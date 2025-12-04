We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor UltraWide 34" | Serie U650A | 21:9 Curvo, WQHD, IPS, Speaker integrati, USB-C (96W), KVM, RJ45
34U650A-B
Più spazio per la tua creatività
Display 21:9 Curvo WQHD
Il display 21:9 Curvo WQHD (3440x1440) offre uno spazio schermo ampio per eseguire più programmi contemporaneamente, migliorando l'efficienza lavorativa. La curvatura 3800R segue il campo visivo naturale per ridurre la distorsione delle immagini, mentre il design senza cornici su tre lati garantisce un'esperienza di visione più immersiva.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
HDR 10 con sRGB 99%
Immagini nitide e ricche di dettagli
Compatibilità HDR 10 e copertura sRGB del 99% garantiscono una riproduzione accurata dei colori e la mappatura dei toni nelle scene HDR.
Pannello IPS
Immagini nitide e dai colori brillanti, prive di distorsione grazie all'ampio angolo di visione.
Porta USB Type-C™ Con Power Delivery 96W
Un cavo, infinite possibilità
La connessione USB-C consente di trasferire video, dati e ricarica con power delivery a 96W al laptop collegato, tutto con un solo cavo.
*I cavi di alimentazione, HDMI, DisplayPort e USB-C sono inclusi nella confezione. I contenuti possono variare in base alla nazione di vendita.
LG Switch app
Il tuo alleato per la creatività
L’app LG Switch ottimizza il tuo monitor sia per lavoro che per svago. Personalizza la qualità dell’immagine e la luminosità con il wizard personalizzato. Inoltre, puoi dividere lo schermo in 6 configurazioni diverse e avviare la tua piattaforma di videochiamate, rendendo l’esperienza d'uso ancora più comoda. Inoltre supporta le modalità PBP e PIP per un multitasking ancora più efficiente.
*Per scaricare la versione più aggiornata di LG Switch App, visita la sezione "Supporto" sul sito www.lg.com/it.
Progettato per un utilizzo confortevole
Reader Mode
La modalità Reader Mode regola temperatura e luminosità del colore per ridurre l’affaticamento visivo e proteggere gli occhi quando si legge sul monitor.
Flicker Safe
La tecnologia Flicker Safe riduce lo sfarfallio invisibile sullo schermo aiutando così a ridurre l’affaticamento degli occhi. Fornisce un ambiente di lavoro confortevole a lungo.
*Le funzionalità di cui sopra possono variare a seconda delle reali condizioni di utilizzo-
Supporto elegante e minimalista
Massimo comfort anche nelle giornate di lavoro più lunghe
Il design minimalista senza cornici su tre lati si integra perfettamente in ogni ambiente, e il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione e orientamento ti assicura comfort prolungato e postura ottimale anche nelle giornate di lavoro più lunghe. Inoltre, è compatibile con l'installazione a parete con supporto VESA 100x100.
Caratteristiche principali
Display - Dimensione Schermo [Pollici]
34"
Display - Risoluzione
WQHD (3440x1440)
Display - Tipologia di Pannello
IPS
Display - Formato
21:9 Curvo
Display - Color Gamut (Tip.)
sRGB 99%
Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Display - Raggio di Curvatura
3800R
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
100Hz
Display - Tempo di Risposta
5ms (GtG)
Informazioni sul prodotto - Regolazioni Display
Altezza, tilt, swivel
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
816.7 x 364.4-535.2 x 230.0 mm
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
816.7 x 364.4 x 83.6 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
988 x 481 x 203 mm
Peso con Stand [kg]
10.1 kg
Peso senza Stand [kg]
7.3 kg
Peso con Imballo [kg]
12.5 kg
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
Effetto HDR
Sì
Calibrazione Colore di fabbrica
Sì
Flicker Safe
Sì
Reader Mode
Sì
Color Weakness
Sì
Super Resolution+
Sì
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
User Defined Key
Sì
Auto Input Switch
Sì
PBP
2PBP
PIP
Sì
Smart Energy Saving
Sì
CONNETTIVITÀ
HDMI
2x (2.0)
DisplayPort
1x (1.4)
USB-C
1x
USB-C (Max. Risoluzione a Hz)
3440x1440 a 100Hz
USB-C (Data Transmission)
Sì
USB-C (Power Delivery)
96W
USB Upstream
1x (3.2 Gen1)
USB Downstream
4x (3x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1)
KVM integrato
Sì
LAN (RJ-45)
Sì
Mic In
Sì
Uscita Cuffie
Sì
POWER
Tipo
Alimentatore integrato
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Consumo Energetico (Sleep Mode)
<0.5W
Consumo Energetico (DC Off)
<0.3W
ACCESSORI
Cavo di Alimentazione
Sì (Nero, 1.5m)
HDMI
1x (Nero, 1.5m)
USB-C
1x (Nero, 1.5m)
DisplayPort
1x (Nero, 1.5m)
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
34"
Dimensione Schermo [cm]
86,7 cm
Risoluzione
WQHD (3440x1440)
Tipologia di Pannello
IPS
Formato
21:9 Curvo
Pixel Pitch [mm]
0.23 mm
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Color Gamut (Tip.)
sRGB 99%
Numero di Colori
1.07 miliardi
Color Bit
10bit (8bit+FRC)
Contrasto (Tip.)
1000:1
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Tempo di Risposta
5ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100Hz
Angolo di visione
178°/178°
Raggio di Curvatura
3800R
SOFTWARE
Dual Controller
Sì
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sì (LG Switch)
AUDIO
Speaker
Sì (7W x2) con DepthSound
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Design Borderless
Design borderless 3 lati
OneClick Stand
Sì
Regolazioni Display
Altezza, tilt, swivel
Appendibile a Parete [mm]
100x100 mm
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
