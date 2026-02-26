Per un’esperienza film e serie TV di alta qualità, consigliamo i TV OLED serie G5, B5 e C5 nelle dimensioni da 48'' a 77'', grazie alla resa cromatica, contrasto perfetto e supporto HDR avanzato. Il TV QNED evo con MiniLED 65'' serie 93A è ideale per chi preferisce luminosità elevata e uniformità di luce. Inoltre, i modelli StanbyME e StanbyME 2 sono pensati per un utilizzo versatile e smart in ogni ambiente.