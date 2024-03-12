43" LG QNED75 4K 智能電視

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純淨色彩更顯豐富
電視螢幕上重疊彩粉迸發的畫面。
*QNED85 支援 QNED Color Pro。
*QNED80/75 支援 QNED Color。
色彩引人注目
同時減少光暈 (Halo effect) 效應。
有兩個電視畫面，一左一右。每台電視上都顯示相同的彩色水晶影像。左圖有點淡色，右圖非常活潑靈動。右圖電視左下角設有處理器晶片圖。
*QNED85/80 (86") 支援 Precision Dimming 精準調光技術。
*QNED80/75 支援 Dimming Pro 調光專業技術。
*模擬影像以提升對功能的理解。
α5 Gen6 4K AI 處理器
強大處理能力
α5 Gen6 4K AI 處理器呈獻真正貼合個人喜好的觀看體驗。
*QNED85/80 具備 α7 Gen6 4K AI 處理器 。
*QNED75 具備 α5 Gen6 4K AI 處理器 。
AI Brightness Control
透過左右分拆屏幕顯示向日葵圖像。右圖啟用了 AI Picture Pro，顯得更加清晰明亮。
AI Sound Pro
AI Sound Pro 啟用，圖片顯示整個空間充滿豐富聲音，音效優美。
*QNED85/80 具備 AI Picture Pro 功能。
*QNED85/80 具備 AI Super Upscaling 功能。
*QNED75 具備 AI Brightness Control 功能。
*「傳統」指沒有配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
*升級內容的畫質將因應來源的解像度而有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解。
*QNED85/80/75 配備虛擬環迴立體聲 5.1.2 up-mix 向上混音功能。
音質優越 盡享娛樂
完美配搭 無縫娛樂
透過電視與 Soundbar 匹配的特寫圖，展現完美配對。
*電視音效模式共享或因電視型號而有所差異。
*電視的 AI 處理器版本因型號而有所差異。
*Sound Bar 控制模式或因 Sound Bar 型號而有所差異。
*LG 電視遙控器僅限於使用某些功能。
多元化設定
電視畫面顯示更改設定的介面。
*此功能僅支援 2023 年推出的電視型號，並因應不同型號而有所差異。
*功能因應不同 LG Soundbar 型號而有所差異。
為您而設的智能化功能
*服務或因應不同地區而有所差異。
*需要另外訂閱 OTT 服務。
My Profile
Quick Card
*因應不同地區及網絡連接，顯示內容可能有所減少或限制。
*創建賬戶的數量並無上限，但主頁最多只可顯示 10 個賬戶。
唯您專屬的個人化內容
為您呈上更多合心意的內容。
電視畫面顯示一位男士的樣貌，旁邊顯示建議關鍵字。
*服務或因應不同地區及系列而有所差異。
*「For you keyword」只能在母語可以支援 NLP 的地區提供。
Matter、AirPlay 及 HomeKit
"Matter 標誌 works with Apple AirPlay 的標誌 works with Apple Home 的標誌"
*「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程序進行。
*Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 及 HomeKit 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。
*支援的功能列表及應用程式或因應不同地區而有所差異。
*語音命令或因產品和地區而有所差異。
*顯示的功能列表或因應不同型號而有所差異。
*AirPlay 2 和 HomeKit 的支援或因應不同地區而有所差異。
*Amazon Alexa 的支援或因應不同地區而有所差異。
專業級畫質
有位男士在外面凝視，看似很生氣。圖片分為兩半圖片左半暗淡無光，色彩不太鮮艷；圖片右半更加明亮多色。左上角寫著「傳統式」，右上角寫著「HDR 10 PRO」。
*模擬影像以提升對功能的理解。
*「傳統」指沒有配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
FILMMAKER 模式
有名電影導演望著大型電視顯示器，正在編輯內容。電視畫面顯示一座在紫色天空襯托下的起重機。電影製片人模式標誌在右下角顯示。
*FILMMAKER Mode 的支援或因應不同地區而有所差異。
*必須持有 Netflix 串流會籍。
*內容及應用程式或因應不同地區而有所差異。需要另外訂閱 Disney+。(c) 2022 迪士尼及其相關實體版權所有。
*Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc 於美國及其他地區註冊的商標。
*Apple TV+ 和/或部分內容可能並非在所有地區都能提供。
*需要訂閱 Apple TV+。
*Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com，Inc. 或其附屬公司的商標。需要支付 Amazon Prime 會員費和/或 Prime Video 費用。有關詳細資訊，請參閱 primevideo.com/terms。
*支援服務或因應不同地區而異。
Game Optimizer 及 控制面板
遊戲畫面顯示 Dashboard 控制面板圖片，當中的選項板顯示遊戲狀態、黑暗模式、App on App、Game Optimizer 遊戲畫質提升功能、所有設定及用戶指南的圖標。
ALLM 及 eARC
符合最新 HDMI 2.0 規格的 ALLM 及 eARC，減少影像模糊及重影問題。流暢無阻的同步影像使遊戲體驗提升至非凡層次。
有架紅色戰機，而圖片分為兩半：圖片左半不太色彩繽紛而稍為較暗；圖片右半則更加明亮彩麗。圖片左上角寫著傳統，右上角是 LG QNED 標誌。
*軟件更新或因應不同型號和地區而有所差異。
*Game Optimizer 功能選單中的項目或因應不同系列而有所差異。
*「Game Dashboard」控制面板只在「Game Optimizer」及「Game Dashboard」兩者均已開啟的情況下才能啟用
*「傳統」指沒有配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
*模擬影像以提升對功能的理解。
*QNED85/80 支援 AMD FreeSync™ Premium。
*QNED85/80 支援 VRR。
*模擬影像以提升對功能的理解。
HGiG
圖片顯示一位女士戴著全包面罩持槍。圖片左半暗淡而色彩較少，圖片右半則相對更加色彩繽紛。
*HGiG 是一個由遊戲和電視顯示器行業中的公司組成的自願團體，他們共同確立準則並提供給大眾，以改善消費者的 HDR 遊戲體驗。
*HGiG 的支援或因應不同地區而有所差異。
*模擬影像以提升對功能的理解。
*支援的合作關係或因地區而有所差異。
*包裝盒上的內容或因型號或地區而有所差異。
*資料來源：Omdia，2013 - 2022 年裝置發貨量。結果並不代表 LG Electronics 的認可。任何因信任此調查結果而產生的風險均由第三方自行承擔。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。
所有規格
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音響系統
2.0 Ch
CONNECTIVITY
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HDMI Input
3ea (supports eARC, ALLM as specified in HDMI 2.1)
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RF Input (Antenna/Cable)
2ea
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USB Input
2ea (v 2.0)
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Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 5)
POWER
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Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
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待機耗電量
小於 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
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遙控器
神奇遙控器
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電源線
Yes (Detachable)
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遙控器電池
支援 (AA x 2 粒)