Frigoriferi combinati
Di quali funzionalità hai bisogno?
Principali funzionalità dei frigoriferi combinati LG
InstaView™
Bussa due volte, guarda all’interno, mantieni la freschezza.
Total No Frost
Mantiene il congelatore libero dal ghiaccio, facile da usare.
Dispenser acqua e ghiaccio
Acqua fresca e ghiaccio con o senza impianto idraulico.
Risparmio energetico
Compressore inverter a risparmio energetico
InstaView™
Visibilità immediata, comodità intelligente
LG InstaView™ ti permette di vedere all’interno attraverso l’elegante pannello in vetro con due semplici tocchi. Questa funzionalità è disponibile nei modelli in stile americano, multi porta e alti, contribuendo a mantenere gli alimenti più freschi grazie alla riduzione della dispersione di aria fredda.
*Le funzionalità e le prestazioni possono variare in base al modello e alle condizioni d’uso.
Total No Frost
Freschezza senza brina, senza sforzo
Il sistema Total No Frost di LG, alimentato da Multi Air Flow, mantiene una freschezza uniforme in ogni angolo del frigorifero combinato, previene la formazione di ghiaccio ed elimina la necessità di sbrinamento manuale.
*Le funzionalità e le prestazioni possono variare in base al modello e alle condizioni d’uso.
Dispenser acqua e ghiaccio
Freschezza istantanea integrata
Acqua filtrata e ghiaccio fresco sono disponibili su richiesta grazie ai distributori LG presenti su tutta la gamma, anche nei modelli senza collegamento idraulico. Sarà sufficiente riempire il serbatoio e rinfrescare in qualsiasi momento.
*Le funzionalità e le prestazioni possono variare in base al modello e alle condizioni d’uso.
Risparmio energetico
Per una casa efficiente dal punto di vista energetico
I frigoriferi combinati LG utilizzano la tecnologia del compressore inverter per un raffreddamento silenzioso ed efficiente. Le funzionalità intelligenti aiutano a ridurre consumi energetici, rumore e costi di gestione.
*Rispetto al frigorifero con compressore alternativo convenzionale LG. Basato sui test VDE che confrontano il consumo energetico e il livello di rumore tra i modelli LGE GBB530NSCXE e GBB530NSQWB.
Vantaggi sulle utenze
Funzionalità utili per la tua cucina
Confronto dei prodotti
Confronta le caratteristiche principali della gamma LG per scegliere il prodotto più adatto alla tua casa e al tuo stile di vita.
|Features
|American Style
|American Style
|Multi-Door
|Multi-Door
|Tall Fridge
GSXE90EVAD
GSLV71PZTD
GMV960NNME
GMM41MSBEM
GBG7190CEV
|null
|628
|635
|617
|474
|349
*Le specifiche sono soggette a variazioni. Controlla le singole schede prodotto per informazioni aggiornate.
FAQ sul Frigorifero combinato
Q.
Qual è la differenza tra un frigorifero con collegamento idraulico e uno senza?
A.
Un frigorifero con collegamento idraulico si connette direttamente all’impianto idrico di casa, garantendo un flusso continuo di acqua fredda e ghiaccio senza bisogno di ricariche. Al contrario, un frigorifero senza collegamento idraulico è dotato di un serbatoio d’acqua integrato che richiede il riempimento manuale, rendendo più semplice l’installazione ovunque senza la necessità del collegamento all’impianto idraulico. LG offre entrambe le opzioni, permettendoti di scegliere tra la comodità del collegamento idraulico e la flessibilità di un design senza collegamento, in base alla disposizione della tua cucina.
Q.
Cosa significa un distributore d’acqua e ghiaccio con allaccio all’impianto idrico?
A.
Un dispenser di acqua e ghiaccio con allaccio all’impianto idrico si collega direttamente all’impianto idrico principale, fornendo un flusso continuo di acqua fredda e ghiaccio senza la necessità di riempire manualmente un serbatoio.
Questa funzionalità offre comodità ed è ideale per famiglie impegnate che utilizzano regolarmente acqua e ghiaccio. Molti frigoriferi combinati LG in stile americano e multi porta sono dotati di questa funzionalità, consentendo di prendere le bevande in modo semplice e immediato.
Q.
Come si cambia l’impostazione della temperatura su un frigorifero combinato?
A.
Per modificare la temperatura del frigorifero combinato LG, utilizza il pannello di controllo situato sulla porta o all’interno del vano frigorifero. Le temperature del frigorifero e del congelatore possono essere impostate separatamente in base alle tue preferenze di conservazione.
Con i modelli compatibili, l’app LG ThinQ ti permette di monitorare e regolare le impostazioni di temperatura da remoto tramite smartphone, il che ti garantisce maggiore comodità ovunque tu sia.
Q.
Quali sono i vantaggi di un frigorifero InstaView™?
A.
Il frigorifero LG InstaView™ è dotato di un pannello in vetro oscurato che diventa trasparente con due rapidi tocchi, permettendoti di vedere all’interno senza aprire la porta.
Questo aiuta a ridurre la fuoriuscita di aria fredda, migliora l’efficienza energetica e mantiene il cibo più fresco più a lungo. È un modo comodo per controllare il contenuto del frigorifero a prima vista, unendo design intelligente e praticità quotidiana.