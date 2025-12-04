About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Frigoriferi combinati

Di quali funzionalità hai bisogno?

Primo piano del frigorifero LG InstaView. Il pannello trasparente si illumina, seguito dal distributore d’acqua. Viene mostrata la maniglia elegante prima che la porta si apra.

Funzionalità e prestazioni

Scopri le funzionalità avanzate quali InstaView™, la conservazione senza brina, il dispenser di ghiaccio e acqua e il compressore inverter a risparmio energetico, tutte combinate per offrire innovazione, praticità ed efficienza.

Principali funzionalità dei frigoriferi combinati LG

Una donna con una maglietta rosa tocca il pannello di vetro di un frigorifero LG InstaView. Attraverso il pannello trasparente, si intravedono bottiglie d’acqua e generi alimentari all’interno del frigorifero.

InstaView™

Bussa due volte, guarda all’interno, mantieni la freschezza.

Nel frigorifero combinato alto di LG ci sono contenitori con la frutta. Il lato sinistro mostra frutta fresca senza brina, mentre la frutta sul lato destro è coperta di brina.

Total No Frost

Mantiene il congelatore libero dal ghiaccio, facile da usare.

Una mano riempie un bicchiere con cubetti di ghiaccio dal distributore integrato di un frigorifero combinato LG. Il ghiaccio esce dal dispenser situato sulla parte frontale della porta del frigorifero.

Dispenser acqua e ghiaccio

Acqua fresca e ghiaccio con o senza impianto idraulico.

Frigorifero combinato LG a risparmio energetico con motore Smart Inverter ed etichetta energetica di classe superiore, che evidenzia prestazioni economiche ed ecologiche.

Risparmio energetico

Compressore inverter a risparmio energetico

Funzionalità e prestazioniVantaggi sulle utenzeConfronto dei prodottiSuggerimenti utiliFAQ
Funzionalità e prestazioni
Pagina iniziale della Guida all’acquisto
InstaView™

Visibilità immediata, comodità intelligente

LG InstaView™ ti permette di vedere all’interno attraverso l’elegante pannello in vetro con due semplici tocchi. Questa funzionalità è disponibile nei modelli in stile americano, multi porta e alti, contribuendo a mantenere gli alimenti più freschi grazie alla riduzione della dispersione di aria fredda.

Visualizza tutti i modelli InstaView™
Una donna bussa due volte sul frigorifero LG InstaView. Il pannello di vetro si illumina rivelando le bottiglie d’acqua all’interno. Poi apre la porta e ne prende una.

*Le funzionalità e le prestazioni possono variare in base al modello e alle condizioni d’uso.

Total No Frost

Freschezza senza brina, senza sforzo

Il sistema Total No Frost di LG, alimentato da Multi Air Flow, mantiene una freschezza uniforme in ogni angolo del frigorifero combinato, previene la formazione di ghiaccio ed elimina la necessità di sbrinamento manuale.

Visualizza tutti i modelli Total no frost
Primo piano del frigo LG con tecnologia Metal Fresh™, con verdure fresche e dolci mantenuti senza ghiaccio da un lato e con ghiaccio dall’altro, per esaltare la freschezza.
Primo piano del frigo LG con tecnologia Metal Fresh™, con verdure fresche e dolci mantenuti senza ghiaccio da un lato e con ghiaccio dall’altro, per esaltare la freschezza.

*Le funzionalità e le prestazioni possono variare in base al modello e alle condizioni d’uso.

Dispenser acqua e ghiaccio

Freschezza istantanea integrata

Acqua filtrata e ghiaccio fresco sono disponibili su richiesta grazie ai distributori LG presenti su tutta la gamma, anche nei modelli senza collegamento idraulico. Sarà sufficiente riempire il serbatoio e rinfrescare in qualsiasi momento.

Visualizza tutti i modelli con dispenser di acqua e ghiaccio
Primo piano del dispenser di acqua e ghiaccio del frigorifero LG, con l’interno sterilizzato visibile mentre fuoriesce acqua pulita.

*Le funzionalità e le prestazioni possono variare in base al modello e alle condizioni d’uso.

Risparmio energetico

Per una casa efficiente dal punto di vista energetico

I frigoriferi combinati LG utilizzano la tecnologia del compressore inverter per un raffreddamento silenzioso ed efficiente. Le funzionalità intelligenti aiutano a ridurre consumi energetici, rumore e costi di gestione.

Frigorifero LG con Smart Inverter Compressor ed etichetta energetica, insieme allo schermo dell’app mobile che mostra il monitoraggio dei consumi energetici per una maggiore efficienza.

Frigorifero LG con Smart Inverter Compressor ed etichetta energetica, insieme allo schermo dell’app mobile che mostra il monitoraggio dei consumi energetici per una maggiore efficienza.

*Rispetto al frigorifero con compressore alternativo convenzionale LG. Basato sui test VDE che confrontano il consumo energetico e il livello di rumore tra i modelli LGE GBB530NSCXE e GBB530NSQWB.

Vantaggi sulle utenze

Funzionalità utili per la tua cucina

Una persona riempie un bicchiere con ghiaccio dal dispenser del frigorifero LG, mostrando tre diversi tipi di ghiaccio erogati.
Ice solution
Una persona pulisce facilmente le impronte delle dita mentre chiude la porta del frigorifero, grazie alla finitura facile da pulire del frigorifero.
Easy clean
L’utente regola la mensola pieghevole del frigorifero LG per far entrare bottiglie alte, mettendo in evidenza la capienza flessibile per riporre oggetti grandi o ingombranti.
Ripiano che scompare

Confronto dei prodotti

Confronta le caratteristiche principali della gamma LG per scegliere il prodotto più adatto alla tua casa e al tuo stile di vita.

Table Caption
FeaturesAmerican StyleAmerican StyleMulti-DoorMulti-DoorTall Fridge
Vista frontale del modello GSXE90EVAD
GSXE90EVAD
Vista frontale del modello GSLV71PZTD
GSLV71PZTD
Vista frontale del modello GMV960NNME
GMV960NNME
Vista frontale del modello GMM41MSBEM
GMM41MSBEM
Vista frontale del modello GBG7190CEV
GBG7190CEV
null628635617474349

*Le specifiche sono soggette a variazioni. Controlla le singole schede prodotto per informazioni aggiornate.

Consigli utili, il nostro laboratorio

Una famiglia in una cucina moderna utilizza il frigorifero combinato LG InstaView: il padre sta mangiando e il figlio sta aprendo il frigorifero. La scena mette in risalto la facilità di accesso e l’organizzazione intelligente degli alimenti.

Tutto quello che c'è da sapere sui frigoriferi in stile americano

Primo piano dei cassetti LG Fresh Balancer e Fresh Converter all’interno del frigorifero combinato, che conservano frutta, verdura e carne fresca per mantenere gli alimenti più freschi più a lungo.

Come conservare gli alimenti freschi e mangiare sano

Frigorifero combinato LG in stile americano in acciaio inossidabile integrato in mobili da cucina contemporanei, con finiture di alta qualità e dispenser d’acqua integrato.

Frigorifero combinato con distributore di ghiaccio e acqua

FAQ sul Frigorifero combinato

Q.

Qual è la differenza tra un frigorifero con collegamento idraulico e uno senza?

A.

Un frigorifero con collegamento idraulico si connette direttamente all’impianto idrico di casa, garantendo un flusso continuo di acqua fredda e ghiaccio senza bisogno di ricariche. Al contrario, un frigorifero senza collegamento idraulico è dotato di un serbatoio d’acqua integrato che richiede il riempimento manuale, rendendo più semplice l’installazione ovunque senza la necessità del collegamento all’impianto idraulico. LG offre entrambe le opzioni, permettendoti di scegliere tra la comodità del collegamento idraulico e la flessibilità di un design senza collegamento, in base alla disposizione della tua cucina.

Q.

Cosa significa un distributore d’acqua e ghiaccio con allaccio all’impianto idrico?

A.

Un dispenser di acqua e ghiaccio con allaccio all’impianto idrico si collega direttamente all’impianto idrico principale, fornendo un flusso continuo di acqua fredda e ghiaccio senza la necessità di riempire manualmente un serbatoio.

Questa funzionalità offre comodità ed è ideale per famiglie impegnate che utilizzano regolarmente acqua e ghiaccio. Molti frigoriferi combinati LG in stile americano e multi porta sono dotati di questa funzionalità, consentendo di prendere le bevande in modo semplice e immediato.

Q.

Come si cambia l’impostazione della temperatura su un frigorifero combinato?

A.

Per modificare la temperatura del frigorifero combinato LG, utilizza il pannello di controllo situato sulla porta o all’interno del vano frigorifero. Le temperature del frigorifero e del congelatore possono essere impostate separatamente in base alle tue preferenze di conservazione.

Con i modelli compatibili, l’app LG ThinQ ti permette di monitorare e regolare le impostazioni di temperatura da remoto tramite smartphone, il che ti garantisce maggiore comodità ovunque tu sia.

Q.

Quali sono i vantaggi di un frigorifero InstaView™?

A.

Il frigorifero LG InstaView™ è dotato di un pannello in vetro oscurato che diventa trasparente con due rapidi tocchi, permettendoti di vedere all’interno senza aprire la porta.

Questo aiuta a ridurre la fuoriuscita di aria fredda, migliora l’efficienza energetica e mantiene il cibo più fresco più a lungo. È un modo comodo per controllare il contenuto del frigorifero a prima vista, unendo design intelligente e praticità quotidiana.