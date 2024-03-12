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LG TONE Free T90S (黑色)
石墨烯
更新、更輕、更強。
T90S 耳機振膜以純石墨烯製作，在逼真音效和輕巧設計間取得完美平衡，達到高級音響的標準。
石墨烯
如紙般輕巧 如金屬般堅硬
石墨烯為高級音響設備帶來革命性改變。這種頂尖物料能減少振膜振動、變形和扭曲，帶來無可媲美的音效。更能精準呈現高解析度音效，令小巧的耳機也能提供豐富且清晰的沉浸式音效體驗。
探索更多有關石墨烯的詳情
探索石墨烯如何塑造音響設備的未來。
畫面顯示六角形圖案。點擊了解更多有關石墨烯材料的資訊。
隨時享受 Dolby 全景聲
T90S 為所有裝置帶來支援 Dolby Atmos 和 Dolby Head Tracking™ 的高質音效。
Dolby Virtualizer and Optimizer 帶來逼真的沉浸式音效令您身臨其境。
黑色的 T90S 耳機漂浮在無限空間中。左邊展示了左耳耳機的正面。右邊展示了右耳耳機。中間位置展示了 Dolby Atmos 耳機的標誌，兩邊有音效圖案。
*LG T90 系列 Dolby Atmos 耳機是全球首部支援 Dolby Head Tracking™ 的無線耳機，可以與任何裝置進行配對，享受不同娛樂體驗。
Dolby Atmos
連接任何裝置 隨時享受音樂
T90S 内置 Dolby Atmos 技術，將所有音頻都轉化為環迴立體聲體驗，而無需特地連接支援 Dolby 的裝置或内容。在不同裝置都能以沉浸式音效享受串流直播、遊戲和音樂等不同娛樂體驗。
Dolby Head tracking™
逼真音效 聲隨形動
T90S 讓您一直身處場景的中心。在您轉動頭部時，耳機會重新校準聲音，使音效更自然，讓您沉醉在娛樂體驗之中。與支援 Dolby Atmos 的裝置和内容連接時，細緻清晰的音效環繞您左右，讓沉浸式體驗更上一層樓。
一名女士戴着 T90S 耳機，展現笑容。女士頭部的模擬環狀線條突出 Dolby Head tracking™ 功能的環繞效果。
*模擬影像僅供參考。
3D 環迴立體音效
T90S 耳機可加強空間維度，使人猶如置身體育場館，享受自然響亮而不失真的聲音，
為您帶來更個人化立體音效體驗。
一名女士戴着 T90S 耳機，展現笑容。女士頭部的模擬環狀音效線條突出空間音效。右邊展示了智能電話的界面，顯示此功能可在 TONE Free應用程式中設定。
*可在 TONE Free 應用程式中設定。
Uvnano 讓耳機時刻保持衛生
潔淨的雙耳細聽清晰的聲音
您可將無線耳機放入充電盒中進行消毒。充電盒内置紫外光燈，
其照射範圍擴大至整個耳塞區域，可減少高達 99.9% 細菌。
G TONE Free T90S 俯視圖，圖中充電盒打開。一隻耳機平放，以展示 UV Nano 納米紫外線燈。文字在耳機旁展示。
*UVnano 是從 UV 及其單位納米衍生而來的複合詞。
*根據獨立測試顯示，Uvnano 紫外線充電盒在充電期間能於 10 分鐘內減少 99.9% 的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及肺炎克雷伯菌。紫外線 LED 功能僅在充電時運作。結果可能因實際使用環境而異。
*紫外線 LED 燈肉眼無法看見，而且只有在充電盒關起來且內有耳機時才會啟動。藍色指示燈僅為美觀效果，它會在充電盒蓋打開時亮起。
*本產品使用波長在 265 至 285 納米之間的紫外線技術。
*模擬影像以提升對功能的理解。
即插即用
一插即用
隨時隨地進入娛樂世界
即使是不支援藍牙的裝置，透過 T90S 充電盒即能連接，享受各種娛樂。
一名女士戴着 T90S 耳機，以「即插即用」功能在飛機上享受娛樂。
自適應主動式降噪功能
無論身在何處，都能減少環境噪音
透過最強降噪功能，隨時隨地進行沉浸式享受。T90S 耳機實時分析環境噪音，以達到最佳降噪效果。
模擬影像展示 T90S Adaptive Noise Cancelling 功能。
平衡設計
提升音質 貼合耳型
T90S 經科學設計，完美貼合耳型，讓您集中工作。
3 麥克風及 1 個語音拾取單元
提供超清晰通話
每邊耳機內置三個麥克風和一個語音拾取單元，可監測您的聲音和周圍噪音，並通過跟蹤下巴動作您的，提高通話品質。全新的高訊號雜訊比 (Hi-SNR) 麥克風減少更多環境噪音，使通話聲音自然清晰。
*Hi-SNR 麥克風：訊噪比由 65 分貝提高至 68 分貝。
科學設計 完美貼合
舒適聆聽
全新人體工學設計及柔軟的醫療級耳塞，緊貼耳朵、感覺與外界隔絕，讓您長時間聆聽也不會給帶來任何負擔。
3D 掃描
為 300 位測試者 3D 繪製耳型
標記位置
對 3D 繪圖結果進行建模
虛擬試戴
虛擬試戴耳機
人體工學分析
測試虛擬試戴的受壓部分
噪音分離演算法
讓您的聲音更加清晰突出
通話時，您的聲音會與環境噪音混集在一起
T90S 會分析周圍環境。
T90S 將人聲和環境噪音分離
將人聲從環境噪音中分離。
聆聽清晰人聲
通話或對話時，T90S 會啓用語音拾取單元和噪音分離算法。
悄悄話模式
取出右邊耳機，並靠近麥克風輕聲説話。
悄悄話模式讓您沉醉於私密對話。
聆聽模式
聆聽模式讓部分環境聲進入耳中，讓您聽見周邊的聲音。
對話模式
當您和朋友在一起時，可輕按切換至對話模式，放大對方的聲音，讓您能邊使用耳機邊聊天。
*模擬螢幕影像。UX/UI 或有變動。
Tone Free 應用程式
簡化控制
您可透過建立個人賬戶儲存個人偏好設定、檢查電池續航時間，並可無縫連接享受音樂。
|電池使用時間
一次充電 全日續航
關閉主動降噪功能，T90S 耳機即可使用長達 9 小時，
充電盒再額外提供 36 小時續航。
*電池續航時間取決於裝置設定、環境、使用情況和眾多其他因素。
*根據 LGE 內部品質測試顯示，關閉主動降噪功能、環境模式和 Dolby Atmos 時，耳機電池和充電盒電池的續航時間分別為 9 小時和 36 小時。
*產品隨附白色或黑色 AUX 電線。
*當音源裝置和耳機都配備 Snapdragon Sound 技術時，才能享受它的完整功能。如音源裝置沒有 Snapdragon Sound™ 技術認證時，可使用「即插即用」功能使用無線連接。
*Snapdragon Sound 是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其子公司的產品。
*Snapdragon 和 Snapdragon Sound 是 Qualcomm Incorporated 的商標或註冊商標。
主要規格
-
3D 聲場
是
-
apt-X Adaptive
是
-
主動式降噪 (ANC)
是
-
單元體積
9.8Φ (Graphene)
-
Meridian 音效
是
-
即插即用
是
-
UVnano
是
-
防水/防濺
IPX4
-
無線充電
是
所有規格
喇叭
-
單元體積
9.8Φ (Graphene)
-
單元種類
Dynamic
SOUND SOLUTION
-
主動式降噪 (ANC)
是
-
環境模式
是
-
Talk Thru
是
-
麥克風數量
4
EQ
-
自訂 EQ
是
-
LG EQ
是
-
Meridian EQ (自然、浸沉)
是
-
Meridian 音效
是
-
Dolby Atmos
是
-
3D 聲場
是
音頻編解碼器
-
AAC
是
-
apt-X Adaptive
是
-
SBC
是
連接性
-
BLE
是
-
Google 快速配對
是
-
藍牙版本
5.4
電量 (小時)
-
耳機 (關閉 ANC)
9
-
總共 (耳機+充電盒)
36
充電時間 (小時)
-
充電盒
2.5
-
耳機
1
方使性
-
快速充電
是
-
多點配對
是
-
多重配對
是
-
快速配對
是
-
UVnano
是
-
語音控制 (Google 助理, Siri)
是
-
防水/防濺
IPX4
-
無線充電
是
-
即插即用
是
尺寸 (WXHXD)
-
充電盒
65.0 x 29.9 x 32.6 mm
-
耳機
21.6 x 21.9 x 24.2 mm
重量
-
充電盒淨重
43.0 g
-
產品淨重
5.7 g
配件
-
充電線
是
-
醫療級矽膠耳塞
是
-
AUX (3.5Φ) to USB 連接線
是