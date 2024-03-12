77'' LG OLED evo G3 4K 智能電視

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LG OLED 10 週年特別優惠
*資料來源：Omdia，2013 - 2022 年裝置發貨量。結果並不代表 LG Electronics 的認可。任何因信任此調查結果而產生的風險均由第三方自行承擔。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。
LG OLED evo
十年權威的先驅
影像顯示黑色背景下 LG OLED evo G3 的主要功能，背景以粉紅色和紫色花火點綴。花火的粉紅色倒影在地面上顯示「OLED evo」字樣。圖片中，描繪 α9 Gen6 4K AI 處理器的影像展示晶片立於一張使用處理技術重新製作的湖景圖片前。影像展示 Brightness Booster Max 亮度提升技術，呈現一隻對比強烈和白色明亮的老虎。影像展示 5 年面板保養，呈現優質卓絕的 OLED G3 保養標誌，顯示器則在背景中。影像展示 One Wall Design，呈現 LG OLED evo G3 緊貼牆面，置於灰色工業風格生活空間之中。
*模擬螢幕影像。
**畫面亮度因不同系列及尺寸而有所差異。
***Soundbar 可單獨購買。
十年創新科技領先世界
十年核心演變
AI Super Upscaling
圖片顯示市內的一位女士。正方疊層套用在女士上，代表 AI Super Upscaling，其在她身上細緻對焦，背景則呈現巧妙的模糊效果。
OLED Dynamic Tone Mapping Pro
HDR Expression Enhancer
*模擬螢幕影像。
**Soundbar 可單獨購買。
見證更明亮的 OLED
*亮度提升 70% 只適用於 55/65/75 吋 G3。
**畫面亮度因不同系列及尺寸而有所差異。
牆紙般緊貼牆身
圖片顯示華美房間內的掛牆式 LG OLED G3，展現其 One Wall Design 設計。LG OLED G3 超薄設計的側視圖。角度視圖顯示掛在市景公寓牆上的 LG OLED G3，其下配備 Soundbar。
無需背光燈
無限對比度
100% 色彩還原度及 100% 色容量
Intertek 色彩還原度認證。Intertek 色容量認證。
圖片顯示黑色背景映襯下的鸚鵡尾巴，其在纖薄的 OLED 電視頂角顯示，黑色背景作出襯托。鸚鵡羽毛的每種色彩都活潑奪目、鮮明耀眼。
聲畫合一
電視與 Soundbar 的和諧配合
更多音效設定
*Soundbar 模式或因電視型號而有所差異。
**Soundbar 控制模式或因 Soundbar 型號而有所差異。
***Soundbar 可單獨購買。
選擇你心目中的尺寸
圖片比較 LG OLED G3 的不同尺寸，顯示 55 吋、65 吋及 77 吋。
貼合心意
*模擬螢幕影像。
*模擬螢幕影像。
**支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。
***功能列表或因不同版本而有所差異。
****關鍵字詞建議將根據應用程式及時間而有所差異。
聲畫逼真躍現
引人入勝的影院體驗
真實畫面
無窮無盡娛樂體驗
*影視內容及應用程式或因應不同地區而有所差異。
**OTT 服務需要另行訂購。
展開史詩般的遊戲歷險之旅
圖片顯示三位男士身處現代的城市公寓，正在使用 LG OLED 電視玩賽車遊戲。
*反應時間經 Intertek 測試及認證。
**VRR 經認証符合 HDMI 2.1 規格。
遊戲設定一目了然
三個遊戲畫面顯示在黑色漸變背景上。一個 Game Dashboard 懸浮顯示畫面呈現賽車遊戲。另一個畫面則是科幻遊戲，配有 Game Optimizer 選單。最後一個畫面顯示音樂遊戲，上有 Game Optimizer 的遊戲標籤。
遊戲世界任您暢玩
《Cyberpunk 2077》遊戲海報。
*可能需要訂閱 GeForce NOW。
讓人嘆為觀止的賽事
影像中的顯示器展示一場足球比賽，一名身穿紅色條紋衫的球員正準備將球踢過體育場。賽事比分在螢幕底部顯示。球場上的綠草一直延伸至螢幕外的黑色背景。
*圖片僅供參考。
*以上內容及認證適用於 65C3，並因應不同型號而異。
**所有 2023 LG OLED 型號均採用環保包裝。
***所有 Z3、G3、C3、B3 及 A3 型號均認證為「Eco Product」（環保產品）。
****「Reducing CO2」（減碳）足印標籤僅適用於 77/65/55/48/42C3。所有 G3 及 83C3 型號均帶有「CO2 Measured」（已測量二氧化碳）標籤。
1. α-realism 影音世界是指 LG α9 Gen6 4K AI 處理器帶來的逼真聲畫質素。
2. 與非 OLED evo 型號根據 Full White 全白色測量進行對比。
3. 在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。
4. 電視與牆身之間可能有微細間隙，具體情況取決於安裝環境。安裝方式或有不同。詳情請參閱安裝指南。
5. 必須持有 Netflix 串流會籍。
6. 需要訂閱 Disney+。受 http://www.disnetplus.com 所述條款約束 ⓒ 2023 迪士尼及其相關實體版權所有。
7. Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com，Inc. 或其附屬公司的商標。需要支付 Amazon Prime 會員費和/或 Prime Video 費用。有關詳細資訊，請參閱 primevideo.com/terms。
8. 需要訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。
主要規格
-
顯示類型
4K OLED
-
刷新率
120Hz Native
-
寬色域技術
OLED Color
-
影像處理器
α9 AI Processor 4K Gen6
-
HDR
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
支援
-
FreeSync Compatible (AMD)
支援
-
Dolby Atmos
支援
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1712 x 982 x 24.8
-
機身不連座檯架重量 (kg)
36.8
所有規格
PICTURE (DISPLAY)
-
顯示類型
4K OLED
-
解像度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
刷新率
120Hz Native
-
寬色域技術
OLED Color
PICTURE (PROCESSING)
-
影像處理器
α9 AI Processor 4K Gen6
-
人工智能影像
AI Picture Pro
-
人工智能倍線技術
AI Super Upscaling 4K
-
動態色調配對
Yes (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
-
人工智能影像識別
支援 (SDR/HDR)
-
人工智能亮度控制
支援
-
HDR
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE ™
支援
-
高幀率影像
4K 120 fps (HDMI, USB)
-
調光技術
像素獨立控光
-
流暢畫面
OLED Motion
-
影像模式
10 modes (Personalized Picture Wizard, Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))
GAMING
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
支援
-
FreeSync Compatible (AMD)
支援
-
HGIG 模式
支援
-
電競界面
支援 (遊戲界面)
-
ALLM (自動低延遲模式)
支援
-
VRR (可變刷新率)
支援
SMART TV
-
Art Gallery
支援
-
系統
webOS 23
-
賽事提醒
支援
-
家庭設定
支援
-
ThinQ
支援
-
USB 鏡頭連接
支援
-
隨時待命
支援
-
網頁瀏覽器
支援
-
免提語音操控
支援
-
智能語音識別
支援
-
神奇遙控器
附送
-
多重畫面
支援
-
房對房分享
支援 (傳送及接收)
-
手機遙控應用程式
支援 (LG ThinQ)
ACCESSIBILITY
-
High Contrast
支援
-
Gray Scale
支援
-
Invert Colors
支援
DIMENSIONS AND WEIGHTS
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1712 x 982 x 24.8
-
機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1712 x 1039 x 321
-
包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1879 x 1130 x 228
-
檯架 (闊 x 深, mm)
501 x 321
-
機身不連座檯架重量 (kg)
36.8
-
機身連座檯架重量 (kg)
42.8
-
連包裝盒重量 (kg)
48.4
-
VESA Mounting (WxH, mm)
300 x 300
AUDIO
-
Dolby Atmos
支援
-
AI 聲學調音
AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
-
專業清晰語音
支援
-
WiSA Ready
Yes (Up to 2.1 Channel)
-
LG Sound Sync
支援
-
電視聲音模式分享
支援
-
聲音同步輸出
支援
-
Bluetooth Surround Ready
Yes (2 Way Playback)
-
聲音輸出
60W
-
AI Acoustic Tuning
支援
-
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)
-
Speaker Direction
Down Firing
-
音響系統
4.2 Ch
CONNECTIVITY
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Support
支援 (v 5.0)
-
Ethernet Input
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
-
HDMI Input
4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS as specified in HDMI 2.1 (4 port))
-
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
-
USB Input
3ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 6)
POWER
-
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50~60Hz (Hongkong), AC 100~220V/50Hz (China)
-
待機耗電量
小於 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
-
遙控器
神奇遙控器
-
IR Blaster Cable
支援
-
電源線
Yes (Attached)
-
遙控器電池
支援 (AA x 2 粒)