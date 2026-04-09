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Monitor da gaming LG UltraGear
I nostri consigli
I punti di forza dei monitor gaming LG UltraGear OLED
Scopri i monitor gaming LG UltraGear OLED, progettati per offrire prestazioni senza compromessi ai giocatori più esigenti. I pixel autoilluminanti assicurano neri perfetti, contrasto infinito e colori brillanti, per immagini prive di aloni e zone grigiastre. L’elevata frequenza di aggiornamento e i tempi di risposta ultrarapidi garantiscono un gameplay fluido e reattivo, per offrire un'immersione totale.
FAQ
In cosa differisce la lineup UltraGear evo dai monitor da gaming UltraGear?
LG UltraGear evo si posiziona come lineup premium ad alta risoluzione all'interno del marchio UltraGear, mentre i monitor da gaming UltraGear standard coprono una gamma più ampia incentrata su velocità, reattività e varietà di display.
UltraGear evo offre risoluzione WUHD (5K2K) e superiore, con densità di pixel più elevata e dettagli visivi più raffinati. Integra inoltre tecnologie di pannello di nuova generazione, tra cui 4th Gen RGB Tandem OLED e Hyper Mini LED con design anti-blooming e fino a 2.304 zone di local dimming per un controllo preciso della luce.
UltraGear evo dispone inoltre del primo 5K AI Upscaling on-device al mondo e di AI Scene Optimization, che consentono il miglioramento dell'immagine in tempo reale direttamente sul monitor. UltraGear evo è quindi particolarmente indicato per chi desidera sia scala immersiva sia fedeltà visiva di livello professionale.
I modelli UltraGear standard, invece, coprono opzioni QHD e 4K con pannelli IPS, VA e OLED, con un focus maggiore su frequenze di aggiornamento elevate e tempi di risposta rapidi. Alcuni modelli UltraGear evo supportano anche il Dual Mode, permettendo di passare da gameplay ad alta risoluzione a modalità con elevata frequenza di aggiornamento in base alle esigenze.
In sintesi: UltraGear evo è progettato per gaming ad alta risoluzione di livello avanzato e per la creazione di contenuti, mentre UltraGear standard offre prestazioni più mainstream e maggiore flessibilità di prezzo.
Quali sono i vantaggi dei monitor da gaming UltraGear evo?
I monitor da gaming UltraGear evo offrono immagini a risoluzione ultraelevata e prestazioni immersive, pensati per chi gioca e crea contenuti. Combinando tecnologie di pannello di nuova generazione con AI Upscaling on-device, mirano a migliorare qualità d'immagine e prestazioni senza aggiungere carico alla GPU.
Vantaggi principali:
- Primo 5K AI Upscaling al mondo: migliora in tempo reale i contenuti a risoluzione inferiore verso una qualità prossima al 5K, aumentando dettaglio e nitidezza senza latenza aggiuntiva.
- Densità di pixel molto elevata (fino a 218 PPI): circa il 78% di pixel in più rispetto al 4K. La risoluzione 5K corrisponde a un'area di pixel paragonabile a quattro display QHD, consentendo l'uso simultaneo di più finestre ad alta risoluzione (GM9 da 27 pollici).
- Flessibilità Dual Mode: passa da 5K/5K2K (165 Hz) per il gioco immersivo fino a 330 Hz per il gaming competitivo.
- Retroilluminazione avanzata con Hyper Mini LED: luminosità elevata con controllo preciso della luce e blooming ridotto per una visibilità più nitida (GM9 da 27 pollici).
- Tecnologie di pannello di nuova generazione: includono 4th Gen RGB Tandem OLED e Mini LED, contribuendo a una luminosità migliorata e a una resa cromatica costante.
Formati ultrawide ampi e design curvi, inclusa la curvatura 1000R su modelli selezionati, possono creare un campo visivo più immersivo. Le opzioni di connettività come HDMI, DisplayPort e USB-C semplificano i setup multi-dispositivo, supportando gaming e produttività in un'unica postazione.
Quali sono i modelli chiave della lineup UltraGear evo?
I modelli chiave della lineup LG UltraGear evo sono UltraGear evo GX9 (39GX950B), UltraGear evo GM9 (27GM950B) e UltraGear evo G9 (52G930B). Le principali differenze riguardano dimensione dello schermo, tecnologia del pannello, curvatura e frequenza di aggiornamento.
GX9 è un monitor da gaming OLED 5K2K da 39 pollici con design curvo 1500R, pensato per un gameplay ultrawide immersivo e alta densità di pixel.
GM9 è un monitor da gaming 5K da 27 pollici con tecnologia Hyper Mini LED e design anti-blooming, progettato per luminosità elevata, controllo preciso della luce e fedeltà cromatica.
G9 è un display da gaming ultrawide 5K2K da 52 pollici con frequenza di aggiornamento di 240 Hz, rivolto a chi vuole un campo visivo più ampio e cinematografico.
Insieme, questi modelli di punta coprono tre casi d'uso chiave: 5K compatto ad alta densità, ultrawide OLED 5K2K immersivo e gaming 5K2K di grande formato ad alta frequenza.
Cos'è la funzione AI Upscaling in UltraGear evo?
L'AI Upscaling di UltraGear evo è una funzione on-device pensata per migliorare in tempo reale i contenuti a risoluzione inferiore verso una qualità prossima al 5K.
Questa tecnologia integrata nell'hardware utilizza un processore IA dedicato per affinare i dettagli e ridurre il rumore proveniente da diverse sorgenti, tra cui console e laptop. È progettata per consentire ai giocatori di godere di immagini a definizione più elevata e prestazioni costanti su una vasta gamma di titoli.
Punti chiave:
- Ottimizzazione intelligente: lavora insieme all'AI Scene Optimization per regolare dinamicamente luminosità e contrasto in base al tipo di contenuto.
- Ampia compatibilità: migliora le sorgenti in ingresso da FHD (1080p) in su, indicato per godere di titoli classici su una superficie 5K. Ad esempio, i giochi d'avventura giocati originariamente su console portatile possono essere visualizzati con un livello di dettaglio elevato grazie all'AI Upscaling.
Quali monitor UltraGear evo sono più apprezzati dai giocatori che cercano un'esperienza premium?
Per i giocatori che cercano un'esperienza curva premium, i monitor curvi LG UltraGear evo offrono un gameplay immersivo e ad alta risoluzione grazie a una curvatura raffinata, pannelli di nuova generazione e AI Upscaling on-device.
UltraGear evo GX9 (39GX950B) e UltraGear evo G9 (52G930B) sono entrambi pensati per setup di gaming di fascia alta e immersivi.
GX9 (39GX950B) è progettato per chi cerca un equilibrio tra immersione e nitidezza, con display OLED ultrawide 5K2K da 39 pollici e curvatura 1500R, pensata per allinearsi naturalmente al campo visivo. Essendo il primo display OLED 5K2K curvo da 39 pollici al mondo, mantiene una chiarezza costante su tutta la superficie dello schermo. L'AI Upscaling on-device contribuisce a esaltare i dettagli più fini verso una qualità prossima al 5K.
G9 (52G930B) è adatto ai giocatori che preferiscono un setup più ampio e cinematografico. Offre uno schermo ultrawide 5K2K da 52 pollici, una curvatura più marcata a 1000R e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz per un gameplay fluido e reattivo su grande scala.
Se preferisci un monitor curvo con dimensioni più equilibrate, GX9 è una scelta premium consigliata; G9 è invece più adatto a chi cerca la massima presenza dello schermo e un'immersione avvolgente più marcata. Entrambi i modelli si sposano bene con PC di fascia alta e postazioni ottimizzate per il gaming ultrawide.