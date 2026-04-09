About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

WashTower Colonna Bucato 17/16 Kg AI DD | Classe E/D | Pannello unificato, TurboWash360,Pompa di calore | Nera

Label_2366336.pdf
Classe energetica : UE
New energy label_WT1716BBF.pdf
Classe energetica : UE
WMTD
Label_2366336.pdf
Classe energetica : UE
New energy label_WT1716BBF.pdf
Classe energetica : UE
WMTD

WashTower Colonna Bucato 17/16 Kg AI DD | Classe E/D | Pannello unificato, TurboWash360,Pompa di calore | Nera

WT1716BBF
Vista frontale di WashTower Colonna Bucato 17/16 Kg AI DD | Classe E/D | Pannello unificato, TurboWash360,Pompa di calore | Nera WT1716BBF
Immagine frontale colonna bucato LG wt1716bbf
Immagine frontale con oblò aperti colonna bucato wt1716bbf
Interfaccia touch intelligente: Colonna bucato LG WT1716BBF
Vista prospettica: colonna bucato LG WT1716BBF
Dettaglio sincronizzazione: colonna bucato LG WT1716BBF
vista pannello di controllo unificato LG wt1716bbf
vista ambientata soluzione salvaspazio colonna bucato LG wt1716bbf
vista retro con dettagli cavi di alimentazione colonna bucato LG wt1716bbf
vista ambientata colonna bucato LG wt1716bbf
vista retro colonna bucato LG wt1716bbf
Vista frontale di WashTower Colonna Bucato 17/16 Kg AI DD | Classe E/D | Pannello unificato, TurboWash360,Pompa di calore | Nera WT1716BBF
Immagine frontale colonna bucato LG wt1716bbf
Immagine frontale con oblò aperti colonna bucato wt1716bbf
Interfaccia touch intelligente: Colonna bucato LG WT1716BBF
Vista prospettica: colonna bucato LG WT1716BBF
Dettaglio sincronizzazione: colonna bucato LG WT1716BBF
vista pannello di controllo unificato LG wt1716bbf
vista ambientata soluzione salvaspazio colonna bucato LG wt1716bbf
vista retro con dettagli cavi di alimentazione colonna bucato LG wt1716bbf
vista ambientata colonna bucato LG wt1716bbf
vista retro colonna bucato LG wt1716bbf

Funzionalità principali

  • Colonna bucato salvaspazio: un unico elettrodomestico che combina lavatrice e asciugatrice in un design elegante che ottimizza l'ingombro
  • Pannello comandi unificato: tutti i comandi sono organizzati in un unico pannello touch, facilmente raggiungibile e più comodo da usare
  • Smart Pairing: l'asciugatrice imposta automaticamente il programma migliore in base al bucato che hai appena fatto
  • La migliore efficienza energetica: lavatrice classe A-10% e asciugatrice classe A+++, per la massima efficienza e il minor impatto sulla bolletta
  • Lava e asciuga in 59 minuti: la lavatrice e l'asciugatrice si sincronizzano in modo da ottimizzare il preriscaldamento facendoti risparmiare tempo
  • Pompa di calore DUAL Inverter: la nuova generazione di pompa di calore che migliora l'efficienza facendoti risparmiare energia
Altro
La WashTower in un ambiente neutro

*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo. Puoi verificare il design effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.
*Il 10% più efficiente dell'Indice di Efficienza Energetica rispetto allo standard minimo associate alla classe di efficienza energetica A per le lavatrici.

La soluzione unica per il tuo bucato

La WashTower è installata in un ambiente simile a una camera da letto, in armonia con il resto dell'arredamento.

Salvaspazio

Lavatrice e asciugatrice combinate in un unico elettrodomestico.

Vista ravvicinata del pannello di controllo unificato, evidenziato rispetto al resto della WashTower.

Pannello unificato

Un unico centro di controllo touch, più pratico ed ergonomico.

Si vede un oblò della lavatrice con all'interno dell'abbigliamento e un'icona di una maglietta in sovraimpressione.

Cura dei tessuti

L'AI rileva il tipo di tessuto e usa i movimenti di lavaggio più idonei.

L'animazione mostra il processo che permette di lavare e asciugare il bucato in soli 59 minuti.

Risparmia tempo

Lavatrice e asciugatrice si sincronizzano per un bucato in soli 59 min.

Colonna bucato

Un corpo, due anime

La nostra WashTower è la soluzione perfetta per te che cerchi la massima praticità in un elettrodomestico di classe. Hai tutti i vantaggi di una colonna bucato con lavatrice e asciugatrice impilate, ma in meno spazio. E in più valorizza il tuo ambiente grazie al suo design monolitico di colore nero.

*Le soluzioni di installazione mostrate nelle immagini sono a puro scopo indicativo. Il prodotto necessita di spazio posteriore e laterale come illustrato nel manuale d'uso.

*Comparazione effettuata con una colonna bucato tradizionale ottenuta impilando una lavatrice e un'asciugatrice LG standard.

La tecnologia intelligente

Immagine del pannello di controllo in cui sono selezionati i tasti "Piumini" della lavatrice e dell'asciugatrice.


Smart Pairing

Lavatrice e asciugatrice in perfetta sincronia

La WashTower seleziona automaticamente il ciclo di asciugatura in base al lavaggio che hai effettuato.

*Il prodotto mostrato nelle immagini e nei video è inserito al solo scopo illustrativo e potrebbe essere diverso da quello reale. Puoi verificare il design effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.

Si vede un oblò della lavatrice con all'interno dell'abbigliamento e un'icona di una maglietta in sovraimpressione.
AIDD™

Intelligente per natura

La nostra tecnologia AI DD™ si prende cura dei tuoi capi scegliendo le modalità di lavaggio più indicate in base a ciò che hai messo nel cestello. L'algoritmo AI DD, infatti, sfrutta l'Intelligenza Artificiale per identificare non solo il peso del bucato ma anche il tipo di tessuto. Così i tuoi vestiti avranno tutta la cura che si meritano per durare più a lungo.

*Test effettuato da Intertek a maggio 2022, comparando le prestazioni del programma Cotone della lavatrice della WashTower(F13EJN) con un carico di 2kg contenente dei campioni di tessuto con 5 buchi sfilacciati. Il test ha verificato che i danni ai tessuti - misurati nel numero di fili tirati durante il lavaggio - usando il ciclo con AI di Classe 1 sono inferiori di oltre il 10% rispetto al ciclo AI di Classe 3.
- Ciclo AI di Classe 1: l'algoritmo identifica il carico come tessuti morbidi e delicati.
- Ciclo AI di Classe 3: l'algoritmo identifica il carico come tessuti normali, simulando il ciclo cotone tradizionale.
*I risultati potrebbero differire in base agli indumenti e all'ambiente di utilizzo.
*L'AI DD interviene solo con i programmi Cotone, Misti e Sintetici.

Risparmia tempo scritto in nero, probabilmente si riferisce a un prodotto o servizio che aumenta l'efficienza.

Lava e asciuga il bucato in 59 minuti

Lava e asciuga il bucato in 59 minuti

L'asciugatrice si pre-riscalda prima che la lavatrice finisca il suo ciclo, così da ridurre il tempo necessario all'asciugatura.

*Test effettuato da Intertek con un carico composto da 3 tipologie di indumenti: tuta da donna (89% poliestere, 11% spandex), 3 magliette (65% poliestere, 35% cotone) e due paia di pigiami (73% cotone, 27% poliestere). Testato con ciclo di lavaggio Rapido e ciclo di asciugatura Rapido, abilitando l'opzione ""Pronto per asciugatrice"". Il valore indicato non tiene conto del tempo necessario per il trasferimento manuale degli indumenti dalla lavatrice all'asciugatrice. *I risultati potrebbero differire in base agli indumenti e all'ambiente di utilizzo.

Si vede un oblò della lavatrice con 4 getti d'acqua che vengono spruzzati all'interno.
TurboWash™360

Lava a fondo in soli 39 minuti

Grazie ai 4 getti di acqua che vengono spruzzati direttamente sui vestiti, il bucato viene lavato con un effetto doccia 3D che garantisce prestazioni eccezionali facendoti risparmiare tempo.

*Test effettuato da Intertek a gennaio 2023 usando il programma Cotone con l'opzione TurboWash su un carico di 2kg.
*I risultati potrebbero differire in base agli indumenti e all'ambiente di utilizzo.

Nessuna immagine

Allergy Care

Riduce gli acari della polvere domestica

Se in famiglia qualcuno soffre di problemi allergici, il programma Allergy Care è il tuo alleato perfetto. Grazie alle alte temperature, infatti, riduce gli acari della polvere responsabili di allergie o problemi respiratori. L'Allergy Care è disponibile sia per il ciclo di lavaggio sia per quello di asciugatura, quindi puoi decidere se usarlo solo per uno dei due cicli o su entrambi.

Lavatrice a sinistra cura allergie con tessuti puliti; asciugatrice a destra rimuove allergeni dai vestiti.

*Il ciclo Allergy Care è stato approvato dalla BAF (British Allergy Foundation) per la sua capacità di ridurre gli acari della polvere domestica.
*Il ciclo Allergy Care per la lavatrice fa parte del programma Igiene. Il programma Igiene può essere scaricato nella WashTower tramite l'app ThinQ, oppure può essere selezionato direttamente dai Cicli Cloud all'interno dell'app stessa.
*Il programma Igiene della lavatrice è stato testato da Intertek con un campione di tessuti in cotone da 3,6kg, da cui è risultata la riduzione dei batteri S. aureus, P. aeruginosa e K. pneumoniae.
*Il prodotto mostrato nelle immagini e nei video è inserito al solo scopo illustrativo e potrebbe essere diverso da quello reale. Puoi verificare il design effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.

Pompa di Calore Dual Inverter™

Asciuga i tuoi capi con la massima efficienza

Per garantire le migliori prestazioni di asciugatura, abbiamo progettato un nuovo sistema di pompa di calore inverter chiamato DUAL Inverter, proprio perché è basato su due cilindri rotanti invece che su uno solo. Il doppio cilindro permette di migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema a pompa di calore facendoti risparmiare energia.

Il motore inverter ruota e regola la velocità di rotazione in base alle necessità.

*Test effettuato da Intertek a gennaio 2021. Ciclo Cotone (normale) con un carico di 3,83kg comparato a un'asciugatrice LG tradizionale (RC90V9AV2W rispetto a RC9066A3F)
*I risultati potrebbero differire in base agli indumenti e all'ambiente di utilizzo.

Condensatore autopulente

La manutenzione non è più un problema

Il sistema di pulizia automatica sfrutta dei getti di acqua a pressione per pulire il condensatore a ogni ciclo. In questo modo le prestazioni di asciugatura saranno sempre al top e tu avrai meno pensieri. E non dovrai nemmeno svuotare il cassettino dell'acqua, perché puoi collegare lo scarico direttamente a quello della lavatrice.

Si vede il condensatore che viene pulito da dei getti di acqua.

*Il prodotto mostrato nelle immagini e nei video è inserito al solo scopo illustrativo e potrebbe essere diverso da quello reale. Puoi verificare il design effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.
*L'effetto della pulizia del condensatore potrebbero variare a seconda all'ambiente di utilizzo.
*La frequenza delle operazioni di pulizia del condensatore potrebbe variare a seconda del grado di umidità iniziale del bucato.

Ti serve qualcosa? Basta chiederlo!

La nostra WashTower è intelligente, tanto che risponde direttamente ai tuoi comandi vocali usando l'assistente vocale di Google. Ad esempio, puoi chiedere quale programma è impostato sulla lavatrice e lei ti risponderà tramite il tuo Google Home.

Tutto sotto controllo, anche fuori casa

Scarica l'app LG ThinQ™ sul tuo smartphone ed entra in contatto con la tua WashTower anche quando non sei a casa. Potrai perfino avviare il lavaggio direttamente dal tuo smartphone.

Tieni sotto controllo la tua WashTower

Con l'app LG ThinQ si apre un mondo di possibilità per interagire con la tua WashTower! Puoi scaricare nuovi programmi specifici per il tuo bucato, monitorare il consumo energetico, ricevere varie notifiche e molto altro ancora.

*Il supporto di Google Assistant richiede l'utilizzo di uno speaker AI (ad esempio Google Home), uno smartphone con Google Assistant oppure un dispositivo compatibile
*Richiede il download dell'app LG ThinQ (disponibile per dispositivi Android e iOS sui rispettivi app store), la creazione di un account utente ThinQ e la connettività internet.

Istruzioni per l'installazione

La WashTower è semplice da installare pressoché in qualunque ambiente. Assicurati di seguire le seguenti indicazioni, oppure consulta il manuale d'uso per le istruzioni dettagliate.

Si vede qualcuno che misura la dimensione di un mobile usando un metro flessibile.

Accessori per l'installazione

Ecco cosa troverai insieme alla tua WashTower

Lista di accessori per l'installazione

Domande frequenti (FAQ)

Q.

Quante prese di corrente servono per la WashTower?

A.

La WashTower ha due cavi di alimentazione: uno per la lavatrice e uno per l'asciugatrice. Abbiamo preferito adottare questa soluzione in modo che possa usare entrambi gli elettrodomestici simultaneamente, qualora ne avessi bisogno.

Q.

Se uno dei due elettrodomestici si rompesse, posso usare quello funzionante? Oppure la WashTower non è utilizzabile?

A.

Sebbene la WashTower abbia un corpo unico, è composta da due unità separate: una lavatrice e un'asciugatrice, ciascuna delle quali ha la propria alimentazione e il proprio motore. Quindi, se anche la lavatrice avesse un problema, potrai continuare a usare l'asciugatrice e viceversa.

Q.

Che tipo di garanzia ha la WashTower? È differente da quella degli altri elettrodomestici LG?

A.

Nei primi 2 anni la WashTower è coperta dalla garanzia convenzionale LG che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui godi in quanto consumatore finale. In aggiunta, LG - ﻿dal terzo al decimo anno - offre una garanzia convenzionale esclusivamente sul motore della lavatrice, sul motore dell'asciugatrice e sulla pompa di calore Dual Inverter dell'asciugatrice. Il costo di ogni altra parte di ricambio, il costo della manodopera ed il costo di intervento sono esclusi. La garanzia convenzionale LG copre esclusivamente gli acquisti effettuati dai consumatori finali.

Q.

Cos'è lo Smart Pairing?

A.

"È una funzione che permette ai due elettrodomestici di dialogare l'uno con l'altro, in modo da scambiarsi informazioni. In particolare, la lavatrice comunica all'asciugatrice il ciclo di lavaggio, in modo che l'asciugatrice ne imposti uno adeguato per asciugare il bucato che stai facendo.
Per usare la funzione Smart Pairing, devi collegare la WashTower al Wi-Fi di casa usando l'app LG ThinQ sul tuo smartphone. Trovi l'app LG ThinQ sia su Play Store per smartphone Android sia su App Store per smartphone iOS."

Q.

Gli elettrodomestici della WashTower sono da impilare manualmente dopo l'acquisto?

A.

No, la WashTower è un pezzo unico e non richiede assemblaggio aggiuntivo né accessori per comporre la colonna bucato.

Q.

Posso invertire il verso di apertura delle porte?

A.

No, non puoi invertire il verso di apertura delle porte. Il verso di apertura è da destra a sinistra (le cerniere sono a sinistra).

Q.

Visto che ci sono due elettrodomestici, serve un doppio scarico per l'acqua?

A.

La lavatrice e l'asciugatrice hanno il proprio scarico dell'acqua, ma hai bisogno di un unico collegamento nel muro. I due tubi, infatti, vengono convogliati in un unico scarico utilizzando il connettore incluso in confezione.

Q.

Qual è il consumo massimo facendo funzionare i due elettrodomestici simultaneamente (ad esempio per lavare degli indumenti mentre ne asciugo altri)?

A.

Il consumo dei due elettrodomestici varia in base al programma e al carico. In ogni caso, supponendo una casistica estrema, la WashTower avrebbe un consumo massimo di circa 3,2kW.

Q.

Che differenza c'è fra il programma "Download" e il "Ciclo Cloud"?

A.

Sia il programma Download sia il Ciclo Cloud necessitano dell'app ThinQ per essere utilizzati. Ma mentre il programma Download viene scaricato nella WashTower - rimanendo quindi in memoria anche quando la spegni - il Ciclo Cloud è gestito soltanto dall'app e dovrai selezionarlo da lì tutte le volte che vorrai usarlo. Ti consigliamo quindi di usare la funzione Download per memorizzare un programma che usi frequentemente, in modo da poterlo avviare anche senza aprire l'app sullo Smartphone.

Q.

Quando devo impostare la funzione "Pronto per asciugatrice"? Posso farlo anche a lavaggio iniziato?

A.

La funzione "Pronto per asciugatrice" prevede che la lavatrice indichi all'asciugatrice quando iniziare il pre-riscaldamento in modo da risparmiare tempo. Per fare in modo che il calcolo delle tempistiche avvenga correttamente, devi impostare la funzione "Pronto per asciugatrice" prima di avviare il lavaggio, durante la selezione dei programmi.

Q.

Su quanti programmi è attivo il vapore della lavatrice?

A.

Puoi impostare l'opzione vapore su 3 programmi di lavaggio: Cotone, Sintetici ed Eco 40-60

Q.

Posso attaccare il tubo dell'acqua al rubinetto dell'acqua calda?

A.

No, la lavatrice della WashTower deve essere collegata al rubinetto dell'acqua fredda.

Guida passo dopo passo

Installa la tua nuova lavatrice LG: veloce e semplice

Segui la nostra guida video semplice, passo dopo passo, per installare il tuo nuovo LG WashTower™, inclusi i collegamenti idrici e di scarico, il livellamento e la stabilizzazione della struttura impilata. Inizia a lavare e asciugare oggi stesso.

*Immagini basate su un modello 3D rappresentativo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale. I passaggi di installazione possono variare in base al modello del prodotto e alle normative locali. Consultare sempre il manuale del prodotto per la sicurezza e le istruzioni specifiche del modello.

Stampa

Caratteristiche principali

  • CAPACITÀ - Capacità massima di lavaggio (kg)

    17

  • CAPACITÀ - Capacità massima di asciugatura (kg)

    16

  • DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm)

    700 x 1.890 x 770

  • CONSUMI - Classe di efficienza energetica (lavaggio)

    E

  • CONSUMI - Classe di efficienza energetica (asciugatura)

    D

  • CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LAVATRICE - Centrifuga massima selezionabile (giri/min)

    1400

  • CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LAVATRICE - AI DD

  • CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LAVATRICE - TurboWash 360

  • CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LAVATRICE - Autodosaggio del detersivo (ezDispense)

    No

  • CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LAVATRICE - Steam

  • CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'ASCIUGATRICE - Pompa di calore DUAL Inverter

  • FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ

Tutte le specifiche

CAPACITÀ

  • Capacità massima di lavaggio (kg)

    17

  • Capacità massima di asciugatura (kg)

    16

CODICE EAN

  • Codice a barre

    8806096524794

DESIGN E FINITURE

  • Colore dell'asciugatrice

    Acciaio nero

  • Colore della lavatrice

    Acciaio nero

  • Materiale o finitura dell'oblò

    Vetro temperato nero

COMANDI E DISPLAY

  • Partenza ritardata

    3-19 ore

  • Tipologia

    Tasti touch e display LED

  • Indicatore di chiusura dell'oblò (lavatrice)

  • Indicatore numerico

    18:88

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LAVATRICE

  • Tipologia di asciugatrice

    Lavatrice a carica frontale

  • 6 Motion DirectDrive

  • AI DD

  • Riavvio automatico

    No

  • Sollevatori del cestello

    Sollevatori slim in acciaio inox

  • Illuminazione del cestello

  • Cestello a bolle

  • Segnale di fine ciclo

  • Sistema di rilevazione della schiuma

  • Inverter DirectDrive

  • Piedini di livellamento

  • LoadSense

  • Centrifuga massima selezionabile (giri/min)

    1400

  • Cestello in acciaio inox

  • Steam

  • TurboWash 360

  • Sensore delle vibrazioni

  • Livello dell’acqua

    Auto

  • Allacciamento idrico (acqua calda / fredda)

    Solo fredda

  • Autodosaggio del detersivo (ezDispense)

    No

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'ASCIUGATRICE

  • Tipologia di asciugatrice

    Asciugatrice a condensazione

  • 6 Motion DirectDrive

    No

  • AI DD

    No

  • Sensore asciugatura con IA

    No

  • Condensatore autopulente

  • Riavvio automatico

    No

  • Pompa di calore DUAL Inverter

  • Illuminazione del cestello

  • Dual Dry

  • Doppio filtro antipelucchi

  • Cestello a bolle

  • Indicatore svuotamento acqua

    No

  • Segnale di fine ciclo

  • Fonte di calore

    Pompa di calore

  • Inverter DirectDrive

    No

  • LoadSense

  • Oblò reversibile

    No

  • Sensore di asciugatura

CONSUMI

  • Classe di efficienza energetica (asciugatura)

    D

  • Classe di efficienza energetica (lavaggio)

    E

ETICHETTA ENERGETICA (LAVATRICE)

  • Premio ‘EU Ecolabel Award’

    No

  • Durata in modalità left-on (min)

    15

  • Eco 40-60 (Pieno carico) (kWh)

    17,0

  • Eco 40-60 (Mezzo carico) (kWh)

    8,5

  • Eco 40-60 (Quarto di carico) (kWh)

    4,5

  • Classe di efficienza energetica

    E

  • Velocità massima di centrifuga (giri al minuto)

    1.060

  • Rumorosità in centrifuga in dBA (Classe)

    72

  • Potenza assorbita (W) - Modalità OFF

    0,5

  • Potenza assorbita (W) - Modalità ON

    0,5

  • Classe di efficienza della centrifuga

    B

  • Percentuale di umidità residua dopo la centrifuga (%)

    53,9

  • Programma standard (solo lavaggio)

    Eco 40-60 40℃

  • Durata (min) - (Pieno carico)

    239

  • Durata (min) - (Mezzo carico)

    179

  • Durata (min) - (Quarto di carico)

    169

  • Capacità di lavaggio (kg)

    17,0

  • Consumo acqua per ciclo (litri)

    68

  • Consumo energetico per 100 cicli (kWh)

    101

ETICHETTA ENERGETICA (ASCIUGATURA)

  • Asciugatrice

    No

  • Premio ‘EU Ecolabel Award’

    No

  • Classe di efficienza di condensazione

    B

  • Durata in modalità left-on (min)

    12

  • Efficienza di condensazione a pieno carico (%)

    88

  • Efficienza di condensazione a mezzo carico (%)

    88

  • Rumorosità (dBA)

    63

  • Potenza assorbita (W) - Modalità OFF

    0,5

  • Potenza assorbita (W) - Modalità ON

    0,5

  • Programma asciugatura standard

    Cotone, DualDry Energia, Pronto armadio

  • Durata (min) - (Pieno carico)

    293

  • Durata (min) - (Mezzo carico)

    293

  • Efficienza ponderata di condensazione (%)

    88

  • Durata ponderata programma (min)

    293

  • Consumo energetico annuo (kWh)

    298

PROGRAMMI DELLA LAVATRICE

  • Cotone

  • Lavaggio con IA

  • Allergy Care (lavaggio)

  • Lavaggio a freddo

    No

  • Protezione dei colori

    No

  • Cotone +

  • Speciale capi scuri

    No

  • Delicati

    No

  • Programma scaricato

    No

  • Scarico + centrifuga

    No

  • Piumini

  • Sintetici

  • Eco 40-60

  • Cura delicata

  • Igiene

  • Intensivo 60

    No

  • Misti

  • Outdoor

    No

  • Rapido 30

    No

  • Lavaggio rapido

    No

  • Refresh

    No

  • Risciacquo + centrifuga

    No

  • Lavaggio silenzioso

    No

  • Protezione pelle

  • Rapido14

    No

  • Abbigliamento sportivo

    No

  • Antimacchia

  • Refresh con vapore

    No

  • Pulizia vasca

    No

  • TurboWash 39

    No

  • TurboWash 49

    No

  • TurboWash 59

    No

  • Lana (A mano / Lana)

    No

PROGRAMMI DELL'ASCIUGATRICE

  • Piumino

  • Easy Care

  • Jeans

    No

  • Misti (tessuti misti)

  • Rapido 30

    No

  • Asciugatura rapida

  • Asciugatura su ripiano

  • Cotone

  • Asciugatura con IA

  • Allergy Care

  • Rinfresca lenzuola

  • Capi ingombranti

    No

  • Aria fredda

  • Cotone +

  • Delicati

  • Refresh piumini

  • Programma scaricato

  • Refresh

  • Protezione pelle

    No

  • Abbigliamento sportivo

    No

  • Pulizia cestello con vapore

    No

  • Igiene a vapore

    No

  • Refresh a vapore

    No

  • Asciugamani

    No

  • Aria calda

  • Lana

FUNZIONI SMART

  • Programmi nel cloud

  • Download programmi aggiuntivi

  • Controllo dei consumi

  • Avvio da remoto e controllo ciclo

  • Smart Diagnosis

  • Wi-Fi con app ThinQ

  • Istruzioni per la pulizia del cestello della lavatrice

  • Abbinamento intelligente fra lavatrice e asciugatrice

DIMENSIONI E PESO

  • Profondità con oblò aperto a 90˚ (P'') (mm)

    1.400

  • Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)

    754 x 1.997 x 770

  • Profondità compreso l'oblò (P') (mm)

    770

  • Dimensioni (L x A x P) (mm)

    700 x 1.890 x 770

  • Peso (kg)

    154,0

  • Peso con imballo (kg)

    172,0

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli