WashTower Colonna Bucato 17/16 Kg AI DD | Classe E/D | Pannello unificato, TurboWash360,Pompa di calore | Nera

*Il ciclo Allergy Care è stato approvato dalla BAF (British Allergy Foundation) per la sua capacità di ridurre gli acari della polvere domestica.

*Il ciclo Allergy Care per la lavatrice fa parte del programma Igiene. Il programma Igiene può essere scaricato nella WashTower tramite l'app ThinQ, oppure può essere selezionato direttamente dai Cicli Cloud all'interno dell'app stessa.

*Il programma Igiene della lavatrice è stato testato da Intertek con un campione di tessuti in cotone da 3,6kg, da cui è risultata la riduzione dei batteri S. aureus, P. aeruginosa e K. pneumoniae.

*Il prodotto mostrato nelle immagini e nei video è inserito al solo scopo illustrativo e potrebbe essere diverso da quello reale. Puoi verificare il design effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.