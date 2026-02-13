About Cookies on This Site

LG Shop Magazine | Febbraio

2026, il momento in cui la routine diventa una gioia quotidiana.

Life's Good inizia da casa

 

 

 

 

 

Febbraio, quando la sensazione del nuovo anno inizia a svanire e la vita quotidiana riprende per davvero. Quello di cui abbiamo bisogno ora, non è un cambio drastico, ma nuove azioni quotidiane che riescono a essere conciliate con la vita che stiamo vivendo. Segui la storia di Ria mentre affronta il mese di Febbraio, con LG.

 

*Gli elementi di questa storia e le immagini che la accompagnano sono stati creati utilizzando l'intelligenza artificiale a scopo illustrativo e narrativo.

Un piccolo momento di calma per iniziare la mattinata.

– Ria, responsabile Marketing(32)

“Tra riunioni e lunghe nottate… ci sono stati molti giorni, l’anno scorso, in cui mi sentivo stanca ancora prima che la giornata iniziasse. Per questo, quest’anno ho deciso di tenere le mie mattine solo per me.”


Dall’inizio del nuovo anno, Ria ha preso l’abitudine di impostare la sveglia 20 minuti prima.
È una scelta consapevole per lasciare una parte della mattina completamente libera da impegni.


Durante questo tempo, segue un breve video di allenamento a casa con esercizi di stretching leggero o yoga rilassante.
Quando accende la TV, la schermata webOS le consiglia esattamente i contenuti che sta cercando e, con pochi clic del telecomando, la sua routine di allenamento mattutina ha inizio.


“Iniziare la mattina concentrandomi su me stessa, in un ambiente accogliente, rende l’intera giornata più leggera."


Per Ria, questo rituale mattutino è diventato una nuova routine quotidiana: un breve momento prima del lavoro per ritrovare equilibrio, corpo e respiro.

Donna che pratica yoga al mattino in casa seguendo un allenamento in TV.

Un collage che mostra meal prep fresco e verdure organizzate conservate in un frigorifero LG.

Come il pranzo è diventato irrinunciabile

“Quando le cose si fanno frenetiche, il pranzo è la prima cosa che si tende a rimandare.
E più lo facevo, più sentivo che la mia salute scivolava lentamente via.”


Nei giorni in cui il lavoro si accumulava, saltare il pranzo era diventata silenziosamente un’abitudine.
Così, da gennaio, Ria ha fissato un obiettivo di fine anno per pasti più sani: preparare in anticipo i pranzi per un’intera settimana.


Con un’agenda così piena, fare la spesa spesso è difficile, quindi nel weekend fa un’unica spesa abbondante, soprattutto di verdure.
Il FreshBalancer™ del suo frigorifero regola l’umidità in base alla conservazione degli alimenti freschi, così anche dopo alcuni giorni gli ingredienti restano visibilmente freschi.
Grazie a questo, una sola spesa è sufficiente per coprire tutti i pranzi della settimana.


Dato che tutto è pronto in anticipo, i pranzi nei giorni feriali risultano molto più leggeri.
Alcuni giorni è un’insalata, altri un semplice piatto al vapore, ma la freschezza non manca mai.


“Dato che tutto resta fresco e ordinato, finisco raramente per saltare il pranzo.”


Per Ria, il pranzo non è più qualcosa da rimandare, ma un momento che la accompagna ogni giorno e contribuisce al suo piano alimentare per il nuovo anno.

Una routine del weekend che alleggerisce la settimana a venire

"Quando sono completamente esausta, finisco per trascinarmi per tutto il weekend.
La biancheria influisce molto su come dormo, quindi quando non riesco a prendermene cura, anche il mio sonno ne risente."


Così Ria ha introdotto un piccolo cambiamento nel modo in cui iniziano le sue mattine del fine settimana.
Appena si sveglia, lavare e cambiare la biancheria da letto diventa la priorità della sua routine del sabato, ma questo non significa che sia un compito particolarmente impegnativo.
TurboWash™360 si occupa in un’unica volta di tutto lo sporco accumulato durante la settimana.


Il processo in sé è semplice, ma la differenza dopo è inconfondibile.
Sapere di poter mantenere la biancheria fresca più a lungo, senza preoccuparsi dei danni causati da lavaggi frequenti, porta con sé una tranquilla sensazione di sollievo.


Una volta terminato il ciclo di lavaggio, rifà il letto con la biancheria appena rinfrescata.
In quel momento, sembra il segnale che il weekend sia davvero iniziato e la stanchezza della settimana comincia lentamente a svanire.


"Nel momento in cui mi rimetto la coperta addosso, sento che riuscirò ad affrontare la settimana che mi aspetta."


Questa piccola abitudine, ripetuta ogni fine settimana, aiuta a mettere a posto non solo la camera da letto, ma anche il suo stato d’animo.

Una donna che rinfresca la biancheria utilizzando una lavatrice LG come parte di una routine del weekend tranquilla.

Le routine di Ria non hanno nulla di straordinario, ma questi piccoli gesti sono un cambiamento che ha introdotto nella sua vita quest’anno e che continua a vivere con piacere.

Queste piccole abitudini, intrecciate nella quotidianità, possono essere l’inizio di ciò che darà forma all’anno che verrà.

Che aspetto avrà la tua nuova routine?

Foto prodotto TV

In che modo un TV LG può aiutarti a iniziare la mattina in modo più consapevole?

• AI Picture Pro & AI Sound Pro
Paesaggi naturali su un grande schermo e un suono ben bilanciato creano un ambiente mattutino che aiuta a concentrarsi sul respiro e sulle sensazioni.

• Ultra Slim Design
Si integra in modo naturale nella tua routine quotidiana grazie a un design sottile che non interrompe l’armonia dello spazio circostante.

Foto prodotto del frigorifero

In che modo un frigorifero LG può rendere più sana la tua routine del pranzo?

• LinearCooling™
Riduce al minimo le fluttuazioni di temperatura per mantenere gli ingredienti freschi più a lungo.

• Fresh Balancer™
Regola l’umidità in base a frutta e verdura, contribuendo a preservarne la freschezza in modo costante.

Foto prodotto della lavatrice

In che modo una lavatrice LG può rendere i weekend più leggeri?

• ThinQ™
Gestisci facilmente lavaggio e asciugatura con un solo tocco, riducendo il peso delle mattine del fine settimana.

• TurboWash™360
Lava più velocemente senza danneggiare i tessuti.

Un’offerta esclusiva per arricchire i tuoi momenti quotidiani

