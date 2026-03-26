Cos’è un frigorifero intelligente?

Il mantenimento di un interno pulito e privo di odori è fondamentale per una piacevole esperienza in cucina. I frigoriferi intelligenti LG sono dotati di un filtro dell’aria fresca, un sistema di filtraggio avanzato progettato per rimuovere attivamente odori e batteri dall’aria all’interno del frigorifero. Facendo circolare e filtrando continuamente l’aria, questa funzione assicura che i generi alimentari rimangano più freschi, e che il frigorifero abbia un profumo piacevole, anche quando si conservano cibi pungenti.