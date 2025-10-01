La buona riuscita parte dal frutto. Cerca una zucca di Halloween dalla buccia compatta, senza ammaccature e con base stabile: ti semplificherà tutti i passaggi successivi. Per chi inizia, la dimensione media è l’ideale perché offre superficie da decorare senza diventare ingestibile. Da tenere controllata la freschezza perché aiuta a lavorare meglio e più a lungo: un gambo asciutto e legnoso, il peso proporzionato al volume e l’assenza di zone molli sono segnali di zucca fresca che reggerà bene l’intaglio. Se puoi, acquista da produttori locali o al mercato: non solo troverai prodotti più freschi e di alta qualità, ma contribuirai a sostenere i produttori locali.