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Le migliori smart TV 2025 da
scegliere per casa
I nostri consigli
Scegli lo smart TV per la tua casa
La scelta dello smart TV ideale è fondamentale per migliorare l’esperienza di visione a casa. I migliori smart TV LG del 2025 non offrono solo un’eccezionale qualità dell’immagine, ma integrano anche funzionalità avanzate come intelligenza artificiale, connettività rapida e piattaforme di streaming intuitive.
Scegli lo smart TV LG più adatto alle tue esigenze e trasformare ogni momento davanti allo schermo in un’esperienza coinvolgente e soddisfacente.
Qual è la migliore smart TV 55 pollici?
Per uno smart TV da 55 pollici, tra i modelli LG spiccano gli OLED 55'' serie B5, C5 e G5. La serie G5 offre inoltre la comodità della staffa integrata a filo muro o lo stand, ideale per un design elegante. In alternativa, il TV QNED 55'' Serie QNED8E garantisce un’ottima qualità dell’immagine con MiniLED e tecnologia avanzata.
Quale smart TV 43 pollici 4K è migliore?
Il TV QNED 43'' serie 80T (2024) è la scelta eccellente per chi cerca una smart TV 43 pollici 4K con tecnologia QNED e MiniLED. In alternativa, il TV UHD 43'' serie UA 73 offre un’ottima qualità a un prezzo accessibile senza rinunciare alla qualità 4K.
Qual è il sistema operativo migliore per smart TV?
I modelli LG utilizzano webOS, uno dei sistemi operativi più intuitivi e ricchi di app. Puoi trovare webOS in tutti i modelli elencati, tra cui OLED, QNED, UHD e StanbyME, garantendo una navigazione fluida e accesso rapido alle piattaforme streaming più diffuse.
Qual è la migliore smart TV 4K sul mercato?
Per qualità 4K assoluta, segnaliamo i TV OLED 42'', 48'', 55'' e 65'' serie C5, B5 e G5, che combinano risoluzione e colori straordinari. Per gli schermi di dimensioni maggiori, il TV QNED 100'' serie 86A rappresenta il massimo della tecnologia LG con risoluzione 4K su grande formato. Anche i TV UHD 65'' e 75'' serie UA 75 offrono alte performance a prezzo competitivo.
Qual è la migliore Smart TV da 42 pollici con risoluzione 4K?
Tra i televisori di 42 pollici, il TV OLED 42'' serie C5 è il top per risoluzione 4K, neri profondi e colori vividi, perfetta per ambienti piccoli o camere da letto con alta qualità visiva.
Quali sono i migliori Smart TV per vedere film e serie TV?
Per un’esperienza film e serie TV di alta qualità, consigliamo i TV OLED serie G5, B5 e C5 nelle dimensioni da 48'' a 77'', grazie alla resa cromatica, contrasto perfetto e supporto HDR avanzato. Il TV QNED evo con MiniLED 65'' serie 93A è ideale per chi preferisce luminosità elevata e uniformità di luce. Inoltre, i modelli StanbyME e StanbyME 2 sono pensati per un utilizzo versatile e smart in ogni ambiente.