Hyper Mini LED è la tecnologia di retroilluminazione di nuova generazione di LG, utilizzata in UltraGear evo GM9 (27GM950B). È progettata per offrire luminosità elevata e un'esperienza HDR raffinata per il gaming. Grazie a LED più piccoli e a una distribuzione più densa, consente un controllo della luce più preciso rispetto alla retroilluminazione LED tradizionale.

Nell'UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED gestisce 2.304 zone di local dimming, aiutando a ottenere una distribuzione luminosa più accurata. Questo mira a ridurre gli effetti di blooming e halo, supportando immagini HDR più pulite. Può raggiungere fino a 1.250 nits di picco e supporta VESA DisplayHDR 1000, contribuendo a rivelare con maggiore chiarezza le alte luci e i dettagli nelle ombre. Abbinato a risoluzione 5K e 218 PPI, offre testi e texture molto dettagliati.

In sintesi, Hyper Mini LED è pensato per rendere i monitor UltraGear evo più luminosi, più precisi e visivamente più coerenti su scene diverse, sia nel gaming sia nella produttività.