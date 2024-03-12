LG OLED TV 超卓可靠

殘留影像修復

即使因非正常觀看電視的情況下而產生之殘留影像問題，

LG OLED TV 亦會提供支援技術

*「非正常觀看電視的情況」指長時間顯示靜態的影像。

像素更新功能

LG OLED TV 內置像素更新功能，

定時掃描自動偵測像素惡化的情況，

並按需要進行修復；並於電源關閉期間偵測任何 TFT 薄膜電晶體 (Thin Film Transistor)

的電壓變化，

與相關參考數值比較後糾正像素惡化問題。

如何啟動殘留影像修復技術？

自動像素更新功能 —

輕鬆修復殘留影像

每累積使用 4 小時

當累積使用電視逾 4 小時後，

像素更新功能隨即自動運作。

例如，

你昨天觀看電視2小時，

今天再觀看3小時（總累積時數逾4小時），

像素更新功能便自動運作，處理潛在的影像殘留問題，並重設運作時間。

*若電視未有接駁電源，此功能將不會啟動。

每累積使用 2,000 小時

當累積使用電視逾 2,000 小時後

（即 1 年內每天觀看 5 小時），

像素更新功能便會於電視關閉後自動運作約 1 小時。

運作期間電視螢幕或會出現垂直線，此情況並非故障，

而是透過水平柵條在螢幕上向下滾動以消除殘留影像。

像素更新功能會根據電視的狀況自動運作

你亦可按需要手動啟動此功能

手動像素更新功能 —

自行控制殘留影像的修復

若你發現殘留影像，或者在觀看電視 2,000 小時後收到執行該功能的提醒，

可按以下步驟手動方式啟動像素更新功能：

首先長按遙控器上的設定按鈕，進入設定目錄

[設定] → [畫像] → [OLED 版面設定]

→ [像素更新功能]

*若於像素更新功能執行期間啟動電視，

像素更新功能會隨即中止。