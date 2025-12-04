We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavatrice
Di quali funzionalità hai bisogno?
Le principali funzionalità delle lavatrici LG
AI DD™
Cura silenziosa con sensori di peso e tessuto.
TurboWash™ 360˚
Lava ogni carico velocemente in 39 minuti.
Risparmio energetico
Risparmio di tempo, acqua ed energia con efficienza.
App ThinQ
Controllo remoto del ciclo tramite Wi-Fi.
AI DD™
Cura intelligente dei tessuti
La tecnologia AI DD™ di LG rileva il tipo e il peso dei tessuti per personalizzare il lavaggio e offrire programmi di lavaggio personalizzati. Combinata con il DirectDrive™ e la tecnologia 6 Motion, offre una pulizia silenziosa, potente e delicata che protegge i capi.
*Testato da Intertek nel gennaio 2023.
*Ciclo Al Wash con 3 kg di carico rispetto al ciclo Cotone (F4Y7RYW0W).
*I risultati potrebbero variare a seconda dei vestiti e dell’ambiente.
*Il rilevamento AI non è attivato quando è selezionata l’opzione Steam.
TurboWash™ 360˚
Cura completa in 39 minuti
TurboWash™360° lava il bucato in appena 39 minuti. Con il sistema 3D Multi Spray e una pompa inverter, utilizza l’acqua in modo efficiente garantendo un lavaggio rapido, completo e delicato sui tessuti.
*Testato da Intertek basandosi sull’IEC 60456 : edizione 5.0. Ciclo TurboWash39 con carico IEC di 5 kg rispetto al ciclo cotone convenzionale con TurboWash (il modello F4V9RWP2W rispetto al FC1450S2W).
*I risultati potrebbero variare a seconda dei vestiti e dell’ambiente.
Risparmio energetico
Risparmia sui costi e sull’energia
Le lavatrici LG offrono prestazioni di lavaggio affidabili, aiutandoti a risparmiare energia e a ridurre i costi di gestione. Molti modelli hanno la classe di efficienza energetica A.
*Le prestazioni energetiche possono variare in base alle modalità di utilizzo e all’ambiente di installazione.
*Classificazione energetica del Regno Unito basata sugli standard aggiornati a giugno 2025.
App ThinQ
Lavaggio intelligente con il Wi-Fi
Con l’app LG ThinQ, puoi gestire la lavatrice in ogni momento e da qualsiasi luogo. Avvia i cicli di lavaggio, monitora il consumo energetico, pianifica i lavaggi e controlla il dispositivo anche tramite l’altoparlante intelligente o l’assistente IA.
*Il supporto dei dispositivi per la Smart Home compatibili con Google Assistant potrebbe variare in base al paese e alla configurazione individuale della Smart Home.
Vantaggi sulle utenze
Funzionalità utili per il bucato di tutti i giorni
Confronto dei prodotti
Confronta le caratteristiche principali della gamma LG per scegliere il prodotto più adatto alla tua casa e al tuo stile di vita.
|Features
|Wash Tower
|Washing Machine
|Washing Machine
|Washer Dryer
|Tumble Dryer
WT1210NBTN1
F2A509GBLN1
F4X7011TWB
FWY916WBTN1
FDV909BN
|null
|12.0
|9.0
|11.0
|11.0
|9.0
*Le specifiche sono soggette a variazioni. Controlla le singole schede prodotto per informazioni aggiornate.
Suggerimenti utili, forniti da LG
Prova questi semplici consigli quotidiani per utilizzare al meglio i tuoi elettrodomestici.
FAQ sulla lavatrice
Q.
Come posso ridurre il rumore della mia lavatrice?
A.
Per ridurre il rumore della lavatrice, inizia scegliendo un modello silenzioso e ad alte prestazioni. Le lavatrici LG vantano classificazioni tripla A* e la tecnologia del motore DirectDrive™, che riduce al minimo le parti in movimento per garantire un funzionamento silenzioso e una lunga durata.
Anche una corretta installazione è fondamentale:
1. Assicurati che la lavatrice sia posizionata su una superficie livellata per evitare vibrazioni e movimenti eccessivi.
2. Utilizza dei tappetini anti-vibrazione sotto l’apparecchiatura per una maggiore stabilità.
3. Controlla regolarmente che l’apparecchiatura non si sia spostata, soprattutto durante i cicli di centrifuga ad alta velocità.
Combinando la tecnologia avanzata di LG con un’installazione accurata, potrai goderti un’esperienza molto più silenziosa con il bucato.
*Test di laboratorio interno LG basato sulla norma EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE.
*I livelli di energia, rotazione e rumorosità sono conformi alla normativa UE 2019/2014.
*Il risultato può dipendere dall’ambiente di utilizzo.
Q.
Che cos’è il rilevamento dei tessuti basato sull’intelligenza artificiale nelle lavatrici?
A.
Il sistema di rilevamento tessuti basato sull’intelligenza artificiale di LG, chiamato AI DD™*, utilizza il deep learning e la tecnologia 6 Motion Direct Drive per analizzare il tipo e il peso dei tessuti in ogni carico. Dopodiché, regola i movimenti del cestello e la durata del lavaggio per garantire a ogni tessuto la cura adeguata.
Questo sistema avanzato fa parte della tecnologia LG AI Core-Tech, che unisce un controllo intelligente a prestazioni durevoli, efficienti e silenziose per un’esperienza di lavanderia più personalizzata.
Q.
Quali sono i vantaggi delle funzioni di lavaggio rapido nelle lavatrici?
A.
La tecnologia TurboWash™ 360˚ di LG offre un lavaggio rapido e potente che pulisce a fondo in soli 39 minuti, il che la rende ideale per famiglie impegnate.
Grazie alla combinazione dei getti 3D Multi Spray con una pompa inverter intelligente, la lavatrice ottimizza il flusso d’acqua, la distribuzione del detersivo e il movimento del cestello per pulire in modo efficiente senza compromettere la cura dei tessuti o la qualità del lavaggio.
È una soluzione veloce ed efficace che fa risparmiare tempo, proteggendo comunque i tuoi vestiti.
Q.
Che cos’è la funzionalità Lavaggio rapido su una lavatrice LG?
A.
Il lavaggio rapido di LG utilizza la tecnologia TurboWash™ 360˚ per garantire una pulizia profonda in soli 39 minuti, ideale per le famiglie impegnate.
Combina getti ad alta pressione 3D Multi Spray con una pompa inverter intelligente, ottimizzando il flusso d’acqua, l’uso del detersivo e il movimento del cestello per un lavaggio efficiente ma delicato.
Questo ciclo rapido fa risparmiare tempo senza compromettere le prestazioni di pulizia o la cura dei tessuti, rendendolo ideale per i lavaggi quotidiani quando hai poco tempo.
Q.
Come scelgo il ciclo di lavaggio giusto per i diversi tessuti?
A.
Per scegliere il ciclo di lavaggio giusto, inizia sempre controllando l’etichetta di lavaggio sui tuoi capi. Successivamente, seleziona l’impostazione appropriata sulla tua lavatrice LG in base al tipo di tessuto.
I modelli LG con AI DD™ (Direct Drive con intelligenza artificiale) vanno oltre, pesano automaticamente il carico e rilevano la morbidezza dei tessuti, adattando i movimenti di lavaggio per una cura e prestazioni ottimali.
Collegando la lavatrice e l’asciugatrice LG tramite l’app ThinQ, le apparecchiature comunicano perfettamente. Questo permette all’asciugatrice di selezionare automaticamente il ciclo ideale in base alle impostazioni della lavatrice, facendoti risparmiare tempo e eliminando le supposizioni.
Q.
Come scelgo una lavatrice a basso consumo energetico?
A.
Quando scegli una lavatrice a risparmio energetico, inizia controllando l’etichetta energetica, che classifica le apparecchiature da A (più efficiente) a G (meno efficiente).
Molte lavatrici LG sono classificate A per efficienza energetica, prestazioni di centrifuga e livello di rumorosità. Inoltre, dispongono della tecnologia IA che regola automaticamente i movimenti di lavaggio in base a ogni carico, contribuendo a ridurre il consumo di energia e acqua senza compromettere le prestazioni.