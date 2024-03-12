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OLED TV E8

規格

評論

支援

OLED TV E8

OLED65E8PCA

OLED TV E8

(2)
列印

所有規格

設計

  • 系列

    OLED

  • 設計

    Picture on Glass

顯示

  • 屏幕類型

    OLED

  • 屏幕尺寸(寸)

    65

  • 解像度

    3840 × 2160

  • 可視角度

    完美可視角度

  • 闊色域技術

    完美色彩

  • 10 億豐富色彩

  • 控光技術

    獨立像素控光技術

  • 超亮度提升技術

    Ultra Luminance Pro

廣播接收

  • 數碼廣播

    DTMB

  • 資訊接收

    MHEG

  • EPG

    支援

  • 模擬廣播

    支援

影像

  • 高動態範圍影像

    4K Cinema HDR

  • 杜比視界

    支援

  • HDR10 Pro

    支援

  • HLG

    支援

  • Advanced HDR by Technicolor

    支援

  • HDR 效果

    支援

  • 4K 高幀率影像

    USB

  • 2K 高幀率影像

    HDMI / USB

  • 影像處理器

    α9 Intelligent Processor

  • Technicolor 專業模式

    支援

  • 專業遊戲電視

  • 動態影像反應時間增強

  • 對比度增強

    主體對比度增強

  • 色彩增強

    自動配對色彩增強

  • 顏色還原

    專業真實色彩技術

  • 影像倍線技術

    4K 倍線器

  • 訊噪抑制技術

    4 重訊噪抑制

  • 銳利度

    頻率偵測式銳利度增強

  • 動態色調配對

    動態色調配對增強

  • HEVC

    4K@100P, 10bit

  • VP9

    4K@60p, 10bit

音效

  • 音響系統

    4.2 ch / 60 W (低音揚聲器: 20W)
    前向式揚聲器

  • 音效同步輸出

    支援

  • 杜比全景聲

    支援

  • 還迴立體聲

    OLED 環迴立體聲

  • 清晰語音

    清晰語音 III

  • 一鍵音效調較

    支援

  • 自動音效適配功能

    支援

  • 音質提升功能

    支援

  • LG Sound Sync

    支援

  • 藍牙音效播放

    支援

  • DTS 解碼

    支援

  • 音碼編碼

    AC4, AC3(杜比數碼), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (詳情請參閱說明書)

智能電視

  • 智能系統

    webOS Smart TV

  • 神奇遙控器

    附設

  • 快速存取

    支援

  • 焦點放大

    支援

  • 實時放大

    支援

  • 語音辨識

    支援

  • 360VR 影像

    支援

  • 神奇連結

    支援

  • 畫廊功能

    支援

  • LG Content Store

    支援

  • 多重檢視

    支援

  • 網頁瀏覽器

    支援

  • 音樂播放器

    支援

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    支援

  • 我的頻道

    支援

  • 頻道顧問

    支援

  • 流動裝置應用程式 (LG TV Plus)

    支援

  • Miracast

    Miracast Overlay

  • 網絡文件瀏覽器

    支援

其他功能

  • USB 錄影

    支援

  • 時間平移

    支援

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • ARC

    支援

  • 界面語言

    中文 / 英文

無線連接

  • Wi-Fi

    802.11ac

  • 藍牙

    4.2

連接

  • HDMI

    1 (背面) / 3 (側面)

  • USB

    2 (背面) / 1 (側面)

  • 乙太網絡連接

    1 (背面)

  • 色差輸入 (Y,Pb,Pr及音效)

    轉接線

  • 復合端子輸入 (CVBS及音效)

    轉接線

  • 天線輸入

    1 (背面)

  • SPDIF (光纖數碼音效輸出)

    1 (背面)

  • 耳機輸出

    1 (背面)

節能

  • 亮度感應器

  • 節能模式

尺寸(MM)

  • 機身連座檯架 (闊x高x深)

    1449 × 910 × 222

  • 機身不連座檯架 (闊x高x深)

    1449 × 903 × 51.8

  • 座檯架 (闊 x 深)

    700 x 222

重量(KG)

  • 機身連座檯架

    29.9

  • 機身不連座檯架

    26.9

配件

  • 掛牆架 (選購)

    OLW480B

原產地

  • 原產地

    韓國

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