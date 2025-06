C’è un momento in cui tutti ci troviamo davanti alla stessa domanda: “Questa lavatrice ha dato il meglio: ora quale scelgo?”. Qui entra in gioco una scelta che può davvero fare la differenza nei prossimi anni. Non solo per i vestiti puliti, ma per la bolletta e per l’ambiente.

Le lavatrici di nuova generazione non sono più solo elettrodomestici: sono veri e propri alleati quotidiani. Oggi esistono modelli capaci di riconoscere i tessuti, dosare automaticamente il detersivo e adattare il ciclo in base al tipo di bucato. Non serve essere esperti: la tecnologia si occupa di tutto, lasciandoti solo il compito di premere un tasto. O nemmeno quello, se usi l’app.

​​La gamma LG Next AI DD™ è un esempio concreto: integra un motore Direct Drive silenzioso e preciso con AI avanzata, che protegge i capi riducendo l’usura del 10% e limita il rilascio di microplastiche fino al 60% grazie alla funzione Microplastic Care. Un piccolo gesto per fare molto, anche per il pianeta.​

E per rendere tutto più semplice, la manopola Easy Circle Control unisce design intuitivo e display interattivo, per selezionare fino a 24 programmi, visualizzare suggerimenti e personalizzare le opzioni in base alle abitudini.

Insomma, se stai pensando a un nuovo acquisto, puntare su una lavatrice efficiente e smart non è solo una scelta tecnica: è un modo concreto per risparmiare, semplificarti la giornata e fare una scelta più consapevole per il futuro.

