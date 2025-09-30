Compatti, efficienti, smart e adatti agli spazi tipici delle abitazioni europee: a IFA 2025 è stata anche la volta dei frigoriferi Fit & Max.

La nuova gamma include modelli Combinati (integrano un vano frigorifero e un vano congelatore solitamente posizionato nella parte inferiore) e Multidoor (a quattro porte) ed è frutto di approfondite ricerche di LG sulle necessità e abitudini di utilizzo dei consumatori europei.

“La nuova gamma di frigoriferi Fit & Max riflette il nostro impegno verso l’innovazione costante, combinando spazio ed efficienza energetica con un design che si integra perfettamente nelle cucine moderne”, ha detto Lyu Jae-cheol. “Continueremo a concentrarci sullo sviluppo di tecnologie incentrate sull’utente, a ridotto impatto ambientale, che migliorano la quotidianità e semplificano la vita domestica”.

Ecco le caratteristiche principali:

• Elevata efficienza energetica: in risposta alla crescente domanda di elettrodomestici a basso consumo, i nuovi modelli si posizionano ai vertici della classificazione energetica europea, garantendo prestazioni elevate, ma limitando i consumi. I modelli Combinati raggiungono e superano la classe A, ma la vera rivoluzione sono i nuovi Multidoor che si collocano tutti in classe energetica A, segnando un nuovo traguardo per questa categoria di frigoriferi;

• Funzionalità AI: i frigoriferi LG sono dotati di tecnologie in grado di analizzare le tue abitudini di utilizzo e di regolare di conseguenza le prestazioni dell’apparecchio contenendo i consumi elettrici. La funzione AI Fresh per esempio monitora le abitudini di apertura della porta per tre settimane e abbassa la temperatura nei momenti di maggiore utilizzo; ridurrai così gli sbalzi di temperatura improvvisi che causano il deterioramento degli alimenti, mantenendoli più freschi più a lungo;

• Design compatto e massime prestazioni: il design dei nuovi frigoriferi LG è estremamente versatile con porte incredibilmente sottili e compatte: le linee eleganti di Premium Flat Door creano un look raffinato mentre la pratica cerniera LG Zero Clearance ti consente un’apertura completa delle porte (fino a 110 gradi) anche quando il frigo è a filo muro;

• Scomparti interni pratici e funzionali: l’ampia capacità e i ripiani ripiegabili sono ideali per ospitare bottiglie alte o contenitori fuori misura;

• Tecnologie avanzate per la conservazione degli alimenti: potrai per esempio ridurre al minimo le fluttuazioni di temperatura (funzionalità Linear Cooling), raffreddare in maniera rapida e uniforme la zona della porta per evitare dispersioni di freddo (funzione Door Cooling+) o personalizzare le zone di conservazione in base al tipo di alimento inserito nel cassetto (funzione Fresh Converter+).

Cosa aspetti? A questo punto non ti resta che scegliere la linea più adatta alle tue esigenze!

1Testato da Intertek a luglio 2023, confrontando il ciclo di lavaggio Microplastic Care e il ciclo di lavaggio Mixed Fabric del modello F4Y7EYPBW, misurando la quantità di microplastiche filtrate attraverso un filtro da 20㎛ durante il lavaggio di un carico di 3 kg (giacca da allenamento 100% poliestere). I risultati possono variare a seconda dei capi e dell’ambiente di utilizzo.