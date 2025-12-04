Un dispenser di acqua e ghiaccio con allaccio all’impianto idrico si collega direttamente all’impianto idrico principale, fornendo un flusso continuo di acqua fredda e ghiaccio senza la necessità di riempire manualmente un serbatoio.

Questa funzionalità offre comodità ed è ideale per famiglie impegnate che utilizzano regolarmente acqua e ghiaccio. Molti frigoriferi combinati LG in stile americano e multi porta sono dotati di questa funzionalità, consentendo di prendere le bevande in modo semplice e immediato.