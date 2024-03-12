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LG CordZero™ A9Komp (鐵灰色)

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LG CordZero™ A9Komp (鐵灰色)

A9KMAX

LG CordZero™ A9Komp (鐵灰色)

(0)
正面 LG A9KMAX
吸塵機吸頭能迅速清理地毯上的灰塵，展現出驚人的強勁吸力。
AEROScience™

強勁吸力 清潔更徹底

可於更短時間內清除灰塵，清潔更徹底。
手提式吸塵機的手柄區域置於左側，而智能變頻摩打™ 則在機器外部的右側。

強勁耐用
智能變頻摩打

提供超強轉速，同時創造強勁3D迴旋氣流帶入氣旋，有效分離及阻隔微塵。提供十年無憂摩打保養。

*10年摩打保養服務 - 此服務只包括摩打保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件，LG亦需要收取此相關費用。

圖像從側面顯示手提式吸塵機的垃圾箱堆滿灰塵，展示 LG Kompressor™ 能將污垢壓縮以騰出更多空間。

壓縮集塵盒內塵埃 無需頻繁清集塵盒

LG Kompressor™ 輕壓集塵空間，把存放塵埃污垢的空間增大 2.4 倍，讓用家減少清空集塵盒的次數。

* 基於 LG 內部測試結果，而測試結果則由 Intertek 監察所得。A9 Kompressor™ 集塵盒容量於 Turbo 模式下進行測試。直至集塵盒滿載前，吸塵機均能吸走貓毛（品種為緬因貓）。然後，它能透過手動按壓功能進行壓縮。直到壓縮的貓毛滿載前，這個循環不斷重複。壓縮效率按重量作計算，即把其與體積相同的未壓縮貓毛作比較。 貯藏器的實際容量（壓縮效率）或因應操作環境而有所不同。

hk-web-LG-CordZeroA9-Bnner-3-D

纖薄電動地板吸頭

有效延伸至難以觸及的空間清除灰塵、污垢及寵物毛髮。

震動寢具吸頭

每分鐘拍打4,000下加上強勁吸力，適用於床單、被鋪、梳化及車椅，有效吸走塵蟎。

二合一吸頭

  • 適用於隙縫與狹角位置。

  •  

隙縫吸頭

  • 因應需要自由調節軟刷及硬身吸頭。

     

一隻手正把電池組置入吸塵機內。左側為兩粒電池的圖示，側面和箭嘴分別顯示 60 分鐘。電池移動表示它們可以替換。

最長可使用達 120 分鐘*

可更換雙電池設計，減少等待充電的困擾，只需輕輕一按即可隨時更換。（每枚電池可使用 60 分鐘。）

*根據 LG 內部測試結果，各種模式 (一般使用、強效清潔及 Turbo 效能) 的運行時間分別長達 120 分鐘、60 分鐘和 14 分鐘。此運行時間的測試條件是兩粒電池同時使用，其中一粒電池會安裝至吸塵機，另一粒則置於充電座直接充電。僅使用一粒電池 (電池正在充電座直接充電) 情況下，各種模式 (一般使用、強效清潔及 Turbo 效能) 的運行時間分別長達 60 分鐘、30 分鐘和 7 分鐘。該測試在室溫 (26℃，78.8℉)下進行，當時吸塵機並未配置任何吸頭，但已開啟 Wi-Fi。
**配置 Power Drive 電動吸頭且兩粒電池同時使用的條件下，各種模式 (一般使用、強效清潔及 Turbo 效能) 的運行時間分別長達 80 分鐘、40 分鐘和 12 分鐘。僅使用一粒電池情況下，各種模式 (一般使用、強效清潔及 Turbo 效能) 的運行時間分別長達 40 分鐘、20 分鐘和 6 分鐘。
***實際運行時間可能因操作環境和使用時間而異。

圖像顯示正在出水的水龍頭，清水注滿半個畫面，而水上則浮着三個物體，它們用以組成手提式吸塵機的過濾器和旋風分離器。這張圖片正正展現出清潔吸塵機的輕而易舉。

可水洗防塵裝置及濾網

金屬防塵裝置及濾網均可以清水洗淨，風乾後再次使用，乾淨又衛生。

*請確保過濾器已完全變乾，若為自然風乾則至少需要 24 小時。

產品的五步驟過濾系統已分開顯示，並設有指出每個步驟的箭嘴和文字，並附設：首個旋風分離器、金屬塵埃過濾器、第二個旋風分離器、預濾器、細微塵埃過濾器。

五重過濾
有效過濾 99.9% PM0.3 懸浮粒子^

第 1-3 層會先過濾大部份塵屑並將塵屑留於集塵盒內，尚餘的少量懸浮粒子則會被第4-5 層過濾。

^於 Turbo ( 最大) 模式下通過 ASTM F1977-04 (2017) 吸塵機系統標準之過濾效率測試，實際過濾效率可能因操作環境而有所差異。

一隻手正在握住手提式吸塵機的手柄。手柄上展示了開關鍵、Wi-Fi 鍵及Turbo 鍵。

一指輕觸開關

打掃時無需長按開關鍵，一指輕觸開關及調節吸力。
CordZero A9 Kompressor 吸塵機正放置在大廳的充電座上，而位置則在沙發附近，非常方便。

任何地方均能儲放及充電

充電座可以掛牆、座地或簡易安裝，並可同時為電池充電。

CordZero A9 Kompressor 吸塵機正放置在辦公室桌子旁的充電座上。

任何地方均能儲放及充電

充電座可以掛牆、座地或簡易安裝，並可同時為電池充電。

CordZero A9 Kompressor 吸塵機正放置在睡房內的充電座上，而位置則在睡床旁邊。

任何地方均能儲放及充電

充電座可以掛牆、座地或簡易安裝，並可同時為電池充電。

以側視圖顯示該產品，其手柄上附設 4 段伸延選項的箭嘴。向左畫的線條顯示手柄可延伸至 3.68 尺，然後是 2.89 尺並可以旋轉。

可調節式伸縮吸塵管

具有 4 段伸延功能，依據使用者身高或不同情況調節最佳使用長度，輕鬆伸縮方便儲存及延伸至難以觸及的位置。

吸塵器正放置在客廳的充電座上，而一名女士正在前方觀看手機手機螢幕正顯示產品清潔記錄的圖像。

輕鬆管理吸麈機

透過 LG ThinQ™ 應用程式管理吸麈機，功能包括狀態監察、濾網清潔提醒、使用記錄、推送通知及 Smart Diagnosis™ 智能診斷 。

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總結

列印
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
105 x 215 x 295
重量（公斤）
2.6
附設電池（數目）
鋰離子電池2枚
機身顏色（吸塵機）
鐵灰色

主要規格

  • 機身顏色（吸塵機）

    鐵灰色

  • 五重過濾系統

  • 氣旋技術

    多重旋風式氣旋

  • Kompressor 壓縮技術

  • 智能變頻器摩打

  • 伸縮管（4 段長度）

  • 可洗濾網

    HEPA, 前導濾網及金屬濾網

所有規格

材質與飾面

  • 機身顏色（吸塵機）

    鐵灰色

基本配件

  • 二合一吸頭

  • 縫隙吸頭

電池

  • 附設電池（數目）

    鋰離子電池2枚

  • 每電池充電時間（分鐘）

    240

  • 每電池最長運行時間（分鐘）（一般模式、沒有吸頭情況下）

    60

  • 每電池最長運行時間（分鐘）（Turbo 效能模式、而沒有吸頭情況下）

    7

尺寸及重量（吸塵機）

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    105 x 215 x 295

  • 重量（公斤）

    2.6

功能（吸塵機）

  • 類型

    CordZero™ A9Komp

  • 智能變頻器摩打

  • 五重過濾系統

  • 電池狀態顯示器

  • 氣旋技術

    多重旋風式氣旋

  • Kompressor 壓縮技術

  • 伸縮管（4 段長度）

  • 可洗濾網

    HEPA, 前導濾網及金屬濾網

吸頭

  • 震動寢具吸頭

  • 電動地拖吸頭

  • 電動迷你吸頭 (寵物)

    選購

  • 纖薄電動地板吸頭

其他工具及配件

  • 可彎曲吸頭

效能（吸塵機）

  • 強效清潔模式

    30分鐘

  • 集塵箱容量 (公升)

    0.44

智能科技

  • 清潔記錄

  • 濾網清潔提示

  • 智能診斷

網上購買/零售商

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