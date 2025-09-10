We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Macchie di grasso sui vestiti? Rimuoverle può sembrare spesso un’impresa ardua: bastano una goccia d’olio in cucina, una catena della bici in estate o un pranzo all’aperto per ritrovarti con un alone difficile da eliminare. Ma con i consigli giusti e i metodi corretti, trattare le macchie di grasso più ostinate e salvare i tuoi capi preferiti sarà più semplice.
In questa guida scoprirai i modi più efficaci per rimuovere lo sporco e far tornare puliti i tuoi indumenti, usando prodotti comuni che hai già in casa e imparando a utilizzare al meglio il lavaggio in lavatrice.
Come togliere le macchie di grasso dai vestiti con metodi naturali
Le macchie di grasso penetrano nelle fibre del tessuto e non si sciolgono semplicemente con l’acqua, perché sono sostanze idrorepellenti. Se non trattate subito, si fissano e diventano ancora più ostinate.
Agire tempestivamente è quindi fondamentale: meno tempo passa tra il contatto con il grasso e il trattamento, più alte sono le probabilità di successo. Maionese, burro o salse di vario tipo: l’imperativo è evitare che il grasso si asciughi diventando secco e difficile da rimuovere.
Prima di procedere al lavaggio è importante, dunque, tamponare la macchia e asciugarla rapidamente usando prodotti con proprietà assorbenti, come un fazzoletto di carta, uno strofinaccio o carta da cucina. Successivamente cospargi la zona con una delle seguenti sostanze, in grado di agire rapidamente sulle macchie fresche:
• borotalco;
• bicarbonato di sodio;
• sale;
• farina o amido di mais.
Lascia agire per qualche minuto e spazzola via la polvere. A questo punto inumidisci la zona con dell’acqua e procedi a strofinare la macchia con sapone di Marsiglia o un normale detersivo per i piatti (meglio se con l’aiuto di uno spazzolino). Risciacqua e metti il capo in lavatrice.
Come eliminare le macchie di grasso con detersivi o smacchiatori
Nessuno ti impedisce però di trattare la macchia direttamente con il detersivo che utilizzi di solito o con uno smacchiatore specifico. Usa una piccola quantità di prodotto direttamente sulla zona sporca e lascia agire per un po’, poi strofina con uno spazzolino e risciacqua prima di mettere il capo in lavatrice.
Come togliere le macchie di grasso secche
Se la macchia non è stata trattata subito e è già secca, sarà già penetrata in profondità nel tessuto, ecco perché servirà un intervento più deciso. Ecco cosa fare:
• applica qualche goccia di detersivo per piatti sulla macchia;
• strofina delicatamente con le dita o una spazzola a setole morbide;
• lascia agire per 15 minuti e poi lava il capo in lavatrice alla temperatura massima consentita dal tessuto.
Come eliminare le macchie di grasso con il lavaggio in lavatrice
Dopo aver pretrattato il capo, è il momento del lavaggio. La prima cosa da fare è assicurarsi di aver scelto le impostazioni giuste:
• acqua tiepida o calda (solo se il tessuto lo permette), che aiuta a sciogliere i grassi;
• programma intensivo o antimacchia, in grado di prolungare i tempi di lavaggio e migliorare l’azione smacchiante;
• centrifuga moderata, per evitare che le macchie residue si fissino sui tessuti con il calore dell’asciugatura.
Per assicurarti risultati eccellenti non ti resta che affidare i tuoi capi a una lavatrice di ultima generazione, che può fare la differenza tra un alone che rimane e un capo che torna come nuovo. Le nuove lavatrici Next AI DD sono la risposta che stavi cercando, dotate di funzioni intelligenti studiate per trattare anche le macchie più ostinate senza danneggiare i tessuti.
La nuova gamma rappresenta un salto tecnologico rispetto alla generazione precedente grazie alla combinazione sempre più evoluta e integrata dell’Intelligenza Artificiale (AI) con il motore LG Direct Drive (DD). In più il programma AI Wash utilizza l'Intelligenza Artificiale riconosce i tessuti e sceglie i movimenti di lavaggio più appropriati per preservare le fibre dei tuoi capi. Riconoscono, infatti, automaticamente il peso e la tipologia di tessuto valutando la necessità di applicare un trattamento più delicato, regolando le modalità di lavaggio e dosando la quantità di detersivo da utilizzare. In questo modo otterrai capi puliti e in condizioni perfette senza comprometterne la qualità e la morbidezza.