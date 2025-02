Lavasciuga o asciugatrice: cosa scegliere?

Se hai lo spazio necessario e desideri il meglio di entrambi i mondi, la colonna bucato potrebbe essere la scelta ideale. Questa soluzione prevede l'installazione di una lavatrice e di un'asciugatrice sovrapposte, sfruttando l'altezza piuttosto che la larghezza.

Perché scegliere la colonna bucato:

• Efficienza: Puoi lavare e asciugare contemporaneamente, risparmiando tempo.

• Versatilità: Ogni elettrodomestico è ottimizzato per la sua funzione.

• Personalizzazione: Ampia scelta di modelli e programmi specifici.

La colonna bucato è perfetta per le famiglie numerose, per chi ha carichi di bucato frequenti e voluminosi o per chi ha poco spazio e vuole sfruttare lo spazio verticale in casa, garantendo risultati eccellenti senza compromessi. Per comporre una colonna bucato è necessario avere il kit apposito per impilare gli elettrodomestici: a seconda dei modelli e dei marchi, può essere incluso anche nell’asciugatrice stessa.

Se sei dell’idea di acquistare una colonna bucato, LG ha creato un prodotto particolare che unisce tutti i vantaggi di una colonna bucato tradizionale con un design e un’usabilità migliorata. La WashTower WashTower è infatti l’unica colonna bucato che unisce lavatrice e asciugatrice in un unico corpo, slanciato e di design. Inoltre, ha un solo pannello di controllo unificato, posto a un’altezza ottimale per controllare comodamente entrambi gli elettrodomestici. Insomma, hai tutti i vantaggi di una colonna bucato con lavatrice e asciugatrice impilate, ma in meno spazio: risulta più basso di due elettrodomestici impilati (di circa 4,5 cm) ma comodo da usare anche quando sei in piedi, perché il pannello di controllo è più in alto (di 8,5 cm) rispetto a quello di una lavatrice tradizionale4.

Oltre al vantaggio in termini di spazio, la colonna bucato LG ottimizza tutte le funzionalità tipiche dei due elettrodomestici: la WashTower seleziona automaticamente il ciclo di asciugatura in base al lavaggio che hai effettuato. Poi, evita sprechi di tempo, perché l'asciugatrice si pre-riscalda prima che la lavatrice finisca il suo ciclo, così da ridurre il tempo necessario all'asciugatura: se ti dicessi che puoi lavare e asciugare un piccolo carico in soli 59 minuti ci crederesti?5

Tutto questo, controllabile da remoto grazie all’app LG ThinQ™ da smartphone. Se invece vuoi informazioni sul lavaggio impostato, puoi direttamente chiedere alla WashTower intelligente , che risponderà ai tuoi comandi tramite l'assistente vocale di Google.6

Inoltre, ti ricordiamo che a partire dal 1° luglio 2025 entrerà in vigore la nuova etichetta energetica delle asciugatrici e quindi dei nuovi standard energetici; questo cambiamento rappresenta un passo fondamentale verso la riduzione dei consumi energetici e la tutela dell’ambiente.

Non ti devi preoccupare, le asciugatrici LG rispettano tutte i requisiti necessari per la nuova etichetta energetica, proprio perché dispongono della tecnologia a pompa di calore DUAL Inverter, per ottenere il massimo delle prestazioni nel pieno rispetto dell’ambiente.

Se vuoi scoprire di più riguardo la nuova etichetta energetica ti invitiamo a leggere questo articolo .

Scopri le soluzioni LG per la cura dei capi!

Note:

1Riferito al solo ciclo di lavaggio. Il 10% più basso dell'indice di efficienza energetica rispetto allo standard minimo associato alla classe di efficienza energetica A per le lavatrici, definito dalla normativa europea 2019/2014.

210 anni di garanzia sia sul motore Inverter che sul compressore Dual Inverter (Manodopera e intervento non sono inclusi nella garanzia). Nei primi 2 anni la lavasciuga è coperta dalla garanzia convenzionale LG che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore finale. In aggiunta, LG - dal terzo al decimo anno - offre una garanzia convenzionale esclusivamente sul compressore Dual Inverter e sul motore Inverter. Il costo di ogni altra parte di ricambio e il costo della manodopera sono esclusi. La garanzia convenzionale LG copre esclusivamente gli acquisti effettuati dai consumatori finali.

3Il risultato dell'asciugatura può essere influenzato dalla trama del tessuto.

4Comparazione effettuata con una colonna bucato tradizionale ottenuta impilando una lavatrice e un'asciugatrice LG standard.

5Test effettuato da Intertek con un carico composto da 3 tipologie di indumenti: tuta da donna (89% poliestere, 11% spandex), 3 magliette (65% poliestere, 35% cotone) e due paia di pigiami (73% cotone, 27% poliestere). Testato con ciclo di lavaggio Rapido e ciclo di asciugatura Rapido, abilitando l'opzione "Pronto per asciugatrice". Il valore indicato non tiene conto del tempo necessario per il trasferimento manuale degli indumenti dalla lavatrice all'asciugatrice. I risultati potrebbero differire in base agli indumenti e all'ambiente di utilizzo.

6Il supporto di Google Assistant richiede l'utilizzo di uno speaker AI (ad esempio Google Home), uno smartphone con Google Assistant oppure un dispositivo compatibile. Richiede il download dell'app LG ThinQ (disponibile per dispositivi Android e iOS sui rispettivi app store), la creazione di un account utente ThinQ e la connettività internet.