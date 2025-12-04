About Cookies on This Site

Monitor UltraWide 34" | Serie U650A | 21:9 Curvo, WQHD, IPS, Speaker integrati, USB-C (96W), KVM, RJ45
Scheda tecnica

Monitor UltraWide 34" | Serie U650A | 21:9 Curvo, WQHD, IPS, Speaker integrati, USB-C (96W), KVM, RJ45

Scheda tecnica

Monitor UltraWide 34" | Serie U650A | 21:9 Curvo, WQHD, IPS, Speaker integrati, USB-C (96W), KVM, RJ45

34U650A-B
Funzionalità principali

  • Monitor 21:9 Curvo da 34 pollici
  • Display IPS WQHD (3440x1440) HDR
  • Porta USB-C (96W), RJ45
  • KVM integrato, PBP (2x), PIP
  • Speaker stereo integrati 7W x2
  • Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel
LG UltraWide Monitor Curved logo.

LG UltraWide Monitor Curved logo.

Più spazio per la tua creatività

Una configurazione moderna di ufficio casalingo che presenta un grande monitor LG che visualizza dashboard dati, grafici 3D e strumenti di gestione progetti, con un tastierino e un mouse wireless su un piano di lavoro in legno.

Una configurazione moderna di ufficio casalingo che presenta un grande monitor LG che visualizza dashboard dati, grafici 3D e strumenti di gestione progetti, con un tastierino e un mouse wireless su un piano di lavoro in legno.

Questa è un'immagine riassuntiva per un monitor UltraWide, divisa in sei blocchi: un display IPS curvo WQHD da 34 pollici su un piano di lavoro in legno che mostra dashboard di monitoraggio in tempo reale, grafici 3D vivaci e strumenti di gestione progetti; onde astratte vivide che rappresentano HDR10 e 99% di accuratezza sRGB; un dettaglio delle porte che illustrano la connettività USB-C integrata; una scena di corsa in moto ad alta velocità che evidenzia il refresh rate fluido di 100Hz; un grafico che rappresenta i due altoparlanti integrati da 7W per un suono immersivo; e il profilo laterale dello stand sottile con icone che indicano regolazioni ergonomiche come inclinazione, rotazione e altezza.

Questa è un'immagine riassuntiva per un monitor UltraWide, divisa in sei blocchi: un display IPS curvo WQHD da 34 pollici su un piano di lavoro in legno che mostra dashboard di monitoraggio in tempo reale, grafici 3D vivaci e strumenti di gestione progetti; onde astratte vivide che rappresentano HDR10 e 99% di accuratezza sRGB; un dettaglio delle porte che illustrano la connettività USB-C integrata; una scena di corsa in moto ad alta velocità che evidenzia il refresh rate fluido di 100Hz; un grafico che rappresenta i due altoparlanti integrati da 7W per un suono immersivo; e il profilo laterale dello stand sottile con icone che indicano regolazioni ergonomiche come inclinazione, rotazione e altezza.

Immagini straordinarieFunzionalità praticheEsperienza di giocoComfort migliorato

Display 21:9 Curvo WQHD

Display 21:9 Curvo WQHD

Il display 21:9 Curvo WQHD (3440x1440) offre uno spazio schermo ampio per eseguire più programmi contemporaneamente, migliorando l'efficienza lavorativa. La curvatura 3800R segue il campo visivo naturale per ridurre la distorsione delle immagini, mentre il design senza cornici su tre lati garantisce un'esperienza di visione più immersiva.

Monitor LG Ultrawide che visualizza più applicazioni su uno schermo da 34 pollici con rapporto 21:9, con un confronto evidenziato che mostra lo spazio orizzontale aggiuntivo rispetto a un display standard da 27 pollici 16:9.

Monitor LG Ultrawide che visualizza più applicazioni su uno schermo da 34 pollici con rapporto 21:9, con un confronto evidenziato che mostra lo spazio orizzontale aggiuntivo rispetto a un display standard da 27 pollici 16:9.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

HDR 10 con sRGB 99%

Immagini nitide e ricche di dettagli

Compatibilità HDR 10 e copertura sRGB del 99% garantiscono una riproduzione accurata dei colori e la mappatura dei toni nelle scene HDR.

Pannello IPS

Immagini nitide e dai colori brillanti, prive di distorsione grazie all'ampio angolo di visione.

HDR 10

HDR 10 (high dynamic range) supporta livelli specifici di colore e luminosità.

sRGB 99%

Resa cromatica realistica grazie alla copertura al 99% dello spazio colore sRGB.

Calibrazione di fabbrica

Colori precisi e uniformi grazie alla calibrazione colore di fabbrica.

Un monitor LG Ultrawide che visualizza immagini vivide di aurora boreale con un'interfaccia di editing fotografico, dimostrando una precisione cromatica vivace e dettagli ad alta risoluzione.

Un monitor LG Ultrawide che visualizza immagini vivide di aurora boreale con un'interfaccia di editing fotografico, dimostrando una precisione cromatica vivace e dettagli ad alta risoluzione.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Porta USB Type-C™ Con Power Delivery 96W

Un cavo, infinite possibilità

La connessione USB-C consente di trasferire video, dati e ricarica con power delivery a 96W al laptop collegato, tutto con un solo cavo.

Monitor collegato a un laptop tramite un unico cavo USB Type-C con erogazione di potenza da 96W, supportando display, trasferimento dati e ricarica. L’immagine evidenzia la connettività tutto-in-uno con una scrivania ordinata.

Monitor collegato a un laptop tramite un unico cavo USB Type-C con erogazione di potenza da 96W, supportando display, trasferimento dati e ricarica. L’immagine evidenzia la connettività tutto-in-uno con una scrivania ordinata.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*I cavi di alimentazione, HDMI, DisplayPort e USB-C sono inclusi nella confezione. I contenuti possono variare in base alla nazione di vendita.

Monitor UltraWide che visualizza un personaggio di un gioco di fantasy oscuro, con due onde sonore colorate che si irradiano dal basso dello schermo, rappresentando i parlanti integrati da 7W potenziati con la tecnologia DepthSound per bassi profondi e un'esperienza audio immersiva.

Speaker stereo integrati con DepthSound

Esperienza immersiva

Il profondo e maestoso suono degli altoparlanti integrati da 7W x2 sono dotati di DepthSound per migliorare la gamma dei bassi e offrire un'esperienza completamente immersiva.

*Le immagini sono simulate per favorire la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'uso reale.

LG Switch app

Il tuo alleato per la creatività

L’app LG Switch ottimizza il tuo monitor sia per lavoro che per svago. Personalizza la qualità dell’immagine e la luminosità con il wizard personalizzato. Inoltre, puoi dividere lo schermo in 6 configurazioni diverse e avviare la tua piattaforma di videochiamate, rendendo l’esperienza d'uso ancora più comoda. Inoltre supporta le modalità PBP e PIP per un multitasking ancora più efficiente.

*Le immagini sono simulate per favorire la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'uso reale.

*Per scaricare la versione più aggiornata di LG Switch App, visita la sezione "Supporto" sul sito www.lg.com/it.

Motociclisti futuristic che corrono per una strada cittadina illuminata da neoni, con un'ombra di movimento al fondo e una sezione evidenziata che mostra visi sbiaditi e chiari per dimostrare la fluidità e la chiarezza di un tasso di rinnovazione di 100Hz.

Refresh rate 100Hz

Immagini fluide, flusso di lavoro senza interruzioni

Il refresh rate di 100Hz assicura una maggiore fluidità di movimento anche nel corso delle azioni più concitate e riduce i fastidiosi effetti di tearing e stuttering dell'immagine.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Progettato per un utilizzo confortevole

Reader Mode

La modalità Reader Mode regola temperatura e luminosità del colore per ridurre l’affaticamento visivo e proteggere gli occhi quando si legge sul monitor.

Flicker Safe

La tecnologia Flicker Safe riduce lo sfarfallio invisibile sullo schermo aiutando così a ridurre l’affaticamento degli occhi. Fornisce un ambiente di lavoro confortevole a lungo.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*Le funzionalità di cui sopra possono variare a seconda delle reali condizioni di utilizzo-

Supporto elegante e minimalista

Massimo comfort anche nelle giornate di lavoro più lunghe

Il design minimalista senza cornici su tre lati si integra perfettamente in ogni ambiente, e il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione e orientamento ti assicura comfort prolungato e postura ottimale anche nelle giornate di lavoro più lunghe. Inoltre, è compatibile con l'installazione a parete con supporto VESA 100x100.

Icona regolazione in altezza.

Altezza

150㎜
Icona regolazione orientamento.

Swivel

-30°~30°

Icona regolazione inclinazione.

Tilt

-5°~21°

Vista superiore di un monitor UltraWide curvo su un desktop con una tazza di caffè, un tastierino wireless e un mouse, accanto a un'immagine dettagliata della base slim e quadrata del monitor, progettata per stabilità e uno spazio di lavoro ordinato.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Caratteristiche principali

  • Display - Dimensione Schermo [Pollici]

    34"

  • Display - Risoluzione

    WQHD (3440x1440)

  • Display - Tipologia di Pannello

    IPS

  • Display - Formato

    21:9 Curvo

  • Display - Color Gamut (Tip.)

    sRGB 99%

  • Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Display - Raggio di Curvatura

    3800R

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100Hz

  • Display - Tempo di Risposta

    5ms (GtG)

  • Informazioni sul prodotto - Regolazioni Display

    Altezza, tilt, swivel

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    816.7 x 364.4-535.2 x 230.0 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    816.7 x 364.4 x 83.6 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    988 x 481 x 203 mm

  • Peso con Stand [kg]

    10.1 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    7.3 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    12.5 kg

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • Effetto HDR

  • Calibrazione Colore di fabbrica

  • Flicker Safe

  • Reader Mode

  • Color Weakness

  • Super Resolution+

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • User Defined Key

  • Auto Input Switch

  • PBP

    2PBP

  • PIP

  • Smart Energy Saving

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    2x (2.0)

  • DisplayPort

    1x (1.4)

  • USB-C

    1x

  • USB-C (Max. Risoluzione a Hz)

    3440x1440 a 100Hz

  • USB-C (Data Transmission)

  • USB-C (Power Delivery)

    96W

  • USB Upstream

    1x (3.2 Gen1)

  • USB Downstream

    4x (3x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1)

  • KVM integrato

  • LAN (RJ-45)

  • Mic In

  • Uscita Cuffie

POWER

  • Tipo

    Alimentatore integrato

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo Energetico (Sleep Mode)

    <0.5W

  • Consumo Energetico (DC Off)

    <0.3W

ACCESSORI

  • Cavo di Alimentazione

    Sì (Nero, 1.5m)

  • HDMI

    1x (Nero, 1.5m)

  • USB-C

    1x (Nero, 1.5m)

  • DisplayPort

    1x (Nero, 1.5m)

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    34"

  • Dimensione Schermo [cm]

    86,7 cm

  • Risoluzione

    WQHD (3440x1440)

  • Tipologia di Pannello

    IPS

  • Formato

    21:9 Curvo

  • Pixel Pitch [mm]

    0.23 mm

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Color Gamut (Tip.)

    sRGB 99%

  • Numero di Colori

    1.07 miliardi

  • Color Bit

    10bit (8bit+FRC)

  • Contrasto (Tip.)

    1000:1

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Tempo di Risposta

    5ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100Hz

  • Angolo di visione

    178°/178°

  • Raggio di Curvatura

    3800R

SOFTWARE

  • Dual Controller

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Sì (LG Switch)

AUDIO

  • Speaker

    Sì (7W x2) con DepthSound

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Design Borderless

    Design borderless 3 lati

  • OneClick Stand

  • Regolazioni Display

    Altezza, tilt, swivel

  • Appendibile a Parete [mm]

    100x100 mm

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

