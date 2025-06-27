Monitor UltraWide 49" | Serie U950A | 32:9 Curvo, DQHD, Nano IPS, USB-C (90W)

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Eccellenza premiata
Digital Trends 2025
La migliore gamma di monitor secondo i lettori, per gamer e per chi richiede prestazioni di alta qualità.
Monitor 49" 32:9 Curvo Dual QHD
32:9 Curvo Dual QHD (5120x1440)
Vedi di più, vedi meglio.
Uno schermo mastodontico, pensato per un'immersione totale nei tuoi progetti. Il formato 32:9 Curvo Dual QHD (5120x1440) da 49" ti dà lo stesso spazio visivo di due display 27" QHD affiancati, perfettamente uniti in un'unica schermata. Con il 70% di pixel in più rispetto a una risoluzione WFHD 32:9 (3840x1080), ti garantisce una chiarezza e un livello di dettagli di livello superiore.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
*Per alcuni modelli di Mac con scheda grafica Intel, la risoluzione massima non è supportata quando è collegato tramite USB-C.
*Il supporto per una postazione con doppio monitor mostrato è solo a scopo illustrativo e potrebbe differire dal prodotto reale. Viene venduto separatamente.
Eccezionale qualità d'immagine
Precisione in ogni pixel, brillantezza da ogni angolo.
Goditi una precisione dei colori da professionista e una chiarezza costante su un ampio angolo di visione.
Nano IPS™ Display
Il monitor LG Nano IPS™ offre un’eccezionale precisione dei colori con un ampio angolo di visione.
DCI-P3 98%
Con il 98% di copertura dello spazio colore DCI-P3, rappresenta una soluzione eccellente per una visualizzazione dei colori precisa.
Porta USB Type-C™ Con Power Delivery 90W
Un cavo, infinite possibilità
La connessione USB-C consente di trasferire video, dati e ricarica con power delivery a 90W al laptop collegato, tutto con un solo cavo.
Speaker stereo integrati Rich Bass
Esperienza coinvolgente,
senza speaker esterni
Il monitor è dotato di altoparlanti stereo integrati da 10W × 2, che offrono un audio immersivo per film, musica e altri contenuti multimediali, supportando inoltre una comunicazione vocale chiara per videochiamate e conferenze senza bisogno di altoparlanti esterni.
Refresh rate 144Hz
Più largo, più veloce
Il grande schermo da 49 pollici con risoluzione DQHD (5120×1440) offre un campo visivo ultrawide, ideale per un’esperienza di gioco immersiva. La tecnologia Nano IPS e la frequenza di aggiornamento fino a 144Hz garantiscono colori vividi e movimenti fluidi in ogni momento di gioco.
Gaming fluido in ogni momento
La sincronizzazione adattiva con compatibilità G-SYNC® e tecnologia AMD FreeSync™ minimizza i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per offrirti un gameplay fluido e coinvolgente in ogni azione.
Immagine a schermo diviso che confronta, a sinistra, tearing e stuttering e, a destra, un gameplay fluido e nitido, mostrando l’effetto di adaptive sync e alta frequenza di aggiornamento.
Switch KVM integrato e Dual Controller
Controlla più PC con un singolo schermo
Lavora senza interruzioni su due PC con un solo monitor, tastiera e mouse grazie allo Switch KVM integrato, e gestisci tutto su una singola schermata passando da una sorgente all'altra grazie a Dual Controller.
Tempo di risposta 1ms MBR
Immagini fluide con
1ms MBR
1ms MBR reduces motion blur and ghosting, delivering smoother gameplay and clearer visuals in fast-paced scenes.
*Per scaricare la versione più recente di LG Switch, visita il sito www.lg.com/it e cerca "49U950A" nella sezione "Supporto".
Progettato per un utilizzo confortevole
Regolazione automatica della luminosità
Lo schermo è dotato di un sensore integrato che regola automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale, per ridurre l’affaticamento visivo e migliorare il comfort dei tuoi occhi.
Live color low blue light
Questo monitor ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland, grazie alla tecnologia Live Color Low Blue Light che riduce l'emissione della luce blu più dannosa per la vista, mantenendo allo stesso tempo colori vividi e di qualità.
*TÜV Rheinland certification (Low Blue Light – Hardware Solution) 1111255356
Supporto elegante e minimalista
Massimo comfort anche nelle giornate di lavoro più lunghe
Il design minimalista senza cornici su tre lati si integra perfettamente in ogni ambiente, e il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione e orientamento ti assicura comfort prolungato e postura ottimale anche nelle giornate di lavoro più lunghe. Inoltre, è compatibile con l'installazione a parete con supporto VESA 100x100.
Caratteristiche principali
Display - Dimensione Schermo [Pollici]
49"
Display - Risoluzione
DQHD (5120x1440)
Display - Tipologia di Pannello
Nano IPS
Display - Formato
32:9 Curvo
Display - Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 98%
Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
144Hz
Display - Tempo di Risposta
5ms (GtG)
Informazioni sul prodotto - Regolazioni Display
Altezza, tilt, swivel
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
1215.1 x 598.2 x 260.0 mm
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
1215.1 x 365.7 x 114.2 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
1330 x 298 x 490 mm
Peso con Stand [kg]
17.3 kg
Peso senza Stand [kg]
12.6 kg
Peso con Imballo [kg]
22.0 kg
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
VESA DisplayHDR™
VESA DisplayHDR™ 400
Effetto HDR
Sì
Tecnologia Nano IPS™
Sì
Calibrazione Colore di fabbrica
Sì
Luminosità Automatica (Auto Brightness)
Sì
Flicker Safe
Sì
Reader Mode
Sì
Color Weakness
Sì
Super Resolution+
Sì
NVIDIA G-Sync™
NVIDIA G-Sync™ Compatible
AMD FreeSync™
AMD FreeSync™Premium
VRR
Sì
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
Crosshair
Sì
User Defined Key
Sì
PBP
2PBPSì
PIP
Sì
Smart Energy Saving
Sì
CONNETTIVITÀ
HDMI
2x (2.1)
DisplayPort
1x (1.4)
USB-C
1x
USB-C (Max. Risoluzione a Hz)
5120x1440 a 144Hz
USB-C (Data Transmission)
Sì
USB-C (Power Delivery)
90W
USB Upstream
1x (2.0)
USB Downstream
2x (3.0)
KVM integrato
Sì
Uscita Cuffie
1x
POWER
Tipo
Alimentatore integrato
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Consumo Energetico (Sleep Mode)
<0.5W
Consumo Energetico (DC Off)
<0.3W
ACCESSORI
Cavo di Alimentazione
Sì (Bianco, 1.5m)
HDMI
1x (Bianco, 1.5m)
USB-C
1x (Bianco, 1.5m)
DisplayPort
1x (Bianco, 1.5m)
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
49"
Dimensione Schermo [cm]
124,46 cm
Risoluzione
DQHD (5120x1440)
Tipologia di Pannello
Nano IPS
Formato
32:9 Curvo
Pixel Pitch [mm]
0.23 mm
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 98%
Numero di Colori
16.7 milioni
Color Bit
8bit
Contrasto (Tip.)
1000:1
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Tempo di Risposta
5ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144Hz
Angolo di visione
178°/178°
SOFTWARE
Dual Controller
Sì
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sì (LG Switch)
AUDIO
Speaker
Sì (10W x2)
Rich Bass
Sì
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Design Borderless
Design borderless 3 lati
OneClick Stand
Sì
Regolazioni Display
Altezza, tilt, swivel
Appendibile a Parete [mm]
100x100 mm
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
