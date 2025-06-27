Iniziativa promozionale valida solo per Clienti Member LG dal 6/11/2025 al 18/11/2025 sui prodotti selezionati e disponibili all'interno della pagina https://www.lg.com/it/offerte/kit-esclusivi/.
Sconto al Checkout del 5% per i prodotti contrassegnati dal tag "5% al Checkout" e sconto al Checkout del 10% per i prodotti contrassegnati dal tag "10% al Checkout". Sconti cumulabili solo con il Coupon di Benvenuto del 5%. Sconti non applicabili agli utenti Vip Program.
I prodotti selezionati e contrassegnati dal tag "30 mesi Tasso 0%", usufruiscono della possibilità di pagare con Finanziamento Findomestic Tasso Zero in 10, 20 e 30 mesi,con decorrenza media della prima rata a 30 giorni.
Mex pubb. con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 6/11/2025 al 18/11/2025 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 900, Tan fisso 0% Taeg 0%, in 10 rate da € 90; Tan fisso 0% Taeg 0% in 20 rate da € 45; Tan fisso 0% Taeg 0%, in 30 rate da € 30; costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 900. Importo totale dovuto dal Consumatore € 900. Decorrenza media della prima rata 30 giorni.