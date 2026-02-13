2026, il momento in cui la routine diventa una gioia quotidiana.

Come il pranzo è diventato irrinunciabile
“Quando le cose si fanno frenetiche, il pranzo è la prima cosa che si tende a rimandare.
E più lo facevo, più sentivo che la mia salute scivolava lentamente via.”
Nei giorni in cui il lavoro si accumulava, saltare il pranzo era diventata silenziosamente un’abitudine.
Così, da gennaio, Ria ha fissato un obiettivo di fine anno per pasti più sani: preparare in anticipo i pranzi per un’intera settimana.
Con un’agenda così piena, fare la spesa spesso è difficile, quindi nel weekend fa un’unica spesa abbondante, soprattutto di verdure.
Il FreshBalancer™ del suo frigorifero regola l’umidità in base alla conservazione degli alimenti freschi, così anche dopo alcuni giorni gli ingredienti restano visibilmente freschi.
Grazie a questo, una sola spesa è sufficiente per coprire tutti i pranzi della settimana.
Dato che tutto è pronto in anticipo, i pranzi nei giorni feriali risultano molto più leggeri.
Alcuni giorni è un’insalata, altri un semplice piatto al vapore, ma la freschezza non manca mai.
“Dato che tutto resta fresco e ordinato, finisco raramente per saltare il pranzo.”
Per Ria, il pranzo non è più qualcosa da rimandare, ma un momento che la accompagna ogni giorno e contribuisce al suo piano alimentare per il nuovo anno.