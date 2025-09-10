Le macchie di grasso penetrano nelle fibre del tessuto e non si sciolgono semplicemente con l’acqua, perché sono sostanze idrorepellenti. Se non trattate subito, si fissano e diventano ancora più ostinate.

Agire tempestivamente è quindi fondamentale: meno tempo passa tra il contatto con il grasso e il trattamento, più alte sono le probabilità di successo. Maionese, burro o salse di vario tipo: l’imperativo è evitare che il grasso si asciughi diventando secco e difficile da rimuovere.

Prima di procedere al lavaggio è importante, dunque, tamponare la macchia e asciugarla rapidamente usando prodotti con proprietà assorbenti, come un fazzoletto di carta, uno strofinaccio o carta da cucina. Successivamente cospargi la zona con una delle seguenti sostanze, in grado di agire rapidamente sulle macchie fresche:

• borotalco;

• bicarbonato di sodio;

• sale;

• farina o amido di mais.

Lascia agire per qualche minuto e spazzola via la polvere. A questo punto inumidisci la zona con dell’acqua e procedi a strofinare la macchia con sapone di Marsiglia o un normale detersivo per i piatti (meglio se con l’aiuto di uno spazzolino). Risciacqua e metti il capo in lavatrice.