上。LG OLED A3 底座的底角。
**Gallery Stand 電視支架另行發售。
無需背光燈
無限對比度
透過自發光像素塑造極致純黑，使對比度更加強烈，以鮮明俐落的影像呈現肉眼經常錯失的微妙細節。
100% 色彩還原度及 100% 色容量
色彩還原度及色容量達到 100%，真實呈現原始色調，無論在光暗環境中都能展現豐富色彩。
Intertek 色彩還原度認證。Intertek 色容量認證。
*模擬螢幕影像。
**LG OLED 面板獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有 125 個色板。
***經 Intertek 獨立驗證，螢幕色域容量 (CGV) 等於或超過 DCI-P3 色域容量。
聲畫合一
電視與 Soundbar 的和諧配合
更多音效設定
*Soundbar 模式或因電視型號而有所差異。
**Soundbar 控制模式或因 Soundbar 型號而有所差異。
***Soundbar 可單獨購買。
貼合心意
*模擬螢幕影像。
**支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。
***功能列表或因不同版本而有所差異。
****關鍵字詞建議將根據應用程式及時間而有所差異。
聲畫逼真躍現
引人入勝的影院體驗
真實畫面
無窮無盡娛樂體驗
*影視內容及應用程式或因應不同地區而有所差異。
**OTT 服務需要另行訂購。
進入屬於你的遊樂場
一個人使用遊戲機在 LG OLED A3 上玩賽車遊戲的影像。
遊戲設定一目了然
三個遊戲畫面顯示在黑色漸變背景上。一個 Game Dashboard 懸浮顯示畫面呈現賽車遊戲。另一個畫面則是科幻遊戲，配有 Game Optimizer 選單。最後一個畫面顯示音樂遊戲，上有 Game Optimizer 的遊戲標籤。
遊戲世界任您暢玩
《Cyberpunk 2077》遊戲海報。
讓人嘆為觀止的賽事
影像中的顯示器展示一場足球比賽，一名身穿紅色條紋衫的球員正準備將球踢過體育場。賽事比分在螢幕底部顯示。球場上的綠草一直延伸至螢幕外的黑色背景。
*以上內容及認證適用於 65C3，並因應不同型號而異。
**所有 2023 LG OLED 型號均採用環保包裝。
***所有 Z3、G3、C3、B3 及 A3 型號均認證為「Eco Product」（環保產品）。
****「Reducing CO2」（減碳）足印標籤僅適用於 77/65/55/48/42C3。所有 G3 及 83C3 型號均帶有「CO2 Measured」（已測量二氧化碳）標籤。
1. α-realism 影音世界是指 LG α7 Gen6 4K AI 處理器帶來的逼真聲畫質素。
2. 必須持有 Netflix 串流會籍。
3. 需要訂閱 Disney+。受 http://www.disnetplus.com 所述條款約束 ⓒ 2023 迪士尼及其相關實體版權所有。
4. Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com，Inc. 或其附屬公司的商標。需要支付 Amazon Prime 會員費和/或 Prime Video 費用。有關詳細資訊，請參閱 primevideo.com/terms。
5. 需要訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。
主要規格
-
顯示類型
4K OLED
-
刷新率
60Hz Native
-
寬色域技術
OLED Color
-
影像處理器
α7 AI Processor 4K Gen6
-
HDR
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
Dolby Atmos
支援
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1070 x 620 x 45.9
-
機身不連座檯架重量 (kg)
11.5
所有規格
PICTURE (DISPLAY)
-
顯示類型
4K OLED
-
解像度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
刷新率
60Hz Native
-
寬色域技術
OLED Color
PICTURE (PROCESSING)
-
影像處理器
α7 AI Processor 4K Gen6
-
人工智能影像
AI Picture Pro
-
人工智能倍線技術
AI Super Upscaling 4K
-
動態色調配對
支援
-
人工智能影像識別
支援 (SDR/HDR)
-
人工智能亮度控制
支援
-
HDR
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE ™
支援
-
調光技術
像素獨立控光
-
影像模式
10 modes (Personalized Picture Wizard, Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))
GAMING
-
HGIG 模式
支援
-
電競界面
支援 (遊戲界面)
-
ALLM (自動低延遲模式)
支援
SMART TV
-
Art Gallery
支援
-
系統
webOS 23
-
賽事提醒
支援
-
家庭設定
支援
-
ThinQ
支援
-
USB 鏡頭連接
支援
-
網頁瀏覽器
支援
-
智能語音識別
支援
-
神奇遙控器
附送
-
多重畫面
支援
-
房對房分享
支援 (接收)
-
手機遙控應用程式
支援 (LG ThinQ)
ACCESSIBILITY
-
High Contrast
支援
-
Gray Scale
支援
-
Invert Colors
支援
DIMENSIONS AND WEIGHTS
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1070 x 620 x 45.9
-
機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1070 x 684 x 235
-
包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1220 x 735 x 152
-
檯架 (闊 x 深, mm)
933 x 235
-
機身不連座檯架重量 (kg)
11.5
-
機身連座檯架重量 (kg)
11.7
-
連包裝盒重量 (kg)
14.5
-
VESA Mounting (WxH, mm)
300 x 200
AUDIO
-
Dolby Atmos
支援
-
AI 聲學調音
AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix)
-
專業清晰語音
支援
-
WiSA Ready
Yes (Up to 2.1 Channel)
-
LG Sound Sync
支援
-
電視聲音模式分享
支援
-
聲音同步輸出
支援
-
Bluetooth Surround Ready
Yes (2 Way Playback)
-
聲音輸出
20W
-
AI Acoustic Tuning
支援
-
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)
-
Speaker Direction
Down Firing
-
音響系統
2.0 Ch
CONNECTIVITY
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 3)
-
Bluetooth Support
支援 (v 5.0)
-
Ethernet Input
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
-
HDMI Input
3ea (supports eARC, ALLM as specified in HDMI 2.1)
-
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
-
USB Input
2ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 5)
POWER
-
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50~60Hz (Hongkong), AC 100~220V/50Hz (China)
-
待機耗電量
小於 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
-
遙控器
神奇遙控器
-
電源線
Yes (Attached)
-
遙控器電池
支援 (AA x 2 粒)