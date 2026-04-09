LG UltraGear evo si posiziona come lineup premium ad alta risoluzione all'interno del marchio UltraGear, mentre i monitor da gaming UltraGear standard coprono una gamma più ampia incentrata su velocità, reattività e varietà di display.

UltraGear evo offre risoluzione WUHD (5K2K) e superiore, con densità di pixel più elevata e dettagli visivi più raffinati. Integra inoltre tecnologie di pannello di nuova generazione, tra cui 4th Gen RGB Tandem OLED e Hyper Mini LED con design anti-blooming e fino a 2.304 zone di local dimming per un controllo preciso della luce.

UltraGear evo dispone inoltre del primo 5K AI Upscaling on-device al mondo e di AI Scene Optimization, che consentono il miglioramento dell'immagine in tempo reale direttamente sul monitor. UltraGear evo è quindi particolarmente indicato per chi desidera sia scala immersiva sia fedeltà visiva di livello professionale.

I modelli UltraGear standard, invece, coprono opzioni QHD e 4K con pannelli IPS, VA e OLED, con un focus maggiore su frequenze di aggiornamento elevate e tempi di risposta rapidi. Alcuni modelli UltraGear evo supportano anche il Dual Mode, permettendo di passare da gameplay ad alta risoluzione a modalità con elevata frequenza di aggiornamento in base alle esigenze.

In sintesi: UltraGear evo è progettato per gaming ad alta risoluzione di livello avanzato e per la creazione di contenuti, mentre UltraGear standard offre prestazioni più mainstream e maggiore flessibilità di prezzo.