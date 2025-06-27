About Cookies on This Site

Monitor UltraWide 49" | Serie U950A | 32:9 Curvo, DQHD, Nano IPS, USB-C (90W)
Scheda tecnica

Monitor UltraWide 49" | Serie U950A | 32:9 Curvo, DQHD, Nano IPS, USB-C (90W)

Scheda tecnica

Monitor UltraWide 49" | Serie U950A | 32:9 Curvo, DQHD, Nano IPS, USB-C (90W)

49U950A-W
Funzionalità principali

  • Monitor 32:9 Curvo da 49 pollici
  • Risoluzione DQHD (5120x1440) HDR 400
  • Pannello Nano IPS, DCI-P3 98%
  • Porta USB-C (90W)
  • Speaker stereo integrati 10W x2
  • Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel
Immagini straordinarieFunzionalità praticheEsperienza di gioco definitivaComfort migliorato

Eccellenza premiata

Logo Digital Trends Award

Digital Trends 2025

La migliore gamma di monitor secondo i lettori, per gamer e per chi richiede prestazioni di alta qualità.

LG UltraWide Monitor logo.

Monitor 49" 32:9 Curvo Dual QHD

Un moderno setup da ufficio domestico con un ampio monitor ultra-wide LG che mostra dashboard e grafici di dati, accompagnato da una tastiera e un mouse wireless su una scrivania in legno.

Un moderno setup per ufficio domestico con un grande monitor ultra-wide LG che mostra dashboard e grafici di dati, insieme a una tastiera e un mouse wireless su una scrivania in legno.

49" DQHD
Nano IPS
32:9 Curvo

Scena di gioco frenetica che mostra movimenti fluidi e senza strappi sul monitor LG UltraWide con frequenza di aggiornamento certificata a 144Hz.

Refresh rate 144Hz

Scena fantascientifica colorata con un astronauta che mostra una nitidezza vivida grazie alla tecnologia DisplayHDR 400 sul monitor LG UltraWide.

Colori vividi con DisplayHDR™ 400

Un cavo USB Type-C collegato tra un laptop e un monitor ultra-wide LG che mostra un’interfaccia di montaggio video, con un primo piano che evidenzia la porta USB-C del monitor.

Porta USB-C

Grafica illustrativa che mette in risalto un suono immersivo con doppi altoparlanti da 10W e prestazioni di bassi potenti.

Audio immersivo
10W x 2 Rich Bass

   

32:9 Curvo Dual QHD (5120x1440)

Vedi di più, vedi meglio.

Uno schermo mastodontico, pensato per un'immersione totale nei tuoi progetti. Il formato 32:9 Curvo Dual QHD (5120x1440) da 49" ti dà lo stesso spazio visivo di due display 27" QHD affiancati, perfettamente uniti in un'unica schermata. Con il 70% di pixel in più rispetto a una risoluzione WFHD 32:9 (3840x1080), ti garantisce una chiarezza e un livello di dettagli di livello superiore.

Immagine comparativa che mostra un monitor ultra-wide da 49" in formato 32:9 accanto a un display da 34" in formato 21:9, illustrando l’ampio spazio di lavoro orizzontale. Lo schermo mostra applicazioni creative affiancate.

Eccezionale qualità d'immagine

Precisione in ogni pixel, brillantezza da ogni angolo.

Goditi una precisione dei colori da professionista e una chiarezza costante su un ampio angolo di visione.

Nano IPS™ Display

Il monitor LG Nano IPS™ offre un’eccezionale precisione dei colori con un ampio angolo di visione.

DCI-P3 98%

Con il 98% di copertura dello spazio colore DCI-P3, rappresenta una soluzione eccellente per una visualizzazione dei colori precisa.

VESA Display HDR™ 400

HDR400 (High Dynamic Range) supporta livelli specifici di colore e luminosità.

Calibrazione colore di fabbrica

Garantisce una riproduzione dei colori precisa e uniforme.

Monitor curvo LG UltraWide che mostra un’immagine fantascientifica di un astronauta in un’interfaccia di fotoritocco, evidenziando colori vividi e alta risoluzione.

Porta USB Type-C™ Con Power Delivery 90W

Un cavo, infinite possibilità

La connessione USB-C consente di trasferire video, dati e ricarica con power delivery a 90W al laptop collegato, tutto con un solo cavo.

Monitor collegato a un laptop tramite un unico cavo USB Type-C con erogazione di potenza da 90W, supportando display, trasferimento dati e ricarica. L’immagine evidenzia la connettività tutto-in-uno con una scrivania ordinata.

Speaker stereo integrati Rich Bass

Esperienza coinvolgente,
senza speaker esterni

Il monitor è dotato di altoparlanti stereo integrati da 10W × 2, che offrono un audio immersivo per film, musica e altri contenuti multimediali, supportando inoltre una comunicazione vocale chiara per videochiamate e conferenze senza bisogno di altoparlanti esterni.

Un video in loop mostra due scene che evidenziano gli altoparlanti integrati del monitor: una con una scena cinematografica di un drago per un audio multimediale immersivo e un’altra con un’interfaccia di videochiamata, sottolineando una comunicazione vocale chiara senza altoparlanti esterni. Onde sonore visive rappresentano l’uscita stereo.

Refresh rate 144Hz

Più largo, più veloce

Il grande schermo da 49 pollici con risoluzione DQHD (5120×1440) offre un campo visivo ultrawide, ideale per un’esperienza di gioco immersiva. La tecnologia Nano IPS e la frequenza di aggiornamento fino a 144Hz garantiscono colori vividi e movimenti fluidi in ogni momento di gioco.

Confronto che mostra il campo visivo ampliato con risoluzione DQHD 5120×1440. In alto: vista standard con cornici visibili; in basso: vista ultra-wide immersiva senza interruzioni delle cornici.

Gaming fluido in ogni momento

La sincronizzazione adattiva con compatibilità G-SYNC® e tecnologia AMD FreeSync™ minimizza i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per offrirti un gameplay fluido e coinvolgente in ogni azione.

Loghi di NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, e AMD FreeSync Premium Pro.

Immagine a schermo diviso che confronta, a sinistra, tearing e stuttering e, a destra, un gameplay fluido e nitido, mostrando l’effetto di adaptive sync e alta frequenza di aggiornamento.

Switch KVM integrato e Dual Controller

Controlla più PC con un singolo schermo

Lavora senza interruzioni su due PC con un solo monitor, tastiera e mouse grazie allo Switch KVM integrato, e gestisci tutto su una singola schermata passando da una sorgente all'altra grazie a Dual Controller.

Tempo di risposta 1ms MBR

Immagini fluide con
1ms MBR

1ms MBR reduces motion blur and ghosting, delivering smoother gameplay and clearer visuals in fast-paced scenes.

Progettato per un utilizzo confortevole

Regolazione automatica della luminosità

Lo schermo è dotato di un sensore integrato che regola automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale, per ridurre l’affaticamento visivo e migliorare il comfort dei tuoi occhi.

Live color low blue light

Questo monitor ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland, grazie alla tecnologia Live Color Low Blue Light che riduce l'emissione della luce blu più dannosa per la vista, mantenendo allo stesso tempo colori vividi e di qualità. 

Supporto elegante e minimalista

Massimo comfort anche nelle giornate di lavoro più lunghe

Il design minimalista senza cornici su tre lati si integra perfettamente in ogni ambiente, e il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione e orientamento ti assicura comfort prolungato e postura ottimale anche nelle giornate di lavoro più lunghe. Inoltre, è compatibile con l'installazione a parete con supporto VESA 100x100.

Icona regolazione swivel.
Swivel
Icona regolazione tilt.
Tilt
Icona regolazione altezza.
Altezza
Caratteristiche principali

  • Display - Dimensione Schermo [Pollici]

    49"

  • Display - Risoluzione

    DQHD (5120x1440)

  • Display - Tipologia di Pannello

    Nano IPS

  • Display - Formato

    32:9 Curvo

  • Display - Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 98%

  • Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144Hz

  • Display - Tempo di Risposta

    5ms (GtG)

  • Informazioni sul prodotto - Regolazioni Display

    Altezza, tilt, swivel

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    1215.1 x 598.2 x 260.0 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    1215.1 x 365.7 x 114.2 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    1330 x 298 x 490 mm

  • Peso con Stand [kg]

    17.3 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    12.6 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    22.0 kg

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    VESA DisplayHDR™ 400

  • Effetto HDR

  • Tecnologia Nano IPS™

  • Calibrazione Colore di fabbrica

  • Luminosità Automatica (Auto Brightness)

  • Flicker Safe

  • Reader Mode

  • Color Weakness

  • Super Resolution+

  • NVIDIA G-Sync™

    NVIDIA G-Sync™ Compatible

  • AMD FreeSync™

    AMD FreeSync™Premium

  • VRR

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • Crosshair

  • User Defined Key

  • PBP

    2PBPSì

  • PIP

  • Smart Energy Saving

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    2x (2.1)

  • DisplayPort

    1x (1.4)

  • USB-C

    1x

  • USB-C (Max. Risoluzione a Hz)

    5120x1440 a 144Hz

  • USB-C (Data Transmission)

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

  • USB Upstream

    1x (2.0)

  • USB Downstream

    2x (3.0)

  • KVM integrato

  • Uscita Cuffie

    1x

POWER

  • Tipo

    Alimentatore integrato

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo Energetico (Sleep Mode)

    <0.5W

  • Consumo Energetico (DC Off)

    <0.3W

ACCESSORI

  • Cavo di Alimentazione

    Sì (Bianco, 1.5m)

  • HDMI

    1x (Bianco, 1.5m)

  • USB-C

    1x (Bianco, 1.5m)

  • DisplayPort

    1x (Bianco, 1.5m)

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    49"

  • Dimensione Schermo [cm]

    124,46 cm

  • Risoluzione

    DQHD (5120x1440)

  • Tipologia di Pannello

    Nano IPS

  • Formato

    32:9 Curvo

  • Pixel Pitch [mm]

    0.23 mm

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 98%

  • Numero di Colori

    16.7 milioni

  • Color Bit

    8bit

  • Contrasto (Tip.)

    1000:1

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Tempo di Risposta

    5ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144Hz

  • Angolo di visione

    178°/178°

SOFTWARE

  • Dual Controller

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Sì (LG Switch)

AUDIO

  • Speaker

    Sì (10W x2)

  • Rich Bass

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Design Borderless

    Design borderless 3 lati

  • OneClick Stand

  • Regolazioni Display

    Altezza, tilt, swivel

  • Appendibile a Parete [mm]

    100x100 mm

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

