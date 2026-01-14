We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero combinato Fit & Max 60cm, Classe A, 375L + Microonde NeoChef 25 litri, potenza 1000W
GBBS726AEV.MH6565
()
Funzionalità principali
- [Frigorifero] Fit & Max: si adatta alla tua cucina e alle tue abitudini, offrendoti massima capacità e freschezza in soli 70 cm.
- [Frigorifero] Apertura porte a filo muro: hai finalmente un frigo grande da 70 cm che si installa facilmente anche vicino alla parete, senza urti o ingombri.
- [Frigorifero] AI Inverter: l'Intelligenza Artificiale impara dalle tue abitudini di utilizzo del frigo per garantire freschezza ottimale degli alimenti e consumi intelligenti.
- [Microonde] Tecnologia Smart Inverter: cottura più rapida e uniforme
- [Microonde] 1000W di potenza e 25 litri di capacità
- [Microonde] Funzione Grill: rende i cibi più croccanti fuori e succosi dentro
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
*Per garantire il corretto funzionamento della porta, è necessario lasciare uno spazio minimo di 4 mm tra i lati del frigorifero e la parete.
*Se lo spazio libero è inferiore a 4 mm, la porta potrebbe non aprirsi completamente o potrebbe interferire con la parete, compromettendo potenzialmente le prestazioni del prodotto.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
Premium Flat Door
Aspetto elegante e moderno per un adattamento perfetto
Goditi il design premium della flat door e gli interni spaziosi che conferiscono raffinata eleganza e praticità alla tua cucina moderna.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
Funzioni IA
Raffreddamento più intelligente per un consumo energetico ottimizzato con LG ThinQ™ ¹⁾
LG NeoChef™: semplice e versatile
Mostra LG NeoChef™ all’interno di una cucina.
Tecnologia LG Smart Inverter
Piatti gustosi e sani grazie al riscaldamento uniforme
Per garantirti una cottura più uniforme delle tue pietanze, il nostro forno NeoChef implementa la tecnologia Smart Inverter che mantiene costante l'emissione delle microonde. A differenza dei sistemi tradizionali - che emettono le microonde a intermittenza -, il nostro sistema Smart Inverter contribuisce a mantenere la temperatura di riscaldamento costante, dosando le microonde in base alla cottura e al programma che scegli. Grazie a questo sistema hai anche più opzioni per la cottura dei tuoi piatti, che saranno ancora più buoni!
*Per sistema tradizionale a microonde si intende un forno a microonde LG senza tecnologia Smart Inverter.
Riscaldamento e scongelamento uniformi
Mai più cibi congelati o surriscaldati
Quante volte ti è capitato di riscaldare una pietanza nel forno a microonde e di trovare parti ancora fredde mentre la mangiavi? Oppure di scongelare un cibo ma di non riuscire a farlo in maniera uniforme? Grazie alla tecnologia Smart Inverter, queste situazioni saranno una cosa del passato! Questa tecnologia, infatti, controlla con precisione la temperatura per riscaldare gli alimenti e scongelarli in modo uniforme.
Cottura rapida
La cottura è ancora più rapida
Il nostro forno NeoChef ti permette di cuocere fino a 1,5 volte più rapidamente le tue pietanze, perché la tecnologia Smart Inverter riesce a controllare la potenza di cottura in modo più preciso e dettagliato, migliorando la distribuzione del calore. Così risparmi tempo e mangi meglio.
Sistema LG Infrared Heating™
Tanti piatti, cucinati a puntino
Il nostro forno NeoChef non è un semplice forno a microonde: ti offre molto di più! Grazie al sistema LG Infrared Heating™, che sfrutta la luce a infrarossi per ottenere una temperatura più alta in meno tempo, puoi cucinare in maniera semplice e rapida un gran numero di pietanze.
Croccanti fuori e succosi dentro
Col sistema Infrared Heating™ puoi cucinare i piatti con uno sfizioso effetto grigliatura, per renderli croccanti e succosi al tempo stesso.
Una frittura più sana
Gustati una frittura più sana e con meno grassi, cucinando i cibi con la funzione grill invece di immergerli nell'olio.
Da oggi, lo yogurt lo fai tu
Prepara uno yogurt sano e gustoso grazie alla cottura di precisione a bassa temperatura che favorisce la fermentazione del latte.
Croccanti fuori e succosi dentro
Una frittura più sana
Da oggi, lo yogurt lo fai tu
Croccanti fuori e succosi dentro
Croccanti fuori e succosi dentro
Col sistema Infrared Heating™ puoi cucinare i piatti con uno sfizioso effetto grigliatura, per renderli croccanti e succosi al tempo stesso.
Una frittura più sana
Una frittura più sana
Gustati una frittura più sana e con meno grassi, cucinando i cibi con la funzione grill invece di immergerli nell'olio.
Da oggi, lo yogurt lo fai tu
Da oggi, lo yogurt lo fai tu
Prepara uno yogurt sano e gustoso grazie alla cottura di precisione a bassa temperatura che favorisce la fermentazione del latte.
*Gli accessori per la cottura al vapore possono variare in base al Paese e al prodotto.
*Tutti i video che vedi in questa pagina hanno uno scopo puramente illustrativo.
*Il prodotto, funzionalità e prestazioni possono variare in base al Paese e alla versione del prodotto stesso.
Facile da usare
Un forno a microonde pensato per te
- Frigorifero combinato Fit & Max 60cm, Classe A, 375L, AI Inverter, Black Steel
- Microonde NeoChef 25 litri, potenza 1000W | Frittura leggera, Grill, Lievitazione, Ricette, Smart Inverter | Inox nero
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
estensione
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE BASE
Apertura della porta
Laterale (cerniere a sinistra)
EasyClean
Sì
Tipologia di installazione
Libera installazione
Colore
Acciaio scuro opaco
Volume cavità (litri)
25
Sistema di cottura
Grill
Tipo di forno
Microonde
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Segnale acustico fine cottura
Sì
EasyClean
Sì
Timer
Sì
Impostazione orario
Sì
Blocco comandi
Sì
Cottura temporizzata
Sì
CARATTERISTICHE FORNO A MICROONDE
Potenza assorbita (microonde + grill) (W)
1450
Potenza assorbita grill (W)
900
Potenza assorbita microonde (W)
1150
Potenza (W)
1000
Volume cavità (litri)
25
Smart Inverter
Sì
Diametro del piatto girevole (mm)
292
COMANDI
Display
LED
Posizione dei comandi
Destra
Tipologia dei comandi
Pannello touch e manopola
MODALITÀ DI COTTURA
Scongelamento
Sì
Grill
Sì
Scongelamento inverter
Sì
Scioglimento
Sì
Lievitazione
Sì
Cottura arrosto
Sì
Ammorbidimento
Sì
Riscaldamento
Sì
DESIGN E FINITURE
Colore
Acciaio scuro opaco
Display
LED
DIMENSIONI / PESO
Dimensioni interne (L x A x P) (mm)
322 x 228 x 335
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)
540 x 294 x 417
Dimensioni (L x A x P) (mm)
476 x 272 x 389
Peso (kg)
0,9
Larghezza (mm)
476
ACCESSORI
Piatto crispy
Sì
Manuale d'uso
Sì
CODICE EAN
Codice EAN
8806091072306
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
Registra il tuo prodotto
Se registrerai il tuo prodotto potremo fornirti un’assistenza più rapida.
Supporto sul prodotto
Tutto quello che ti può servire sul tuo prodotto LG: il manuale, come trovare e risolvere i problemi e le informazioni sulla garanzia.
Assistenza per gli ordini
Traccia il tuo ordine e controlla le domande frequenti fatte dagli altri utenti.
Richiedi una riparazione
Richiedi un servizio di riparazione comodamente online.
Contattaci
Livechat
Chatta con i nostri incaricati per qualunque informazione sul prodotto, gli acquisti, gli sconti e le offerte.
Dacci un feedback
Sei soddisfatto del sito web? Condividi con noi le tue opinioni.
Scrivici
un’e-mail
Scrivi un’e-mail al nostro servizio di supporto.
Chiamaci
Parla direttamente con i nostri incaricati del servizio di supporto.
Prodotto Consigliato