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WashTower Colonna Bucato 17/16 Kg AI DD | Classe E/D | Pannello unificato, TurboWash360,Pompa di calore | Nera
WT1716BBF
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Funzionalità principali
- Colonna bucato salvaspazio: un unico elettrodomestico che combina lavatrice e asciugatrice in un design elegante che ottimizza l'ingombro
- Pannello comandi unificato: tutti i comandi sono organizzati in un unico pannello touch, facilmente raggiungibile e più comodo da usare
- Smart Pairing: l'asciugatrice imposta automaticamente il programma migliore in base al bucato che hai appena fatto
- La migliore efficienza energetica: lavatrice classe A-10% e asciugatrice classe A+++, per la massima efficienza e il minor impatto sulla bolletta
- Lava e asciuga in 59 minuti: la lavatrice e l'asciugatrice si sincronizzano in modo da ottimizzare il preriscaldamento facendoti risparmiare tempo
- Pompa di calore DUAL Inverter: la nuova generazione di pompa di calore che migliora l'efficienza facendoti risparmiare energia
*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo. Puoi verificare il design effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.
*Il 10% più efficiente dell'Indice di Efficienza Energetica rispetto allo standard minimo associate alla classe di efficienza energetica A per le lavatrici.
La soluzione unica per il tuo bucato
Salvaspazio
Lavatrice e asciugatrice combinate in un unico elettrodomestico.
Pannello unificato
Un unico centro di controllo touch, più pratico ed ergonomico.
Cura dei tessuti
L'AI rileva il tipo di tessuto e usa i movimenti di lavaggio più idonei.
Risparmia tempo
Lavatrice e asciugatrice si sincronizzano per un bucato in soli 59 min.
Colonna bucato
Un corpo, due anime
La nostra WashTower è la soluzione perfetta per te che cerchi la massima praticità in un elettrodomestico di classe. Hai tutti i vantaggi di una colonna bucato con lavatrice e asciugatrice impilate, ma in meno spazio. E in più valorizza il tuo ambiente grazie al suo design monolitico di colore nero.
*Le soluzioni di installazione mostrate nelle immagini sono a puro scopo indicativo. Il prodotto necessita di spazio posteriore e laterale come illustrato nel manuale d'uso.
*Comparazione effettuata con una colonna bucato tradizionale ottenuta impilando una lavatrice e un'asciugatrice LG standard.
La tecnologia intelligente
*Il prodotto mostrato nelle immagini e nei video è inserito al solo scopo illustrativo e potrebbe essere diverso da quello reale. Puoi verificare il design effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.
*Test effettuato da Intertek a maggio 2022, comparando le prestazioni del programma Cotone della lavatrice della WashTower(F13EJN) con un carico di 2kg contenente dei campioni di tessuto con 5 buchi sfilacciati. Il test ha verificato che i danni ai tessuti - misurati nel numero di fili tirati durante il lavaggio - usando il ciclo con AI di Classe 1 sono inferiori di oltre il 10% rispetto al ciclo AI di Classe 3.
- Ciclo AI di Classe 1: l'algoritmo identifica il carico come tessuti morbidi e delicati.
- Ciclo AI di Classe 3: l'algoritmo identifica il carico come tessuti normali, simulando il ciclo cotone tradizionale.
*I risultati potrebbero differire in base agli indumenti e all'ambiente di utilizzo.
*L'AI DD interviene solo con i programmi Cotone, Misti e Sintetici.
Risparmia tempo scritto in nero, probabilmente si riferisce a un prodotto o servizio che aumenta l'efficienza.
*Test effettuato da Intertek con un carico composto da 3 tipologie di indumenti: tuta da donna (89% poliestere, 11% spandex), 3 magliette (65% poliestere, 35% cotone) e due paia di pigiami (73% cotone, 27% poliestere). Testato con ciclo di lavaggio Rapido e ciclo di asciugatura Rapido, abilitando l'opzione ""Pronto per asciugatrice"". Il valore indicato non tiene conto del tempo necessario per il trasferimento manuale degli indumenti dalla lavatrice all'asciugatrice. *I risultati potrebbero differire in base agli indumenti e all'ambiente di utilizzo.
*Test effettuato da Intertek a gennaio 2023 usando il programma Cotone con l'opzione TurboWash su un carico di 2kg.
*I risultati potrebbero differire in base agli indumenti e all'ambiente di utilizzo.
Nessuna immagine
Allergy Care
Riduce gli acari della polvere domestica
Se in famiglia qualcuno soffre di problemi allergici, il programma Allergy Care è il tuo alleato perfetto. Grazie alle alte temperature, infatti, riduce gli acari della polvere responsabili di allergie o problemi respiratori. L'Allergy Care è disponibile sia per il ciclo di lavaggio sia per quello di asciugatura, quindi puoi decidere se usarlo solo per uno dei due cicli o su entrambi.
*Il ciclo Allergy Care è stato approvato dalla BAF (British Allergy Foundation) per la sua capacità di ridurre gli acari della polvere domestica.
*Il ciclo Allergy Care per la lavatrice fa parte del programma Igiene. Il programma Igiene può essere scaricato nella WashTower tramite l'app ThinQ, oppure può essere selezionato direttamente dai Cicli Cloud all'interno dell'app stessa.
*Il programma Igiene della lavatrice è stato testato da Intertek con un campione di tessuti in cotone da 3,6kg, da cui è risultata la riduzione dei batteri S. aureus, P. aeruginosa e K. pneumoniae.
*Il prodotto mostrato nelle immagini e nei video è inserito al solo scopo illustrativo e potrebbe essere diverso da quello reale. Puoi verificare il design effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.
Pompa di Calore Dual Inverter™
Asciuga i tuoi capi con la massima efficienza
Per garantire le migliori prestazioni di asciugatura, abbiamo progettato un nuovo sistema di pompa di calore inverter chiamato DUAL Inverter, proprio perché è basato su due cilindri rotanti invece che su uno solo. Il doppio cilindro permette di migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema a pompa di calore facendoti risparmiare energia.
*Test effettuato da Intertek a gennaio 2021. Ciclo Cotone (normale) con un carico di 3,83kg comparato a un'asciugatrice LG tradizionale (RC90V9AV2W rispetto a RC9066A3F)
*I risultati potrebbero differire in base agli indumenti e all'ambiente di utilizzo.
Condensatore autopulente
La manutenzione non è più un problema
Il sistema di pulizia automatica sfrutta dei getti di acqua a pressione per pulire il condensatore a ogni ciclo. In questo modo le prestazioni di asciugatura saranno sempre al top e tu avrai meno pensieri. E non dovrai nemmeno svuotare il cassettino dell'acqua, perché puoi collegare lo scarico direttamente a quello della lavatrice.
*Il prodotto mostrato nelle immagini e nei video è inserito al solo scopo illustrativo e potrebbe essere diverso da quello reale. Puoi verificare il design effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.
*L'effetto della pulizia del condensatore potrebbero variare a seconda all'ambiente di utilizzo.
*La frequenza delle operazioni di pulizia del condensatore potrebbe variare a seconda del grado di umidità iniziale del bucato.
Ti serve qualcosa? Basta chiederlo!
La nostra WashTower è intelligente, tanto che risponde direttamente ai tuoi comandi vocali usando l'assistente vocale di Google. Ad esempio, puoi chiedere quale programma è impostato sulla lavatrice e lei ti risponderà tramite il tuo Google Home.
Tutto sotto controllo, anche fuori casa
Scarica l'app LG ThinQ™ sul tuo smartphone ed entra in contatto con la tua WashTower anche quando non sei a casa. Potrai perfino avviare il lavaggio direttamente dal tuo smartphone.
Tieni sotto controllo la tua WashTower
Con l'app LG ThinQ si apre un mondo di possibilità per interagire con la tua WashTower! Puoi scaricare nuovi programmi specifici per il tuo bucato, monitorare il consumo energetico, ricevere varie notifiche e molto altro ancora.
*Il supporto di Google Assistant richiede l'utilizzo di uno speaker AI (ad esempio Google Home), uno smartphone con Google Assistant oppure un dispositivo compatibile
*Richiede il download dell'app LG ThinQ (disponibile per dispositivi Android e iOS sui rispettivi app store), la creazione di un account utente ThinQ e la connettività internet.
Istruzioni per l'installazione
La WashTower è semplice da installare pressoché in qualunque ambiente. Assicurati di seguire le seguenti indicazioni, oppure consulta il manuale d'uso per le istruzioni dettagliate.
Si vede qualcuno che misura la dimensione di un mobile usando un metro flessibile.
Accessori per l'installazione
Ecco cosa troverai insieme alla tua WashTower
Lista di accessori per l'installazione
Domande frequenti (FAQ)
Q.
Quante prese di corrente servono per la WashTower?
A.
La WashTower ha due cavi di alimentazione: uno per la lavatrice e uno per l'asciugatrice. Abbiamo preferito adottare questa soluzione in modo che possa usare entrambi gli elettrodomestici simultaneamente, qualora ne avessi bisogno.
Q.
Se uno dei due elettrodomestici si rompesse, posso usare quello funzionante? Oppure la WashTower non è utilizzabile?
A.
Sebbene la WashTower abbia un corpo unico, è composta da due unità separate: una lavatrice e un'asciugatrice, ciascuna delle quali ha la propria alimentazione e il proprio motore. Quindi, se anche la lavatrice avesse un problema, potrai continuare a usare l'asciugatrice e viceversa.
Q.
Che tipo di garanzia ha la WashTower? È differente da quella degli altri elettrodomestici LG?
A.
Nei primi 2 anni la WashTower è coperta dalla garanzia convenzionale LG che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui godi in quanto consumatore finale. In aggiunta, LG - dal terzo al decimo anno - offre una garanzia convenzionale esclusivamente sul motore della lavatrice, sul motore dell'asciugatrice e sulla pompa di calore Dual Inverter dell'asciugatrice. Il costo di ogni altra parte di ricambio, il costo della manodopera ed il costo di intervento sono esclusi. La garanzia convenzionale LG copre esclusivamente gli acquisti effettuati dai consumatori finali.
Q.
Cos'è lo Smart Pairing?
A.
"È una funzione che permette ai due elettrodomestici di dialogare l'uno con l'altro, in modo da scambiarsi informazioni. In particolare, la lavatrice comunica all'asciugatrice il ciclo di lavaggio, in modo che l'asciugatrice ne imposti uno adeguato per asciugare il bucato che stai facendo.
Per usare la funzione Smart Pairing, devi collegare la WashTower al Wi-Fi di casa usando l'app LG ThinQ sul tuo smartphone. Trovi l'app LG ThinQ sia su Play Store per smartphone Android sia su App Store per smartphone iOS."
Q.
Gli elettrodomestici della WashTower sono da impilare manualmente dopo l'acquisto?
A.
No, la WashTower è un pezzo unico e non richiede assemblaggio aggiuntivo né accessori per comporre la colonna bucato.
Q.
Posso invertire il verso di apertura delle porte?
A.
No, non puoi invertire il verso di apertura delle porte. Il verso di apertura è da destra a sinistra (le cerniere sono a sinistra).
Q.
Visto che ci sono due elettrodomestici, serve un doppio scarico per l'acqua?
A.
La lavatrice e l'asciugatrice hanno il proprio scarico dell'acqua, ma hai bisogno di un unico collegamento nel muro. I due tubi, infatti, vengono convogliati in un unico scarico utilizzando il connettore incluso in confezione.
Q.
Qual è il consumo massimo facendo funzionare i due elettrodomestici simultaneamente (ad esempio per lavare degli indumenti mentre ne asciugo altri)?
A.
Il consumo dei due elettrodomestici varia in base al programma e al carico. In ogni caso, supponendo una casistica estrema, la WashTower avrebbe un consumo massimo di circa 3,2kW.
Q.
Che differenza c'è fra il programma "Download" e il "Ciclo Cloud"?
A.
Sia il programma Download sia il Ciclo Cloud necessitano dell'app ThinQ per essere utilizzati. Ma mentre il programma Download viene scaricato nella WashTower - rimanendo quindi in memoria anche quando la spegni - il Ciclo Cloud è gestito soltanto dall'app e dovrai selezionarlo da lì tutte le volte che vorrai usarlo. Ti consigliamo quindi di usare la funzione Download per memorizzare un programma che usi frequentemente, in modo da poterlo avviare anche senza aprire l'app sullo Smartphone.
Q.
Quando devo impostare la funzione "Pronto per asciugatrice"? Posso farlo anche a lavaggio iniziato?
A.
La funzione "Pronto per asciugatrice" prevede che la lavatrice indichi all'asciugatrice quando iniziare il pre-riscaldamento in modo da risparmiare tempo. Per fare in modo che il calcolo delle tempistiche avvenga correttamente, devi impostare la funzione "Pronto per asciugatrice" prima di avviare il lavaggio, durante la selezione dei programmi.
Q.
Su quanti programmi è attivo il vapore della lavatrice?
A.
Puoi impostare l'opzione vapore su 3 programmi di lavaggio: Cotone, Sintetici ed Eco 40-60
Q.
Posso attaccare il tubo dell'acqua al rubinetto dell'acqua calda?
A.
No, la lavatrice della WashTower deve essere collegata al rubinetto dell'acqua fredda.
Guida passo dopo passo
Installa la tua nuova lavatrice LG: veloce e semplice
Segui la nostra guida video semplice, passo dopo passo, per installare il tuo nuovo LG WashTower™, inclusi i collegamenti idrici e di scarico, il livellamento e la stabilizzazione della struttura impilata. Inizia a lavare e asciugare oggi stesso.
*Immagini basate su un modello 3D rappresentativo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale. I passaggi di installazione possono variare in base al modello del prodotto e alle normative locali. Consultare sempre il manuale del prodotto per la sicurezza e le istruzioni specifiche del modello.
Caratteristiche principali
CAPACITÀ - Capacità massima di lavaggio (kg)
17
CAPACITÀ - Capacità massima di asciugatura (kg)
16
DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm)
700 x 1.890 x 770
CONSUMI - Classe di efficienza energetica (lavaggio)
E
CONSUMI - Classe di efficienza energetica (asciugatura)
D
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LAVATRICE - Centrifuga massima selezionabile (giri/min)
1400
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LAVATRICE - AI DD
Sì
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LAVATRICE - TurboWash 360
Sì
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LAVATRICE - Autodosaggio del detersivo (ezDispense)
No
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LAVATRICE - Steam
Sì
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'ASCIUGATRICE - Pompa di calore DUAL Inverter
Sì
FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ
Sì
Tutte le specifiche
CAPACITÀ
Capacità massima di lavaggio (kg)
17
Capacità massima di asciugatura (kg)
16
CODICE EAN
Codice a barre
8806096524794
DESIGN E FINITURE
Colore dell'asciugatrice
Acciaio nero
Colore della lavatrice
Acciaio nero
Materiale o finitura dell'oblò
Vetro temperato nero
COMANDI E DISPLAY
Partenza ritardata
3-19 ore
Tipologia
Tasti touch e display LED
Indicatore di chiusura dell'oblò (lavatrice)
Sì
Indicatore numerico
18:88
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LAVATRICE
Tipologia di asciugatrice
Lavatrice a carica frontale
6 Motion DirectDrive
Sì
AI DD
Sì
Riavvio automatico
No
Sollevatori del cestello
Sollevatori slim in acciaio inox
Illuminazione del cestello
Sì
Cestello a bolle
Sì
Segnale di fine ciclo
Sì
Sistema di rilevazione della schiuma
Sì
Inverter DirectDrive
Sì
Piedini di livellamento
Sì
LoadSense
Sì
Centrifuga massima selezionabile (giri/min)
1400
Cestello in acciaio inox
Sì
Steam
Sì
TurboWash 360
Sì
Sensore delle vibrazioni
Sì
Livello dell’acqua
Auto
Allacciamento idrico (acqua calda / fredda)
Solo fredda
Autodosaggio del detersivo (ezDispense)
No
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'ASCIUGATRICE
Tipologia di asciugatrice
Asciugatrice a condensazione
6 Motion DirectDrive
No
AI DD
No
Sensore asciugatura con IA
No
Condensatore autopulente
Sì
Riavvio automatico
No
Pompa di calore DUAL Inverter
Sì
Illuminazione del cestello
Sì
Dual Dry
Sì
Doppio filtro antipelucchi
Sì
Cestello a bolle
Sì
Indicatore svuotamento acqua
No
Segnale di fine ciclo
Sì
Fonte di calore
Pompa di calore
Inverter DirectDrive
No
LoadSense
Sì
Oblò reversibile
No
Sensore di asciugatura
Sì
CONSUMI
Classe di efficienza energetica (asciugatura)
D
Classe di efficienza energetica (lavaggio)
E
ETICHETTA ENERGETICA (LAVATRICE)
Premio ‘EU Ecolabel Award’
No
Durata in modalità left-on (min)
15
Eco 40-60 (Pieno carico) (kWh)
17,0
Eco 40-60 (Mezzo carico) (kWh)
8,5
Eco 40-60 (Quarto di carico) (kWh)
4,5
Classe di efficienza energetica
E
Velocità massima di centrifuga (giri al minuto)
1.060
Rumorosità in centrifuga in dBA (Classe)
72
Potenza assorbita (W) - Modalità OFF
0,5
Potenza assorbita (W) - Modalità ON
0,5
Classe di efficienza della centrifuga
B
Percentuale di umidità residua dopo la centrifuga (%)
53,9
Programma standard (solo lavaggio)
Eco 40-60 40℃
Durata (min) - (Pieno carico)
239
Durata (min) - (Mezzo carico)
179
Durata (min) - (Quarto di carico)
169
Capacità di lavaggio (kg)
17,0
Consumo acqua per ciclo (litri)
68
Consumo energetico per 100 cicli (kWh)
101
ETICHETTA ENERGETICA (ASCIUGATURA)
Asciugatrice
No
Premio ‘EU Ecolabel Award’
No
Classe di efficienza di condensazione
B
Durata in modalità left-on (min)
12
Efficienza di condensazione a pieno carico (%)
88
Efficienza di condensazione a mezzo carico (%)
88
Rumorosità (dBA)
63
Potenza assorbita (W) - Modalità OFF
0,5
Potenza assorbita (W) - Modalità ON
0,5
Programma asciugatura standard
Cotone, DualDry Energia, Pronto armadio
Durata (min) - (Pieno carico)
293
Durata (min) - (Mezzo carico)
293
Efficienza ponderata di condensazione (%)
88
Durata ponderata programma (min)
293
Consumo energetico annuo (kWh)
298
PROGRAMMI DELLA LAVATRICE
Cotone
Sì
Lavaggio con IA
Sì
Allergy Care (lavaggio)
Sì
Lavaggio a freddo
No
Protezione dei colori
No
Cotone +
Sì
Speciale capi scuri
No
Delicati
No
Programma scaricato
No
Scarico + centrifuga
No
Piumini
Sì
Sintetici
Sì
Eco 40-60
Sì
Cura delicata
Sì
Igiene
Sì
Intensivo 60
No
Misti
Sì
Outdoor
No
Rapido 30
No
Lavaggio rapido
No
Refresh
No
Risciacquo + centrifuga
No
Lavaggio silenzioso
No
Protezione pelle
Sì
Rapido14
No
Abbigliamento sportivo
No
Antimacchia
Sì
Refresh con vapore
No
Pulizia vasca
No
TurboWash 39
No
TurboWash 49
No
TurboWash 59
No
Lana (A mano / Lana)
No
PROGRAMMI DELL'ASCIUGATRICE
Piumino
Sì
Easy Care
Sì
Jeans
No
Misti (tessuti misti)
Sì
Rapido 30
No
Asciugatura rapida
Sì
Asciugatura su ripiano
Sì
Cotone
Sì
Asciugatura con IA
Sì
Allergy Care
Sì
Rinfresca lenzuola
Sì
Capi ingombranti
No
Aria fredda
Sì
Cotone +
Sì
Delicati
Sì
Refresh piumini
Sì
Programma scaricato
Sì
Refresh
Sì
Protezione pelle
No
Abbigliamento sportivo
No
Pulizia cestello con vapore
No
Igiene a vapore
No
Refresh a vapore
No
Asciugamani
No
Aria calda
Sì
Lana
Sì
FUNZIONI SMART
Programmi nel cloud
Sì
Download programmi aggiuntivi
Sì
Controllo dei consumi
Sì
Avvio da remoto e controllo ciclo
Sì
Smart Diagnosis
Sì
Wi-Fi con app ThinQ
Sì
Istruzioni per la pulizia del cestello della lavatrice
Sì
Abbinamento intelligente fra lavatrice e asciugatrice
Sì
DIMENSIONI E PESO
Profondità con oblò aperto a 90˚ (P'') (mm)
1.400
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)
754 x 1.997 x 770
Profondità compreso l'oblò (P') (mm)
770
Dimensioni (L x A x P) (mm)
700 x 1.890 x 770
Peso (kg)
154,0
Peso con imballo (kg)
172,0
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
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