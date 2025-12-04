About Cookies on This Site

Lavatrice

Di quali funzionalità hai bisogno?

Lavatrice LG con esposizione dell’interno, che mostra il motore e il chip AI DD di forma circolare con linee viola in movimento. Il pannello si chiude, mostrando l’intera lavatrice.

Funzionalità e prestazioni

Considera le principali caratteristiche e funzionalità della lavatrice, tra cui il rilevamento dei tessuti tramite intelligenza artificiale, i cicli di lavaggio rapidi e il dosaggio automatico del detersivo. Queste caratteristiche aiutano a semplificare la tua routine di lavaggio, aumentandone efficienza e comodità.

Le principali funzionalità delle lavatrici LG

Un laser rosso attraversa una maglietta bianca in primo piano, mentre una lavatrice nera LG si trova sullo sfondo.

AI DD™

Cura silenziosa con sensori di peso e tessuto.

Una lavatrice bianca LG è installata in modo accurato sotto un piano da lavanderia. All’interno del cestello, l’acqua viene spruzzata da quattro direzioni durante il processo di lavaggio.

TurboWash™ 360˚

Lava ogni carico velocemente in 39 minuti.

Una lavatrice nera LG con etichetta di efficienza energetica A è posizionata in una lavanderia. Accanto alla lavatrice si trova un cesto della biancheria marrone.

Risparmio energetico

Risparmio di tempo, acqua ed energia con efficienza.

Una lavatrice e un’asciugatrice LG sono integrate nella parte inferiore di un armadio in legno con abiti e accessori. Una mano tiene uno smartphone con l’app LG ThinQ aperta in primo piano.

App ThinQ

Controllo remoto del ciclo tramite Wi-Fi.

Funzionalità e prestazioni
AI DD™

Cura intelligente dei tessuti

La tecnologia AI DD™ di LG rileva il tipo e il peso dei tessuti per personalizzare il lavaggio e offrire programmi di lavaggio personalizzati. Combinata con il DirectDrive™ e la tecnologia 6 Motion, offre una pulizia silenziosa, potente e delicata che protegge i capi.

Visualizza tutti i modelli con AI DD™
Lo zoom indietro dal pannello di controllo della lavatrice LG mostra la modalità AI Wash. All'interno del cestello, il chip AI DD rileva una felpa rosa per ottimizzare il lavaggio.

*Testato da Intertek nel gennaio 2023.

*Ciclo Al Wash con 3 kg di carico rispetto al ciclo Cotone (F4Y7RYW0W).

*I risultati potrebbero variare a seconda dei vestiti e dell’ambiente.

*Il rilevamento AI non è attivato quando è selezionata l’opzione Steam.

TurboWash™ 360˚

Cura completa in 39 minuti

TurboWash™360° lava il bucato in appena 39 minuti. Con il sistema 3D Multi Spray e una pompa inverter, utilizza l’acqua in modo efficiente garantendo un lavaggio rapido, completo e delicato sui tessuti.

Visualizza tutti i modelli con TurboWash™360°
Vista frontale di una lavatrice LG con il numero “39” visualizzato sul pannello. Getti d’acqua potenti spruzzano da quattro direzioni, con delle foglie verdi visibili sul lato destro.

*Testato da Intertek basandosi sull’IEC 60456 : edizione 5.0. Ciclo TurboWash39 con carico IEC di 5 kg rispetto al ciclo cotone convenzionale con TurboWash (il modello F4V9RWP2W rispetto al FC1450S2W).

*I risultati potrebbero variare a seconda dei vestiti e dell’ambiente.

Risparmio energetico

Risparmia sui costi e sull’energia

Le lavatrici LG offrono prestazioni di lavaggio affidabili, aiutandoti a risparmiare energia e a ridurre i costi di gestione. Molti modelli hanno la classe di efficienza energetica A.

Visualizza tutti i modelli di classe A
Una lavatrice LG con etichetta energetica di classe A è integrata in un armadio di tonalità avorio. Uno smartphone in primo piano mostra l’app di monitoraggio energetico.

Una lavatrice LG con etichetta energetica di classe A è integrata in un armadio di tonalità avorio. Uno smartphone in primo piano mostra l’app di monitoraggio energetico.

*Le prestazioni energetiche possono variare in base alle modalità di utilizzo e all’ambiente di installazione.

*Classificazione energetica del Regno Unito basata sugli standard aggiornati a giugno 2025.

App ThinQ

Lavaggio intelligente con il Wi-Fi

Con l’app LG ThinQ, puoi gestire la lavatrice in ogni momento e da qualsiasi luogo. Avvia i cicli di lavaggio, monitora il consumo energetico, pianifica i lavaggi e controlla il dispositivo anche tramite l’altoparlante intelligente o l’assistente IA.

Visualizza tutti i modelli con LG ThinQ™
Donna che si rilassa sul divano mentre utilizza l’app LG ThinQ sullo smartphone per controllare e monitorare da remoto la lavatrice, mostrando l’esperienza di lavanderia smart connessa in Wi-Fi a casa.

Donna che si rilassa sul divano mentre utilizza l’app LG ThinQ sullo smartphone per controllare e monitorare da remoto la lavatrice, mostrando l’esperienza di lavanderia smart connessa in Wi-Fi a casa.

*Il supporto dei dispositivi per la Smart Home compatibili con Google Assistant potrebbe variare in base al paese e alla configurazione individuale della Smart Home.

Vantaggi sulle utenze

Funzionalità utili per il bucato di tutti i giorni 

Una donna entra portando un cesto della biancheria e carica i vestiti nella lavatrice LG di grande capacità.
Grande capacità
Primo piano di una persona con una maglietta bianca che pulisce il filtro dell’asciugatrice LG. Entrambe le mani tengono il filtro sopra un cestino mentre rimuovono la lanuggine.
Pulizia del doppio filtro per la lanuggine
Primo piano di una mano vicino al vano detersivo blu di una lavatrice LG bianca.
Dispenser automatico

Confronto dei prodotti

Confronta le caratteristiche principali della gamma LG per scegliere il prodotto più adatto alla tua casa e al tuo stile di vita.

Table Caption
FeaturesWash TowerWashing MachineWashing MachineWasher DryerTumble Dryer
Vista frontale del modello WT1210NBTN1
WT1210NBTN1
Vista frontale del modello F2A509GBLN1
F2A509GBLN1
Vista frontale del modello F4X7011TWB
F4X7011TWB
Vista frontale del modello FWY916WBTN1
FWY916WBTN1
Vista frontale del modello FDV909BN
FDV909BN
null12.09.011.011.09.0

*Le specifiche sono soggette a variazioni. Controlla le singole schede prodotto per informazioni aggiornate.

Suggerimenti utili, forniti da LG

Prova questi semplici consigli quotidiani per utilizzare al meglio i tuoi elettrodomestici.

Vista frontale della lavatrice LG installata in uno spazio tipo ripostiglio con ante aperte e biancheria all’interno del cestello

Sfatare i miti sulla capacità delle lavatrici Sl...

Scopri di più
Primo piano delle mani che rimuovono la lanugine rosa dal filtro dell’asciugatrice

Guida all’asciugatrice a pompa di calore

Scopri di più
Persona che tiene in mano una pila di capi di abbigliamento lavorati a maglia e piegati, in colori neutri, tra cui maglioni color crema, beige e grigio scuro

Lavanderia smart: diventa un esperto del bucato con le asciugatrici intellig...

Scopri di più

FAQ sulla lavatrice

Q.

Come posso ridurre il rumore della mia lavatrice?

A.

Per ridurre il rumore della lavatrice, inizia scegliendo un modello silenzioso e ad alte prestazioni. Le lavatrici LG vantano classificazioni tripla A* e la tecnologia del motore DirectDrive™, che riduce al minimo le parti in movimento per garantire un funzionamento silenzioso e una lunga durata.

 

Anche una corretta installazione è fondamentale:

1. Assicurati che la lavatrice sia posizionata su una superficie livellata per evitare vibrazioni e movimenti eccessivi.

2. Utilizza dei tappetini anti-vibrazione sotto l’apparecchiatura per una maggiore stabilità.

3. Controlla regolarmente che l’apparecchiatura non si sia spostata, soprattutto durante i cicli di centrifuga ad alta velocità.

 

Combinando la tecnologia avanzata di LG con un’installazione accurata, potrai goderti un’esperienza molto più silenziosa con il bucato.

*Test di laboratorio interno LG basato sulla norma EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 

*I livelli di energia, rotazione e rumorosità sono conformi alla normativa UE 2019/2014. 

*Il risultato può dipendere dall’ambiente di utilizzo.

Q.

Che cos’è il rilevamento dei tessuti basato sull’intelligenza artificiale nelle lavatrici?

A.

Il sistema di rilevamento tessuti basato sull’intelligenza artificiale di LG, chiamato AI DD™*, utilizza il deep learning e la tecnologia 6 Motion Direct Drive per analizzare il tipo e il peso dei tessuti in ogni carico. Dopodiché, regola i movimenti del cestello e la durata del lavaggio per garantire a ogni tessuto la cura adeguata.

 

Questo sistema avanzato fa parte della tecnologia LG AI Core-Tech, che unisce un controllo intelligente a prestazioni durevoli, efficienti e silenziose per un’esperienza di lavanderia più personalizzata.

Q.

Quali sono i vantaggi delle funzioni di lavaggio rapido nelle lavatrici?

A.

La tecnologia TurboWash™ 360˚ di LG offre un lavaggio rapido e potente che pulisce a fondo in soli 39 minuti, il che la rende ideale per famiglie impegnate.

Grazie alla combinazione dei getti 3D Multi Spray con una pompa inverter intelligente, la lavatrice ottimizza il flusso d’acqua, la distribuzione del detersivo e il movimento del cestello per pulire in modo efficiente senza compromettere la cura dei tessuti o la qualità del lavaggio.

È una soluzione veloce ed efficace che fa risparmiare tempo, proteggendo comunque i tuoi vestiti.

Q.

Che cos’è la funzionalità Lavaggio rapido su una lavatrice LG?

A.

Il lavaggio rapido di LG utilizza la tecnologia TurboWash™ 360˚ per garantire una pulizia profonda in soli 39 minuti, ideale per le famiglie impegnate.

Combina getti ad alta pressione 3D Multi Spray con una pompa inverter intelligente, ottimizzando il flusso d’acqua, l’uso del detersivo e il movimento del cestello per un lavaggio efficiente ma delicato.

Questo ciclo rapido fa risparmiare tempo senza compromettere le prestazioni di pulizia o la cura dei tessuti, rendendolo ideale per i lavaggi quotidiani quando hai poco tempo.

Q.

Come scelgo il ciclo di lavaggio giusto per i diversi tessuti?

A.

Per scegliere il ciclo di lavaggio giusto, inizia sempre controllando l’etichetta di lavaggio sui tuoi capi. Successivamente, seleziona l’impostazione appropriata sulla tua lavatrice LG in base al tipo di tessuto.

I modelli LG con AI DD™ (Direct Drive con intelligenza artificiale) vanno oltre, pesano automaticamente il carico e rilevano la morbidezza dei tessuti, adattando i movimenti di lavaggio per una cura e prestazioni ottimali.

Collegando la lavatrice e l’asciugatrice LG tramite l’app ThinQ, le apparecchiature comunicano perfettamente. Questo permette all’asciugatrice di selezionare automaticamente il ciclo ideale in base alle impostazioni della lavatrice, facendoti risparmiare tempo e eliminando le supposizioni.

Q.

Come scelgo una lavatrice a basso consumo energetico?

A.

Quando scegli una lavatrice a risparmio energetico, inizia controllando l’etichetta energetica, che classifica le apparecchiature da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

Molte lavatrici LG sono classificate A per efficienza energetica, prestazioni di centrifuga e livello di rumorosità. Inoltre, dispongono della tecnologia IA che regola automaticamente i movimenti di lavaggio in base a ogni carico, contribuendo a ridurre il consumo di energia e acqua senza compromettere le prestazioni.